كيف سار كيليان مبابي على خطى بيليه مرتين خلال كأس العالم 2018

كان كيليان مبابي في التاسعة عشرة من عمره فقط عندما حقق انطلاقته الشخصية في كأس العالم 2018. فقد حطم الأرقام القياسية الفرنسية، وعادل إنجازات لم تشهدها الساحة منذ عصر بيليه، وقاد فرنسا إلى لقب عالمي بدا وكأنه بداية لشيء عظيم. في قسم "الأيقونات"، نستعرض الأهداف التي غيرت حياته، والليلة التي تفوق فيها على ليونيل ميسي، والنهائي الذي أكد مكانته.

"لا أريد أن أكون مجرد شخص عابر في عالم كرة القدم." كانت الكلمات التي نطق بها كيليان مبابي بعد نهائي كأس العالم 2018 تبدو ناضجة بشكل لافت بالنسبة لشخص في سنه. وبالنظر إلى الوراء، لم يكن عليه أن يقلق بشأن أي شيء. في سن التاسعة عشرة، كان قد قاد فرنسا للتو إلى لقب عالمي — حيث عادل مرتين إنجاز أحد أعظم اللاعبين في التاريخ — ومنذ ذلك الحين لم يغب عن الأضواء.

بالمناسبة، لم يكن مبابي مجهولاً عندما وصل إلى روسيا بصفته الوجه الجديد للمنتخب الفرنسي بقيادة المدرب ديدييه ديشامب. بعد انطلاقته مع نادي موناكو، كان يُنظر إليه بالفعل على أنه نجم مستقبلي. قبل عام من ذلك، انتقل إلى نادي شبابه باريس سان جيرمان، أولاً على أساس الإعارة ثم عبر انتقال نهائي بلغت قيمته 180 مليون يورو. وبذلك، كان على وشك أن يصبح ثاني أغلى لاعب في التاريخ في سن التاسعة عشرة.

وقد بدأ على الفور في رد هذا الاستثمار: ففي موسمه الأول في باريس، ساهم في 38 هدفاً. ومع ذلك، ظل ذلك بعيداً إلى حد ما عن الأضواء الدولية، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنه كان يلعب في الدوري الفرنسي.

ما أظهره بعد ذلك في كأس العالم وهو في سن المراهقة لم نشهده منذ بيليه في عام 1958. فقد سار مرارًا وتكرارًا على خطى الأسطورة البرازيلية. ولهذا السبب بالتحديد تظل بطولة كأس العالم حدثًا استثنائيًا: فمرة كل أربع سنوات، تُتاح الفرصة لشخص ما ليقدم نفسه للعالم مباشرةً، على أكبر مسرح على الإطلاق. في عام 2018، كان هذا الشخص بلا شك مبابي.

وتبين أن البطولة كانت مقدمة لمسيرة مهنية ستجري على أعلى المستويات. فقد نما مبابي ليصبح النجم الذي توقعه الجميع - في النادي والمنتخب - وبالتأكيد لم يكن مجرد شخص "مرّ عابراً" في عالم كرة القدم.

هذه هي القصة التاسعة من قسم "أيقونات كأس العالم" في Voetbalzone.

بدأ الأمر بهدف سهل

في الواقع، بدأت فرنسا كأس العالم في روسيا بصعوبة، على الرغم من وجود فريق من النجوم يضم، من بين آخرين، بول بوغبا ونغولو كانتي ورافائيل فاران. في المباراة الافتتاحية ضد أستراليا، كان من الضروري تسجيل ركلة جزاء وهدف ذاتي غير محظوظ للفوز، كما أن المباراة ضد بيرو كانت صعبة أيضًا.

لكن مبابي كان مصمماً على ذلك. فقد قاد فرنسا إلى دور الـ16، رغم أن هدفه الأول في كأس العالم هو هدف قد لا يتبادر إلى الذهن على الفور. ويرجع ذلك إلى أنه ربما كان أبسط هدف في مسيرته. بعد أن ارتطمت تسديدة أوليفييه جيرو التي غيرت اتجاهها بالحارس البيروفي، لم يتبق للمراهق سوى دفع الكرة إلى الشباك من مسافة أقل من متر واحد. في تلك اللحظة، أصبح أصغر هداف فرنسي في تاريخ كأس العالم.

في المباراة الأخيرة من دور المجموعات، تعادلت فرنسا، التي خضعت لتغييرات كبيرة في تشكيلتها، بدون أهداف مع الدنمارك. وبذلك بدا بداية البطولة متواضعة بعض الشيء، لكن بفضل هدف مبابي، كانت فرنسا قد ضمنت بالفعل التأهل إلى دور الـ16 كمتصدرة للمجموعة.

تجاوز أسطورة ومضاهاة أخرى

30 يونيو 2018، اليوم الذي بدأ فيه العالم يدرك حقيقته. من لم يأخذ مبابي على محمل الجد في مرحلة المجموعات، لم يعد بإمكانه تجاهله بعد الدور ربع النهائي. كان كيليان مبابي في مواجهة ليونيل ميسي، في مباراة أصبحت من كلاسيكيات كأس العالم. احتلت الأرجنتين المركز الثاني في المجموعة وواجهت فرنسا في قازان، مما أدى على الفور إلى مباراة أحلام.

اتضح لاحقًا أن هذه هي المباراة التي انطلق فيها مبابي بشكل نهائي. بفضل سرعته وقوته وإنهاءاته القاتلة، أظهر أن جيلًا جديدًا من النجوم قد ظهر. وبعد 11 دقيقة فقط، فتح باب التسجيل في المباراة. بعد أن فقد ميسي نفسه الكرة، استلمها مبابي في عمق نصف ملعبه. وما تلا ذلك كان مذهلاً: انطلق بسرعة فائقة متجاوزاً تقريباً كل لاعبي المنتخب الأرجنتيني، واقتحم منطقة الجزاء، ليتم إسقاطه في النهاية من قبل ماركوس روجو، الذي لم يستطع مجاراته ببساطة.

سجل أنطوان غريزمان ركلة الجزاء، لكن المباراة ظلت غير متوقعة تمامًا. وفي الدقيقة 60 تقريبًا، تعادل الفريقان مجددًا بفضل تسديدتين رائعتين من مسافة بعيدة سددها أنخيل دي ماريا وبنجامين بافارد، في حين أن تسديدة ميسي التي غيرت مسارها أعطت الأرجنتين تقدمًا مؤقتًا.

ثم سيطر مبابي على المباراة تمامًا. في الدقيقة 64، سيطر على الكرة من بين مجموعة من اللاعبين، وخلق مساحة في منطقة الجزاء المزدحمة وسدد بقوة بقدمه اليسرى. انزلقت الكرة من تحت حارس المرمى فرانكو أرماني: 3-2 لصالح فرنسا. وقبل أن يتعافى المشجعون الأرجنتينيون، جاءت الضربة التالية. بعد هجمة سريعة، أرسل أوليفييه جيرو تمريرة خفية إلى المراهق الذي انطلق معه، فسدد الكرة مباشرة في الزاوية. فوضى على خط التماس وفصل جديد في تاريخ كرة القدم.

على الرغم من أن سيرجيو أغويرو سجل لاحقًا هدفًا لصالح الأرجنتين، إلا أن المباراة كانت قد حُسمت. لم يقم مبابي بإقصاء ميسي فحسب، بل عادل أيضًا رقمًا قياسيًا لأسطورة أخرى: أصبح أول مراهق منذ بيليه البالغ من العمر 17 عامًا في عام 1958 يسجل هدفين في مباراة خروج المغلوب في كأس العالم. بعد ستين عامًا، تم تحقيق هذا الإنجاز أخيرًا مرة أخرى.

"بيليه ينتمي إلى فئة أخرى"

أشاد الأسطورة البرازيلية الراحل بيليه بنفسه بهذا الإنجاز. نشر بيليه تغريدة على تويتر قال فيها: "تهانينا، @KMbappe. تسجيل هدفين في كأس العالم في مثل هذا العمر الصغير يضعك في مصاف نخبة من اللاعبين! حظاً سعيداً في مبارياتك القادمة، باستثناء المباراة ضد البرازيل!"

على الرغم من أن مبابي انضم بذلك إلى مجموعة مختارة للغاية، إلا أنه ظل متواضعًا بشكل لافت للنظر بعد أن قاد فرنسا إلى ربع النهائي. وهو أمر لا يتناسب تمامًا مع صغر سنه.

"من الشرف بالطبع أن أكون الثاني بعد بيليه، لكن علينا أن نضع الأمور في نصابها: بيليه ينتمي إلى فئة أخرى"، قال. "ومع ذلك، من الرائع أن أكون بين أسماء كهذه وأن أسجل أهدافًا في مباريات الأدوار الإقصائية. أنا ما زلت شاباً؛ ولدت في نفس العام الذي فازت فيه فرنسا بكأس العالم، عام 1998. كان ذلك لقبنا العالمي الوحيد، لكن الآن حان دورنا لنُظهر ما نستطيع. لا يوجد مكان أفضل من هنا للتألق. جميع اللاعبين الكبار موجودون، وهذا أكبر مسرح موجود".

ووافقه الرأي مدرب المنتخب ديدييه ديشامب، مؤكداً أن الجميع شهدوا خطوة كبيرة في تطور مبابي. "كان عام 1998 عاماً جيداً، فزنا بكأس العالم وولد كيليان"، قال مازحاً. "في مباراة بهذه الأهمية، أظهر كل موهبته. سجل هدفين، وحصل على ركلة جزاء، وشارك في الدفاع عند الحاجة. إنه شاب رائع. كرة القدم هي كل حياته، ويعرف كل شيء عن الأندية واللاعبين. أنا سعيد للغاية لأنه فرنسي ويتطور بهذه الطريقة."

كما رأى زملاؤه في الفريق أن هذه المباراة كانت نقطة تحول في مسيرة المهاجم الشاب.

"هذا هو كيليان الذي أردنا رؤيته"، قال أنطوان جريزمان لوسائل الإعلام. "لقد صنع الفارق بحصوله على ركلة جزاء ثم تسجيله هدفين. من الواضح كم يعني لنا. كان حاضراً في اللحظات الصعبة. نأمل أن يرى العالم الآن إمكانات فريقنا. لكن الأهم من ذلك أن الجميع أصبحوا يدركون حقيقة كيليان."

في انتظار اللحظة المناسبة

وقد بدا الأمر شبه رمزي أن يكون دور مبابي أقل حسمًا في مباراتي ربع النهائي ونصف النهائي، ليبرز بعد ذلك مرة أخرى على المنصة الأعلى. وفي الوقت نفسه، شقت فرنسا - التي غالبًا ما تُنتقد بسبب أسلوب لعبها المحافظ - طريقها خطوة بخطوة نحو النهائي في موسكو.

في ربع النهائي ضد أوروغواي، كان جريزمان هو اللاعب الحاسم. في البداية، سدد ركلة حرة سجل منها رافائيل فاران هدفاً، ثم فاجأ الحارس فرناندو موسليرا بعدم تمكنه من صد تسديدة بعيدة المدى من جريزمان. فازت فرنسا بنتيجة 2-0. كان ذلك مثالاً للكفاءة. حصل مبابي على فرصة كبيرة أخرى لافتتاح التسجيل، لكنه أخطأ توقيت رأسيته تمامًا.

في نصف النهائي ضد بلجيكا، كان مبابي هو المحرك الرئيسي للهجمات المرتدة الخطيرة لفرنسا، التي اضطرت للدفاع لفترة طويلة أمام "الجيل الذهبي" للجيران، الذي يضم نجومًا كبارًا مثل إيدن هازارد وكيفن دي بروين. على الرغم من أنه لم يسجل، إلا أن المهاجم الشاب ظل يشكل خطرًا مستمرًا في الهجمات المرتدة. بفضل سرعته ومهارته الفنية وذكائه في اختيار المواقع، لم يمنح الدفاع البلجيكي لحظة راحة.

وكان أبرز ما قدمه هو اللعبة الرائعة التي وضع بها أوليفييه جيرو في مواجهة الحارس، لكن محاولته تم صدها في اللحظة الأخيرة. وفي النهاية، كانت رأسية صامويل أومتيتي كافية لفريق ديشامب للوصول إلى النهائي، حيث كانت كرواتيا في انتظاره.

التألق على أكبر مسرح

بعد أدائه المهيمن ضد الأرجنتين في دور الـ16، ظل مبابي غير مرئي نسبياً في المباريات التالية. لذلك كان السؤال الكبير: هل يمكنه أن يكون حاسماً على أكبر مسرح لكرة القدم العالمية؟ تبين أن الإجابة هي نعم بشكل مقنع.

لكن الأمر لم يكن واضحاً تماماً خلال الـ45 دقيقة الأولى. ففي مباراة نهائية فوضوية، لعب المراهق دوراً متواضعاً وبدا أنه ربما تأثر قليلاً بأهمية اللحظة. ومع ذلك، دخلت فرنسا الاستراحة متقدمة بنتيجة 2-1، مرة أخرى بفضل هدف في مرماها وركلة جزاء، تماماً كما حدث في المباراة الافتتاحية ضد أستراليا.

بعد الاستراحة، تغير كل شيء. استعاد مبابي حيويته بالكامل وأحدث مشاكل كبيرة لكرواتيا في الانتقالات الهجومية، بينما توسعت فرنسا بكفاءة لتتقدم بفارق حاسم على الفريق الذي لطالما كان خارج دائرة المرشحين. كانت حركته المتعرجة على الجانب الأيمن هي التي أوصلت الكرة في النهاية إلى بول بوغبا، الذي سددها بقدمه اليسرى في شباك المرمى بهدفين رائعين: 3-1.

وبعد ست دقائق فقط، جاءت اللحظة الأبرز في بطولة مبابي. انطلق مهاجم باريس سان جيرمان من الجانب الأيمن نحو الوسط، وتلقى تمريرة من لوكاس هيرنانديز، وسدد كرة قوية من مسافة 25 متراً. اختفت تسديدته المنخفضة والمثالية في الزاوية. حسمت المباراة.

"الشاب الذي يقع العالم تحت قدميه: كيليان مبابي"، هتف المعلق بيتر دروري. "تخيلوا ما ينتظره في المستقبل."

بهذه التسديدة، عادل مبابي مرة أخرى رقم بيليه: أصبح ثاني مراهق على الإطلاق يسجل في نهائي كأس العالم. فازت فرنسا بلقبها العالمي الأول منذ عام 1998، عام ميلاد بطلها الجديد.

"مرحبًا بك في النادي"

مرة أخرى، رد الأسطورة البرازيلية بحماس على خليفته الشاب.

"ثاني مراهق على الإطلاق يسجل هدفاً في نهائي كأس العالم!" كتب بيليه على تويتر. "مرحباً بك في النادي، @KMbappe، من الجيد أن يكون لديّ رفقة أخيراً!"

وأضاف اللاعب الذي كان يبلغ من العمر 77 عامًا آنذاك ضاحكًا: «إذا واصل كيليان على هذا المنوال في محاكاة أرقامي القياسية، فربما يتعين عليّ أن أنفض الغبار عن حذائي الكروي مرة أخرى...»

أصبح من الواضح في وقت لاحق من ذلك العام أن مبابي قد نال احترام البرازيلي. في ديسمبر، قال بيليه: "لقد هنأت مبابي من قبل وقلت له إنه لاعب رائع. لقد فاز بكأس العالم في سن التاسعة عشرة؛ بينما كنت أنا في السابعة عشرة. أخبرته أنه قد يضاهي إنجازاتي. بل أعتقد أنه قد يصبح بيليه الجديد. يعتقد الكثيرون أنني قلت ذلك على سبيل المزاح، لكنها ليست مزحة."

وسط كل الاهتمام الذي أحاط بالبطولة، بدا أن مبابي نفسه يفهم جيدًا ما يلزم ليصبح عظيمًا حقًا. في مقابلة نادرة مع مجلة تايم في وقت لاحق من ذلك العام، قال: «لقد تعلمت أن أكبر النجوم غالبًا ما يكونون أيضًا أكثر الناس تواضعًا، وأكثرهم احترامًا للآخرين. هناك ثلاثة أشياء مهمة: الاحترام، والتواضع، والوضوح. كانت أمي تقول دائمًا إنه لكي تصبح لاعب كرة قدم عظيمًا، عليك أولاً أن تكون إنسانًا صالحًا."

ليس "مجرد مرور عابر"

الكلمات التي نطق بها مبابي بعد النهائي في موسكو مباشرةً - بينما كانت قصاصات الورق الملون لا تزال متناثرة على أرض ملعب لوجنيكي - أكدت على تواضعه وعقليته الاستثنائية في سن مبكرة.

"أنا سعيد جدًا. قبل كأس العالم، كنت قد تحدثت بالفعل عن طموحاتي. كان الطريق طويلًا، لكنه كان يستحق العناء. نحن فخورون بأننا أسعدنا الفرنسيين. كانت تلك مهمتنا: أن نجعل الناس ينسون همومهم للحظة. هذا ما نلعب من أجله.

لا أريد أن أكون مجرد شخص عابر في عالم كرة القدم. الفوز بكأس العالم هو رسالة. أريد أن أصبح أفضل، لكن الفوز بكأس العالم هو بداية رائعة."

بالنظر إلى الوراء - ومع كل ما حدث في السنوات التي تلت ذلك - لم يكن هناك ما يدعو مبابي للقلق. فقد تبين أن كأس العالم 2018 كانت نقطة الانطلاق لمكانته العالمية كلاعب من الطراز الأول. في روسيا، تألق تحت أضواء الكشافات الساطعة، وكرر مرتين إنجازاً يعتبره الكثيرون أعظم إنجاز لاعب كرة قدم على مر العصور.

والآن، بعد أن حقق كامل إمكاناته وأصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم - وربما الأفضل على الإطلاق - أصبح، في سن الـ26، أيقونة حقيقية لكأس العالم.