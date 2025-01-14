"كيف حال امرأتك؟!" .. مشجع يستقبل بيب جوارديولا بطريقة فجة بمواجهة مانشستر سيتي وبرينتفورد

المدرب الإسباني فوجئ بالأمر فور وصوله للاستاد!

يظن الجمهور أن الحياة الخاصة للاعبين والمدربين مباحة للجميع، وهو ما عرض بيب جوارديولا؛ المدير الفني لمانشستر سيتي، لموقف قاسٍ قبل مواجهة برينتفورد.

مانشستر سيتي حل اليوم الثلاثاء، ضيفًا على برينتفورد، ضمن الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة انتهت بالتعادل 2-2، إذ خطف أصحاب الأرض هدفيهم في الدقيقتين 82 و2+90 من عمر المواجهة.

وقبل تلك المواجهة، زعمت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن جوارديولا انفصل عن زوجته كريستينا سيرا في ديسمبر الماضي، لكنهما قررا عدم إعلان ذلك واحتفظا بسرية الأمر، بعد علاقة دامت 30 عامًا.

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وبحسب صحيفة "ميرور" استغل أحد المشجعين تلك الأنباء، لاستقبال المدرب الإسباني بطريقة فجة وقاسية قبل المباراة، في محاولة للتأثير على تركيزه لصالح برينتفورد.

الصحيفة أوضحت أنه عندما وصلت حافلة السيتي أمام الملعب وبدأ بيب ولاعبوه التوجه لغرف خلع الملابس، هتف مشجع: "كيف حال امرأتك بيب؟ كيف حال امرأتك؟".

وأشارت "ميرور" إلى أن جوارديولا رفض الاستجابة لاستفزازات المشجع، واستكمل طريقه غلى الملعب دون أي رد فعل.

يذكر أن تعادل الليلة رفع رصيد سيتي للنقطة 35 في المركز السادس، فيما يحل برينتفورد في المركز العاشر بـ28 نقطة.