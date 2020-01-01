كيف تغلب لاعبو برشلونة على الخوف من فيروس كورونا؟

يختلف المزاج في معسكر برشلونة بين اللاعبين تمامًا عما كان عليه قبل 32 يومًا، عندما عادوا إلى التدريب لأول مرة منذ تفشي جائحة فيروس كورونا في إسبانيا.

يختلف المزاج في معسكر برشلونة بين اللاعبين تمامًا عما كان عليه قبل 32 يومًا، عندما عادوا إلى التدريب لأول مرة منذ تفشي جائحة فيروس كورونا في إسبانيا.

حيث كان هناك مزيج من التشاؤم والشكوك في تلك التدريبات في أوائل مايو ، لكن ظهر التفاؤل لأنهم أصبحوا أكثر لياقة بعد بدء التدريب الجماعي، وأن الشعور الجيد الذي يشعرون به يمكن أن يحملهم نحو لقب الدوري الثالث على التوالي.

وقال أحد اللاعبين لـ "سبورت": "نحن في حالة رائعة". كان الفريق قلقًا بشأن التسرع في العودة إلى العمل ، لكن مباراة الفريق في نهاية الأسبوع الماضي في كامب نو جلبت الثقة. شعر اللاعبون بالراحة قبل مباراة مايوركا نهاية هذا الأسبوع.

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وقد أصبح اللاعبون الآن قادرين على العمل على نطاق واسع في ساحة التدريب ، بدءًا من التدريب الفردي ، إلى مجموعات من 10 إلى 14 ، إلى تدريب كامل.

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وكان مدرب نادي برشلونة كيكي سيتيين قد حقق هدفًا مزدوجًا وهو أن لاعبيه يستمتعون مرة أخرى بكرة القدم في استادهم .

وأكد سيتيين وجود سواريز أمام مايوركا ولكن سيكون من ضمن التغييرات الخمسة المسموح بها، وأكد أيضًا وجود ميسي وصامويل إيتو وأنهما تدربوا بالفعل بشكل طبيعي .

سوف يسجل هذا الدوري في التاريخ لكونه غير اعتيادي للغاية ويريد لاعبو برشلونة أن يتم تسجيل أسمائهم في الكأس. في السياق الحالي ، ليس الوقت مناسبًا للاحتفالات، لكنهم يريدون أن يحصلوا على اللقب .

يتصدر نادي برشلونة ترتيب الليجا برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن نادي ريال مدريد في المركز الثاني.

يذكر أن الدوري الإسباني سيعاود نشاطه المتوقف منذ منتصف شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا ، في مباراة ديربي بين ريال بيتيس وإشبيلية يوم الخميس 11 يونيو عند الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة.