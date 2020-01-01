فان دايك: روجاني مصاب بالكورونا؟ هو في تورينو وأنا في ليفربول

واضح وصريح..

أكد فيرجيل فان دايك، لاعب ليفربول، على أنه لا يمكنه التعليق على أي شيء بخصوص فيروس كورونا، مُعتبرًا أن الأمر في يد متخذي القرار وليس في يديه هو.

كورونا بدأ يصل إلى لاعبي كرة القدم بعد تأكد إصابة عدد من اللاعبين في ألمانيا وإيطاليا أبرزهم دانيلي روجاني، لاعب يوفنتوس، وانضم له ماتيو جابدياني، لاعب سامبدوريا.

في الوقت نفسه فقد استفاق العالم يوم الخميس على أنباء تُشير إلى وجود احتمالية لإصابة عدد من لاعبي أحد فرق الدوري الإنجليزي الممتاز بكورونا، مما قد يتسبب في إيقاف البطولة لأجل غير مسمى.

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بدوره، عقّب فان دايك على الأمر بقوله "ليس لدي شيء لأقوله عن كورونا لأنه شيء ليس لدي قرار أو تأثير عليه، لذلك أي شخص يمكنه تقرير ما قد يحدث عليه اتخاذ القرار.".

كما أضاف "أنا فقط أتمرن وألعب ولنرى ماذا قد يحدث.".

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أما عن روجاني وإصابته بكورونا واحتمالية انتشار الأمر بين الرياضين، أجاب الدولي الهولندي قائلًا "إنه في تورينو وأنا هنا، إذا ما حدثت مثل هذه الأمور فسيتم التعامل معها جيدًا.".

يذكر أن بعض التقارير قد تحدثت عن إمكانية إلغاء هذا الموسم من البريميرليج إن استمر فيروس كورونا في تفشيه، مما يُسبب صدمة لليفربول بكل المقاييس في ظل اقترابه من تحقيق لقبه الأول منذ أكثر من 30 عامًا.