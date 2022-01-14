كيف تشاهد مباراة مصر وغينيا بيساو في أمم إفريقيا 2021؟

يستقبل استاد رومدي اديجا مباراة الجولة الثانية في مجموعات أمم إفريقيا والتي ستجمع بين منتخبي مصر وغينيا بيساو، في مباراة مهمة وحاسمة لمشوار كلا الفريقين في البطولة.

تعرض الفراعنة للخسارة في المباراة الافتتاحية أمام نيجيريا، ولكن المشكلة لم تكن في الهزيمة فحسب ولكن الأداء السئ الذي ظهر به منتخب مصر برغم امتلاكه واحد من أفضل لاعبي العالم وهو صلاح، ليتعرض كيروش لانتقادات لاذعة عقب نهاية المباراة، وأصبح بحاجة للفوز في مباراتيه المقبلتين لحسم التأهل.

على الجانب الآخر، أهدر منتخب غينيا بيساو فوزًا مهمًا في الجولة الأولى، عندما أهدر ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من مباراة السودان التي انتهت بالتعادل السلبي، وسيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية مستغلًا حالة التخبط التي يمر بها المنتخب المصري إداريًا عقب المباراة السابقة.

إذًا، كيف يمكنك متابعة المباراة عبر التلفزيون أو الإنترنت؟ جول يقدم لك كل ما تحتاج لمعرفته في هذا الصدد.

ما هو موعد مباراة مصر وغينيا بيساو؟

موعد مباراة مصر وغينيا بيساو في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا 2021 هو يوم السبت 15 يناير 2022.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو؟

تذاع مباريات أمم إفريقيا 2021 على قنوات beIN SPORTS الناقل الحصري لمباريات البطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال الباقة المخصصة لها beIN SPORTS HD MAX.

من المنتظر أن تُنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD MAX 1.

مباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب مصر - غينيا بيساو السبت 15 يناير 2022،

21:00 مصر، 22:00 مكة المكرمة beIN SPORTS HD MAX 1 رومدي اديجا

كيف تتابع مباراة مصر وغينيا بيساو عبر الإنترنت؟

إن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.