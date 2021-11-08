كيف ولماذا تتدخل؟ .. النصر يفتح النار على أمين عام اتحاد الكرة السعودي

فتح نادي النصر السعودي النار على إبراهيم القاسم أمين عام اتحاد كرة القدم السعودي مطالبًا إياه بإظهار أي دليل رسمي على رفض النادي تأجيل مباراته أمام الفيحاء في الجولة العاشرة من الدوري السعودي.

الفريق العاصمي قدم مباراة متواضعة أمام الفيحاء ولم يخرج منها بأفضل من نقطة التعادل 1-1، وقد خاضها دون لاعبيه المشاركين مع المنتخب الأولمبي السعودي في تصفيات كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا.

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وخرجت بعض الأحاديث حول رفض النصر تأجيل اللقاء رغم عرض اتحاد الكرة عليه ذلك، ورد النادي مؤكدًا عدم حدوث هذا الأمر أبدًا.

إبراهيم القاسم أدلى بتصريحات مساء أمس أكد خلالها أن الاتحاد عرض على الأندية التي استدعي لاعبون منها لتمثيل الأخضر الأولمبي تأجيل مبارياتها في الدوري السعودي، لكن جميعها رفضت وبينها النصر، وأشار خلال تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد" إلى أن النصر لم يطلب تأجيل المباراة أمام الفيحاء.

نادي النصر وعبر حسابه الرسمي على تويتر رد بصرامة على تلك التصريحات، إذ بدأ بنفي عرض الاتحاد عليهم تأجيل المباراة، ومن ثم طالب القاسم بإظهار أي مستند رسمي يؤكد ذلك.

وزاد النادي من حدة حديثه في التغريدات اللاحقة بتأكيده أن تأجيل المباريات من اختصاص لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين، مشيرًا إلى أنه لم يحدث معهم أي تواصل بهذا الشأن، موجهًا سؤال للقاسم "فما علاقة الأمين العام للاتحاد السعودي في هذا الأمر؟ وكيف يتدخل في عمل منظومة أخرى لا ينتمي إليها؟".

فما علاقة الأمين العام للاتحاد السعودي في هذا الأمر؟ وكيف يتدخل في عمل منظومة أخرى لا ينتمي إليها؟

ونحن نوضح هذه الجزئية، فإننا نؤكد تحفظنا الكبير على مواقف الأمين العام ضد نادي النصر في أحداث كثيرة، خصوصا على المستوى القاري، وسيأتي الوقت المناسب للحديث عنها. — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) November 8, 2021

وأتم النصر رده القوي بالتأكيد على تحفظه الكبير على مواقف الأمين العام ضده في أحداث كثيرة خاصة على المستوى القاري، موضحًا أنه سيأتي الوقت المناسب للحديث عنها.