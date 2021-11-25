كيف تشاهد مباراة الأهلي والنصر في الدوري السعودي 2022؟

يحتضن استاد الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة مواجهة قوية في قمة الجولة 13 من الدوري السعودي 2021-2022، حين يحل النصر ضيفًا على الأهلي.

النصر اكتفى بالتعادل في آخر مباراة له في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي أقيمت أمام الرائد في الجولة 12، ليواصل التواجد في المركز التاسع برصيد 14 نقطة.

أما الأهلي فقد سقط في الجولة الماضية بخسارة مخيبة أمام أبها، ليتجمد رصيده عن 15 في المركز السابع.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نستعرض معًا كيف يمكنك متابعة مباراة الأهلي والنصر على التلفزيون أو عبر الإنترنت؟

ما هو موعد مباراة الأهلي والنصر؟

موعد مباراة الأهلي ضد النصر هو الجمعة 26 نوفمبر 2021 على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة 7:40 مساءً بتوقيت السعودية، 6:40 بتوقيت مصر..

المباراة الموعد الملعب الأهلي - النصر الجمعة 26 نوفمبر 2021،

19:40 السعودية، 18:40مصر عبد الله الفيصل

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنصر؟

تقوم قناة SSC1 بنقل مباراة الأهلي والنصر عبر شاشتها بتقنية HD بصورة مشفرة.

ويمكن أيضًا متابعة المباراة مفتوحة على قناة SSC1 ولكن ستكون بتقنية SD.

المباراة القنوات الناقلة النصر - الأهلي SSC1

كيف تتابع مباراة الأهلي والنصر عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والنصر مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.