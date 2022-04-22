كيف تشاهد مباراة الهلال والشارقة الإياب في دوري أبطال آسيا 2022؟

يستضيف ستاد الأمير فيصل بن فهد مباراة قوية بين الهلال ونادي الشارقة في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2022.

فاز الهلال في الجولة الأولى على الشارقة بهدفين مقابل هدف، وانتصر على الريان في الجولة الثانية بثلاثية نظيفة، ثم فاز على استقلول بهدف دون رد في الجولة الثالثة وكرر الانتصار في الجولة الرابعة على الفريق ذاته ولكن بثلاثية نظيفة.

وأصبح الهلال على بعد خطوة من التأهل عن مجموعته، إذ يمتلك 12 نقطة من 4 انتصارات.

أما الشارقة فخسر من الهلال ثم انتصر على استقلول 2-1 وتعادل أمام الريان 1-1 قبل أن يخسر في الجولة الرابعة 2-1.

جدول مباريات الهلال في دوري أبطال آسيا 2022

إذًا، كيف يمكنك متابعة المباراة عبر التلفزيون أو الإنترنت؟ جول يقدم لك كل ما تحتاج لمعرفته في هذا الصدد.

ما هو موعد مباراة الشارقة والهلال؟

موعد مباراة الشارقة والهلال هو يوم السبت 23 أبريل 2022 على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة المباراة الساعة 11:15 مساءً بتوقيت السعودية، 12:15 منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الشارقة والهلال؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2022 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تقوم بإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

بالإضافة إلى ذلك، تُبث منافسات دوري أبطال آسيا عبر قنوات "بي إن سبورتس"، وذلك في 14 دولة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - الشارقة السبت 23 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 00:15 الإمارات SSC الأمير فيصل بن فهد

كيف تشاهد مباراة الشارقة والهلال على الإنترنت؟

يمكن للجميع مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا عبر الإنترنت عن طريق شاهد VIP، والتي تقوم ببث المباريات بتقنية HD.

ويمكن متابعة المباراة من خلال البث المباشر الذي يوفره موقع جول والذي ينطلق قبل المباراة بنصف ساعة.