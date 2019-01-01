كيف سيتخلص تشيلسي من صداع المحليين في قائمة دوري الأبطال؟



ألقت الصحف البريطانية، الضوء على الأزمة التي سيعاني منها فرانك لامبارد أو أي مدرب آخر، سيتولى قيادة تشيلسي خلفًا للمدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، بعد عودته إلى وطنه عبر بوابة يوفنتوس.

صحيفة "الجارديان"، أشارت إلى أن سوبر لامبارد، باعتباره الأوفر حظًا للوصول لسُدة حكم "ستامفورد بريدج"، سيجد صعوبة بالغة، في صياغة قائمة أسود غرب لندن، التي ستشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأوضح تقرير الصحيفة العريقة، أن السبب في المعاناة المنتظر للامبارد، يكمن في خروج القائد جاري كاهيل وقبله سيسك فابريجاس والآن إدين هازارد، هذا في الوقت، الذي لن يتعاقد فيه النادي مع لاعب جديد، بموجب عقوبة التعليق من قبل الفيفا لفترتين انتقالات.

ووصف المصدر قلة أعداد اللاعبين المحليين، بالصداع في رأس المدرب الجديد، نظرًا لقانون اليويفا، الذي يسمح للأندية بـ17 لاعبًا أجنبيًا كحد أقصى في القائمة المشاركة في دوري الأبطال، وبناء عليه، سيضطر لامبارد لتصعيد ما لا يقل عن 5 لاعبين شباب في القائمة، للخروج من هذا المأزق.

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وبحسب ما ذكره التقرير، فمن الأسماء المرشحة لدخول القائمة الأوروبية باعتبارهم لاعبين محليين، المهاجم كالوم هودسون، والظهير ريكي جيمس ولاعب الوسط ماسون مونت، بجانب إيثان أمبادو، علمًا بأن لاعبين أمثال أودي ولوفتس تشيك وجيمس، سيكونوا خارج الخدمة في بداية الموسم، بداعي الإصابة.

وقد يحدث لاعب ليستر سيتي السابق درينكوتر معضلة لمدرب تشيلسي الجديد، إذا طلب مغادرة "ستامفورد بريدج" هذا الصيف، بعد تمسكه بالبقاء الصيف الماضي وفي يناير، في المقابل لن يواجه عقبات مماثلة على مستوى البريميرليج، نظرًا للقوانين، التي تتيح للنادي الاعتماد على أي شاب مؤهل للعب للفريق الأول بعد انتظامه بدون انقطاع لمدة عامين في مراحل الناشئين.