كيف تشاهد مباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي 2022؟

يعود الهلال إلى بطولة الدوري السعودي بعد نجاحه في حصد لقب دوري أبطال آسيا، حيث يواجه أبها في الجولة الثالثة عشر من منافسات موسم 2021-2022.

المباراة كان مقرر إقامتها يوم الخميس الماضي لكن تأجلت حتى الأحد بسبب مشاركة الزعيم في نهائي دوري أبطال آسيا والذي حققه أمام بوهانج بالفوز 2-0.

أما على مستوى الدوري السعودي، فتعود آخر مباريات الهلال إلى الجولة الحادية عشر، حين فاز على الحزم بثنائية نظيفة، ليحتل "الزعيم" المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة.

على الجانب الآخر، فإن أبها انتصر في مباراته الأخيرة في الدوري السعودي أمام الأهلي بهدفين نظيفين، لكنه يحتل المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نستعرض معًا كيف يمكنك متابعة مباراة الهلال وأبها على التلفزيون أو عبر الإنترنت؟

ما هو موعد مباراة الهلال وأبها؟

موعد مباراة الهلال القادمة ضد أبها هو الأحد 28 نوفمبر 2021، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 15:30 مساءً بتوقيت السعودية، 14:30 بتوقيت مصر.

المباراة الموعد الملعب أبها - الهلال السبت 23 أكتوبر 2021،

20:00 السعودية، 19:00 مصر مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأبها؟

تقوم قناة SSC1 بنقل مباراة الهلال وأبها عبر شاشتها بتقنية HD بصورة مشفرة.

ويمكن أيضًا متابعة المباراة مفتوحة على قناة SSC1 ولكن ستكون بتقنية SD.

المباراة القنوات الناقلة أبها - الهلال SSC1

كيف تتابع مباراة الهلال وأبها عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال وأبها مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.