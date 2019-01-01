كيف ومتى يسجل ويستقبل مانشستر يونايتد أهدافه في الدوري؟

أعاد المدرب النرويجي ذو الوجه الطفولي أوليه جونار سولتشاير، بصيص من الأمل لمشجعي مانشستر يونايتد، منذ توليه الدفة الفنية، خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو منتصف ديسمبر الماضي، بقيادة الفريق لتحقيق 5 انتصارات متتالية على مستوى البريميرليج، آخرهم قهر توتنهام العنيد في عقر داره بهدف ماركوس راشفورد.

ويرى كثير من النقاد والمتابعين، أن التحّسن الواضح في أداء نجوم اليونايتد، وفي مقدمتهم بطل العالم بول بوجبا وثنائي الهجوم راشفورد مارسيال، بجانب العودة إلى طريقة الانتصارات، بمثابة الرسالة الشديدة اللهجة لكبار البريميرليج، على اعتبار أن الأمور عادت إلى نصابها الصحيح، والفترة القادمة، ستشهد نسخة لليونايتد قريبة الشبه والملامح من نسخة شيخ المدربين سير أليكس فيرجسون.

وبالتعاون مع شبكة Opta .... سنستعرض معكم مجموعة من أدق الإحصائيات والأرقام المتعلقة بموسم مانشستر يونايتد على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز.

كيف يُسجل مانشستر يونايتد

تقول لغة الأرقام، أنه بعد مرور 22 جولة من الدوري الأشهر عالميًا، تمكن اليونايتد من تسجيل 44 هدفًا، بواقع 4 أهداف برأس لاعبيه، وتسعة بالقدم اليسرى مقابل 30 باليمنى، آخرهم بطبيعة الحال، هدف راشفورد الرائع في هوجو لوريس، في الوقت ذاته، لم يستفد من أخطاء المنافسين بأهداف عكسية حتى الآن، وبلغت النسبة المئوية لنحو 9% من الأهداف جاءت بالرأس و20% بالقدم اليسرى و68% باليمنى.

متى يُسجل

يُلاحظ أنه في أول 15 دقيقة من مبارياته الـ22 الأولى، سجل الفريق 4 أهداف، وبداية من الدقيقة 15 لـ30، سجل 7، ويبقى أعلى مُعدل أو وقت ذروة التسجيل في آخر ربع ساعة من الشوط الأول، شهدت تسجيل 13 هدفًا، بنسبة مئوية تَصل لنحو 30%.

والمفارقة أن نفس مُعدل التسجيل في أول ربع ساعة من الشوط الثاني هو نفسه في أول ربع ساعة من الشوط الثاني، وكذلك منتصف الشوط، الفارق الوحيد، أن آخر 15 دقيقة أي من الدقيقة 75 وحتى الدقيقة 90، سجل خلالها 9 أهداف، كثاني أعلى فترة شهدت أهدافًا بنسبة مئوية وصلت لنحو 20%، وبوجه عام سجل اليونايتد 20 هدفًا في الأشواط الثاني و24 في الشوط الأول بنسبة 55%.

كيف يستقبل الأهداف

تُشير الإحصائيات أن شباك دي خيا اهتزت 5 مرات بضربات رأس، و9 مرات بالقدم اليسرى و16 مرة بأصحاب قدم يمنى، بجانب هدفين بالنيران الصديقة، والطريف أن الهدفين جاءا بهفوات من دي خيا وروخو أمام آرسنال في مباراة 2-2، أي اهتزت الشباك 32 مرة، بنسبة مئوية 16% أهداف بالرأس، 28% بالقدم اليسرى و50% بالقدم اليمنى و6% أهداف عكسية.

منى يستقبل الأهداف

كما سجل في أول ربع ساعة 4 أهداف، استقبل كذلك 6 بنسبة مئوية (19%)، أيضًا نفس عدد الأهداف استقبلته الشباك بداية من الدقيقة 15 لـ30، أما في آخر ربع ساعة من الأشواط الأولى، فاهتزت شباكه 4 مرات، بنسبة مئوية 12%، مثل معدل الأهداف والنسبة في أول ربع ساعة من الأشواط الثاني، ويزداد المُعدل بين الدقيقتين 61 و75 لخمسة أهداف بنسبة 16%، والوقت الأكثر استقبالاً للأهداف، يبقى الربع ساعة الأخير بمعدل 7

أهداف ونسبة 22%، لكن بوجه عام، اهتزت الشبكة بنسبة 50% لكل شوط، بمعدل 16 هدفًا في كل شوط.