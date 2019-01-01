كيف حاول سيميوني إحراج حكم الديربي الرابع لطرد راموس؟

تفاصيل جديدة في واقعة ديربي مدريد المثيرة للجدل

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية عن تفاصيل جديدة، تخص واقعة اتهام قائد ريال مدريد سيرخيو راموس، بتوجيه إهانات قاسية لمساعد حكم مباراة ديربي العاصمة أمام أتليتكو مدريد، والتي انتهت على نتيجة البياض أول أمس السبت.

وتزعم العديد من الصحف سواء في العاصمة أو الإقليم الكاتلوني، أن المدافع الأندلسي المولد، بالغ في تعنيف مساعد الحكم جوميز في نهاية الشوط الأول، في لقطة اعتراضه على قرار الحكم في كرة مشتركة مع فيتولو.

من جانبها، نقلت صحيفة "سبورت" المقربة من برشلونة عن أحد البرامج التلفزيونية، كواليس جديدة عما فعله المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني للتأثير على الحكم الرابع جونزاليس هيرنانديز، ليبلغ بدوره حكم الساحة بما قاله راموس.

وألمح التشولو في حديثه مع الصحفيين بعد المباراة، إلى أن صاحب الـ34 عامًا وجه كلمات نابية لمساعد الحكم، إلا أنه أبدى استغرابه من تكتم المساعد على الإهانة، وذلك دون التطرق للتفاصيل الدقيقة.

وأوضح التقرير الكاتلوني أن سيميوني فعل كل ما باستطاعته لاستفزاز مساعد الحكم والحكم الرابع، وذلك بتكرار الكلمة النابية التي وجهها راموس لجوميز، لدرجة أنه صرخ في وجه أحدهما قائلاً "كيف تسمح بذلك على نفسك من سخيف كهذا.. كيف تسمح لنفسك؟"، في المقابل اكتفى راموس بتوجيه نظرات عدائية للتشولو.

👕القميص رقم 7

⚽️3 أهداف في كل مباراة

❌لست جالاكتيكو



هازارد يتحدث عن العديد من الأمور قبل مباراة كلوب بروج بدوري أبطال أوروبا 🗣️ pic.twitter.com/2kUWDDJXwT — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 30, 2019

وبحسب الروايات المنتشرة، يُقال إن قائد المنتخب الإسباني أهان مساعد الحكم في والدته، لكن حتى الآن لم يصدر الاتحاد الإسباني أي بيان حول الواقعة، كلها تقارير وشائعات تتسابق في تحديث ما قاله اللاعب، وعن العواقب الوخيمة إذا أدين بتهمة إهانة مساعد الحكم، التي قد تصل لعقوبة الإيقاف لمدة 12 مباراة أو مباراتين على أقل تقدير.