كيف تشاهد مباراة الأهلي والشرطة في دوري أبطال آسيا 2021؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الشرطة في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، وكيف تشاهد المباراة عبر الإنترنت؟

يستعد الأهلي السعودي لمواجهة قوية تجمعه مع الشرطة العراقي، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا على ملعب الجوهرة المشعة.

ونجح الراقي في تحقيق فوزه الأول بالمجموعات هذا الموسم، في الجولة الماضية بثلاثية نظيفة على حساب الشرطة، ويريد تكرار الفوز للحفاظ على حظوظه في التأهل للدور القادم.

على الجانب الآخر، الفريق العراقي يعاني هذا الموسم في البطولة، إذ فشل في الحصول على أي نقطة خلال المباريات الثلاث الماضية، ويأمل في تصحيح المسار في المباريات القادمة والبداية تكون أمام الأهلي.

وفي هذا التقرير، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والشرطة في دوري أبطال آسيا 2021، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى مباراة الأهلي والشرطة في دوري أبطال آسيا 2021؟

ستنطلق صافرة مباراة الأهلي السعودي والشرطة العراقي في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية والعراق، وذلك يوم السبت 24 أبريل 2021.

المباراة الموعد الملعب الأهلي - الشرطة السبت 24 أبريل 2021،

12 رمضان 1442،

20:45 السعودية والعراق، 21:45 الإمارات الجوهرة المشعة

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والشرطة دوري أبطال آسيا 2021؟

لم تحصل أي قناة عربية على حقوق بث دوري أبطال آسيا عبر شاشتها، وذلك بعد أن كانت تنقل في السابق حصريًا على شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

المباراة القنوات الناقلة الأهلي - الشرطة لا يوجد

كيف تشاهد مباراة الأهلي والشرطة في دوري أبطال آسيا 2021 على الإنترنت؟

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم توقيع اتفاقية حقوق حصرية مع شركة الرياضة السعودية، تحصل بموجبها الشركة على الحقوق الإعلامية لمسابقات الاتحاد القاري في السعودية بين 2021 و2024.

وبحسب الاتفاق ستقوم الشركة السعودية بنقل البطولات الرئيسية للمنتخبات الوطنية والأندية الآسيوية، ومن ضمنها بالتأكيد دوري أبطال آسيا.

ستقوم شركة الرياضة السعودية ببث مباريات دوري أبطال آسيا بشكلٍ مبدأي من خلال منصتها على الإنترنت GSA ، على أن تنتقل للبث الفضائي في الربع الأخير من العام.

إذا لم تتمكن من الوصول مباشرةً إلى الموقع المخصص لتغطية البطولة الآسيوية، فعليك ترقب خدمة البث المباشر لمباريات دوري أبطال آسيا 2021 عبر موقع جول، والتي ستتيح لك معرفة جميع تفاصيل المباراة قبل وأثناء انطلاقها.