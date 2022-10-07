كيف هذا؟ .. "تراجع مستوى تاليسكا سببه اللاعبون المحليون في النصر"

اللاعب لم يُقدم الأداء المنتظر خلال المباراتين الأخيرتين

فسر الناقد الرياضي مبارك الشهري أسباب تراجع مستوى أندرسون تاليسكا نجم النصر بشكل غريب، إذ اتهم اللاعبين المحليين في الفريق بالوقوف خلف ذلك.

النصر كان قد تعادل سلبيًا في الجولة الماضية مع الاتحاد قبل أن يهزم أبها اليوم بثلاثة أهداف مقابل هدف، ولم يُقدم تاليسكا الأداء المنتظر واكتفى بتسديدة واحدة خلال مباراة اليوم.

الشهري رأى أن مزاجية اللاعبين المحليين وتذبذب مستواهم على مدار الموسم هو السبب المباشر والرئيسي في ظهور البرازيلي بعيدًا عن مستواه المعهود، رابطًا الأمر كذلك بغياب النجوم الأجانب عن الفريق.

النصر يفتقد منذ بداية الموسم للثنائي جلال الدين ماشاريبوف وبيتي مارتينيز بسبب إصابة الأول في الظهر ومعاناة الثاني من التهاب في غشاء القلب، وليس معروفًا أبدًا متى سيعود اللاعبان للعب مع الفريق.

Shahid Shahid

الشهري فسر رأيه بالقول في برنامج الحصاد الرياضي "تاليسكا كان في الموسم الماضي هو المبادر بكل شيء، لكن المدربين المنافسين يتعاملون معه الآن بأنه النجم الأول في الدوري السعودي، ولذا يفرضون رقابة عالية عليه وإليكم في مباراة الاتحاد مثالًا واضحًا حيث لم يفلته أبدًا برونو هنريكي ورفاقه في وسط الاتحاد".

تابع "ما جعل تاليسكا سيئًا هذا الموسم هو بصراحة مزاجية اللاعب المحلي وتذبذب مستواه، اليوم لعب عبد الله الخيبري وسامي النجعي وعبد الرحمن غريب بشكل سيئ جدًا خلال الشوط الأول، وقد نقلوا سوء المستوى هذا إلى تاليسكا".

"تاليسكا خلال المباريات التي لعبها هذا الموسم أجاد في تحركاته دون كرة وخلقه المساحات لزملائه القادمين من الخلف والطرفين، لكن ما يحدث أن اللاعبين المحليين الذين بجانبه لا يستغلون تلك المساحات جيدًا، بل إما يلجأون لتمريرات طولية مقطوعة أو يُحاولون الاختراق بالمهارة الفردية ولا ينجحون بذلك، هذا السوء من جانبهم يتأثر تاليسكا لأنه لم يستغل الكرة لنفسه ويُسدد مثلًا ولا هم استفادوا من خلقه للمساحة".

وأتم بالتأكيد على أن الوضع كان مختلفًا كثيرًا الموسم الماضي بوجود ماشاريبوف وبيتي في الملعب بجانب تاليسكا، إذ كانوا يستغلون ما يفعله لصالح الفريق جيدًا.