كيف سيتصرف زيدان مع استفزاز بيل الأخير؟

الصحيفة المقربة من ريال مدريد تكشف عما سيحدث

كشفت المنابر الإعلامية المحسوبة على ريال مدريد، عن الطريقة التي سيتصرف بها مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، بعد استفزاز لاعبه الويلزي جاريث بيل الأخير.

وتعمد صاحب الـ30 عامًا استفزاز النادي الملكي وعشاقه أكثر من أي وقت مضى، في احتفاله بصعود منتخب بلاده إلى يورو 2020، بعد الفوز على المجر بثنائية آرون رامسي في ختام التصفيات المؤهلة للبطولة.

وقام بيل برفع اللافتة المدون عليها الهتاف المعتاد من قبل مشجعي ويلز "ويلز .. جولف مدريد"، في إشارة واضحة إلى أن ريال مدريد يأتي في آخر اهتماماته.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا"، فإن زيزو لا ينوي الدخول في مهاترات مع لاعبه البريطاني، مع التأكيد بأنه لن يفرض على اللاعب أي إجراء فني، فقط سيكتفي بإجراء تأديبي.

ولفت نفس المصدر إلى أن زيزو لن يقوم بمعاقبة بيل أو حتى توبيخه من قبل طاقم التدريب، لعدم وجود مجال أو مساحة للتحدث بين الاثنين، لانقطاع العلاقة بينهما منذ تصريحات المدرب الشهيرة، التي دعا خلالها لاعب توتنهام السابق للبحث عن مستقبله في مكان آخر.

وفي الختام أشار التقرير إلى أن زيدان لم يعد يرغب سوى في الحصول على أفضل ما لدى لاعبه بعد تعافيه، دون أن يعامله كنجم، لوجود أكثر من لاعب يفوقه أهمية في الفريق في الوقت الراهن، والإشارة إلى رودريجو وإدين هازارد.

الجدير بالذكر أنه بعد انتهاء فترة التوقف الدولي سيكون الريال على موعد مع مواجهة ريال سوسيداد على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" لحساب الجولة الرابعة عشر للدوري الإسباني، الذي يتصدره برشلونة بفارق الأهداف فقط عن الملكي.