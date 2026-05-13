كيف تسير الأشواط الإضافية في كأس العالم لكرة القدم

ما هو الوقت الإضافي في كرة القدم؟

الوقت الإضافي هو فترة لعب إضافية تُستخدم لتحديد الفائز عندما تنتهي المباراة بالتعادل في الوقت الأصلي، وهو 90 دقيقة. ويُستخدم بشكل حصري تقريبًا في البطولات التي تعتمد على نظام خروج المغلوب، حيث يجب على أحد الفريقين التقدم إلى المرحلة التالية على حساب خصمه. ويتكون من شوطين مدة كل منهما 15 دقيقة، ويتم لعب الشوطين بالكامل بغض النظر عن عدد الأهداف التي يتم تسجيلها في الوقت الإضافي. يُسمح للفرق بإجراء خمسة تبديلات خلال الوقت الأصلي، ولكن يُمنحون تبديلاً إضافياً في الوقت الإضافي.

متى يتم اللجوء إلى الوقت الإضافي في كأس العالم؟

لن يتم استخدام الوقت الإضافي في مرحلة المجموعات، حيث تحصل الفرق على نقطة واحدة في حالة التعادل. يتم اللجوء إليه خلال مرحلة خروج المغلوب، وسيتم استخدامه بدءًا من دور الـ32 في كأس العالم 2026. إذا انتهت مباراة مرحلة خروج المغلوب بالتعادل في نهاية الوقت الأصلي، تأخذ الفرق استراحة قصيرة ثم تبدأ فترة الوقت الإضافي.

ماذا يحدث إذا تعادل الفريقان بعد لعب الوقت الإضافي؟

إذا لم يتمكن الفريقان من التغلب على بعضهما البعض بعد فترة الوقت الإضافي، تنتقل المباراة إلى ركلات الترجيح. يتناوب كل فريق على تسديد ركلات الترجيح، ويُعلن الفريق الذي يسجل أكبر عدد من الأهداف بعد خمس ركلات لكل منهما فائزًا. إذا ظل التعادل قائمًا بين الفريقين بعد خمس ركلات لكل منهما، يتم اللجوء إلى نظام الموت المفاجئ حتى يظهر فائز.

لطالما استُخدمت الأشواط الإضافية وركلات الترجيح في بطولات كأس العالم. وخلال مرحلة خروج المغلوب في نسخة عام 2022، امتدت خمس مباريات من أصل 16 إلى الأشواط الإضافية، وحُسمت جميعها في النهاية بركلات الترجيح، بما في ذلك فوز الأرجنتين على فرنسا في المباراة النهائية.

ما الفرق بين الوقت الإضافي والوقت المضاف أو الوقت المستقطع؟

الوقت الإضافي هو فترة لعب إضافية تُستخدم عندما يتعادل الفريقان في عدد الأهداف المسجلة في نهاية الوقت الأصلي. أما الوقت المضاف أو الوقت المستقطع فهو الوقت الذي يُضاف إلى الشوط الأول أو الثاني لتعويض الدقائق المفقودة خلال الشوط، سواء كان ذلك بسبب الإصابات أو الاحتفالات بالأهداف أو التبديلات أو الصعوبات الفنية المختلفة. يمكن أن يكون الوقت المضاف أو الوقت المستقطع أي عدد من الدقائق، اعتمادًا على فترات التوقف، بينما يكون الوقت الإضافي دائمًا 15 دقيقة بالإضافة إلى الوقت المضاف لكل شوط.

يُستخدم الوقت الإضافي أو وقت التعويض أيضًا في جميع مباريات كرة القدم التنافسية تقريبًا، في حين يُستخدم الوقت الإضافي بشكل حصري تقريبًا في البطولات التي تُقام بنظام خروج المغلوب.

هل يتم اختصار الوقت الإضافي أبدًا؟

في السابق، كانت تُستخدم طريقة لكسر التعادل تُسمى "الهدف الذهبي" لإعلان الفائز خلال الوقت الإضافي. إذا تعادل الفريقان في النتيجة عند نهاية الوقت الأصلي، ينتقلان إلى الوقت الإضافي، ويُعلن الفريق الذي يسجل الهدف الأول في تلك الفترة فائزًا بالمباراة تلقائيًا.

استُخدم الهدف الذهبي لأول مرة في مسابقة الفيفا خلال كأس العالم 1998. وكان هدف لوران بلان في الدقيقة 114 ضد باراغواي هو الهدف الذهبي الأول والوحيد في تلك البطولة.

وشهدت البطولة التالية عام 2002 ثلاثة أمثلة أخرى على ذلك؛ حيث سجل هنري كامارا، وأن جونغ-هوان، وإلهان مانسيز أهدافًا في الوقت الإضافي لصالح السنغال وكوريا الجنوبية وتركيا على التوالي، ليقودوا منتخباتهم إلى الدور التالي.

أدخلت الفيفا هذه القاعدة لأول مرة في عام 1993، لكنها ألغتها لاحقًا في عام 2004، حيث اعتبرها الكثيرون تجربة فاشلة. على الرغم من أن الهدف منها كان تشجيع كرة القدم الهجومية، إلا أن الفرق غالبًا ما كانت تلعب بشكل دفاعي وتستهدف ركلات الترجيح لتجنب الهزيمة خلال الوقت الإضافي.

كما تم استخدام قاعدة الهدف الفضي في بعض الأحيان. كانت هذه القاعدة مشابهة لقاعدة الهدف الذهبي، لكن، على سبيل المثال، إذا سجل أحد الفرق هدفاً في الشوط الأول من الوقت الإضافي، فإن المباراة لا تنتهي تلقائياً. بدلاً من ذلك، كان على الفريق الحفاظ على هذا التقدم حتى نهاية الشوط الأول، وعندها يتم إعلان فوزه.

لحظات مثيرة للجدل في الوقت الإضافي في تاريخ كأس العالم

ساعد الوقت الإضافي في خلق بعض اللحظات الأكثر تميزًا وإثارة للجدل في تاريخ كأس العالم. حُسم فوز إنجلترا الوحيد في عام 1966 في الوقت الإضافي، حيث وضع مهاجم "الأسود الثلاثة" جيف هيرست فريقه في المقدمة بهدف "الشبح" الشهير بعد عشر دقائق من بداية الشوط الإضافي الأول. ثم سجل هدفه الثالث ليختتم الفوز بنتيجة 4-2.

صنع زين الدين زيدان أحد أكثر اللحظات إثارة للصدمة في تاريخ كرة القدم عندما ضرب ماركو ماتيرازي برأسه وطُرد قبل هزيمة فرنسا بركلات الترجيح أمام إيطاليا في عام 2006، بينما طُرد لويس سواريز بسبب لمسه الكرة بيده على خط المرمى ضد غانا في عام 2010، مما ساعد أوروغواي على الوصول إلى ركلات الترجيح بعد أن أضاع أسامواه جيان فرصة ذهبية من مسافة 12 ياردة. وانتهى الأمر بتأهل الفريق الأمريكي الجنوبي على حساب الفريق الأفريقي.

مع توسيع نطاق كأس العالم 2026 ليشمل 48 فريقًا بدلاً من 32 فريقًا كما كان الحال سابقًا، بالإضافة إلى إضافة جولة إقصائية إضافية، تزداد احتمالية أن يشهد المشجعون المزيد من المباريات التي تمتد إلى الوقت الإضافي وركلات الترجيح، مما يزيد من فرص حدوث المزيد من لحظات المجد والجدل في الدقائق الأخيرة.