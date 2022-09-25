كيف تلعب كأس العالم في فيفا 23؟

كل التفاصيل التي تحتاجها قبل إصدار فيفا 23 المتضمنة وضع كأس العالم قطر 2022..

ستتاح الفرصة للاعبي فيفا لرفع كأس العالم في شكل افتراضي عندما يعود وضع اللعبة المحبوب إلى فيفا 23، كما تواجد عامي 2014 و2018.

سيتواجد في فيفا 23 وضع كأس العالم بالتزامن مع البطولة التي ستقام في قطر في نوفمبر وديسمبر 2022، بالإضافة إلى كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا العام المقبل.

وفي هذا التقرير، يقدم جول كل التفاصيل التي تحتاجها لواحدة من أكثر الإضافات إثارة لسلسلة فيفا.

كيف تلعب كأس العالم على فيفا 23؟

أكدت EA Sports أن كأس العالم 2022 في قطر وكأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا ونيوزيلندا سيكونان متاحين في فيفا 23 كتحديثات بعد الإصدار.

ستكون هذه التحديثات مجانية للتنزيل، لذلك لن يضطر ملاك اللعبة عند إصدارها في سبتمبر إلى تكبد نفقات إضافية.

وعدت الشركة بمزيد من التحديثات قريبًا، بعد إطلاق اللعبة في جميع أنحاء العالم في 30 سبتمبر 2022.

ما هو تاريخ كأس العالم في فيفا؟

توقع العديد من لاعبي فيفا أنه سيكون هناك وضع كأس العالم على فيفا 23 قبل تأكيده، هذا لأنه حقق نجاحًا كبيرًا خلال البطولتين السابقتين في 2014 و2018.

نظرًا لأن هاتين البطولتين كانتا نسختين صيفية، فقد تمت إضافتهما في نسخ نفس السنة، وفي فيفا 14، كان وضع كأس العالم مجرد إضافة على Ultimate Team (FUT) حيث كانت هناك لعبة فيديو منفصلة بالكامل صنعت للبطولة في البرازيل.

كان نجاحًا كبيرًا حيث كان من السهل الوصول إلى أفضل اللاعبين دون الحاجة إلى عمليات شراء كبيرة داخل اللعبة، والتي تم الاستشهاد بها كسبب وراء زيادة شعبية الوضع في اللعبة.

سيلعب رواد FUT خلال كأس العالم ضد لاعبين آخرين عبر الإنترنت وسيربحون عملات يمكن إنفاقها على حزم كأس العالم.

كان لاعبي FUT متحمسين بشكل طبيعي عندما عاد نمط كأس العالم في فيفا 18 مع انطلاق في روسيا، مع نفس الميزات الموجودة في لعبة فيفا 14، وتمت إضافة الاساطير من كؤوس العالم السابقة، بالإضافة إلى تحديات بناء التشكيلة (SBCs) والعناصر الديناميكية المصممة لتجربة لعب محسنة.

ما الذي سيتواجد في نمط كأس العالم على فيفا 23؟

من المتوقع أن يتضمن المحتوى القابل للتنزيل كل منتخب ولاعب وملعب ومعظم - إن لم يكن كل - أطقم المنتخبات المشاركة في كأس العام 2022.

إذا كانت هناك إصدارات سابقة يجب امتلاكها، فسيتم تقديم إضافة FUT حيث سيتمكن اللاعبون من بناء فرقهم الخاصة المكونة من منتخبات كأس العالم.

على الرغم من انتهاء البطولة في ديسمبر، من المحتمل أن يكون وضع كأس العالم متاحًا حتى نهاية لعبة فيفا 23، وسيتيح ذلك للاعبين وقتًا أطول مما كان مسموحًا لهم سابقًا لشراء عدد من أفضل اللاعبين في العالم.

بالإضافة إلى الأساطير، من المحتمل أيضًا أن يتواجد "أبطال مارفيل" في وضع كأس العالم.، أمثال رودي فولر ويايا توريه ولندون دونوفان.

ما هي منتخبات كأس العالم في فيفا 23؟

في حين أن العديد من لاعبي فيفا سيركزون فقط على مميزات FUT الإضافية، فمن المحتمل أن يكون هناك بطولات عبر الإنترنت، حيث سيتمكن اللاعبون من التنافس مع أي من الدول الـ32 المشاركة في المونديال.

المجموعة المنتخبات المجموعة الأولى قطر، الإكوادور، السنغال، هولندا المجموعة الثانية إنجلترا، إيران، الولايات المتحدة، ويلز المجموعة الثالثة الأرجنتين، السعودية، المكسيك، بولندا المجموعة الرابعة فرنسا، أستراليا، الدنمارك، تونس المجموعة الخامسة إسبانيا، كوستاريكا، ألمانيا، اليابان المجموعة السادسة بلجيكا، كندا، المغرب، كرواتيا المجموعة السابعة البرازيل، صربيا، سويسرا، الكاميرون المجموعة الثامنة البرتغال، غانا، أوروجواي، كوريا الجنوبية

ما هو موعد كأس العالم 2022؟

كأس العالم 2022 هي الأولى التي تقام خلال فصل الشتاء، وهو ما أثر بشكلٍ كبير على الموسم في الدوريات الأوروبية الكبرى ومعظم دوريات العالم.

ومن المقرر أن تقام المباراة الأولى لكأس العالم يوم 20 نوفمبر، عندما تواجه قطر الدولة المضيفة الإكوادور، وسيتم بعد ذلك استكمال مباريات المجموعات الثماني خلال فترة 12 يومًا.

بعد ذلك، تبدأ أدوار خروج المغلوب، وتستمر حتى المباراة النهائية التي تقام في 18 ديسمبر على ملعب لوسيل.