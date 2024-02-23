كيف تتغلب على صداع "جولة البلانك" في فانتازي الدوري الإنجليزي؟

على كل متسابق أن يؤمن فريقه بـ8 لاعبين على الأقل ضمن التشكيلة الأساسية

يفكر عشاق مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، في صعوبة الجولة 26 التي ستشهد غياب 4 أندية عن المشاركة، أبرزهم ليفربول وتشيلسي وتوتنهام، بالإضافة إلى لوتون تاون.

وتسمى الجولات من هذا النوع "جولة بلانك"، في عالم لعبة الفانتازي، وعلى كل متسابق أن يؤمن فريقه بوجود 8 لاعبين على الأقل ضمن التشكيلة الأساسية، يشاركون في الجولة، فإذا كان لديك عدد أقل من هذا، فأنت بحاجة لاستخدام إحدى الخواص، دون تردد.

وننصح المشاركين بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع GOAL، والتي تقدم لكم برعاية أمازون السعودية، باستخدام خاصية "وايلد كارد" أو "فري هيت"، في حالة عدم وجود لاعبين كافيين لخوض الجولة (أقل من 8 لاعبين).

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ويمكنكم المشاركة بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" (من هنا)

وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع GOAL، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي.

وبالطبع، يفضل تأجيل استخدام الخواص قدر الإمكان، لأنها تكون حاسمة في الجولات الأخيرة من المسابقة، ولكن إذا كان وضع فريقك لا يحتمل المخاطرة، فلا بد أن تؤمن نفسك ضد فقدان النقاط مبكرًا.

كيف تخطط لجولة البلانك؟

في البداية، إذا كنت تقرأ الآن هذه المقالة، في ظل عدم وجود إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، في فريقك، فلتذهب لشرائه، ومن ثم تعود مرة أخرى لاستكمال القراءة.

فالدولي النرويجي، يحظى بنسبة امتلاك هائلة بين متسابقي لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي الخاصة بموقع GOAL، برعاية أمازون السعودية، وصلت خلال الساعات القليلة الماضية إلى 82%.

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بجانب هالاند، يمكنك أيضا الاستعانة بعنصر هجومي آخر من كتيبة المدرب المخضرم بيب جوارديولا، ونرشح واحدًا من اثنين، إما جوليان ألفاريز أو فيل فودين، وذلك لأن السيتي سيكون في مواجهة سهلة نسبيًا أمام بورنموث، الذي لا يمر دفاعه بأفضل الحالات.

وكما نصحنا بوجود هالاند، نكرر نفس النصيحة بشأن جناح أرسنال المتوهج بوكايو ساكا، الذي وصلت نسبة امتلاكه إلى 79%، ويخوض مواجهة مثيرة أمام نيوكاسل، ومن المتوقع أن تكون تلك المباراة هجومية من الطرفين، وأن تشهد أهدافا كثيرة.

بالإضافة إلى عناصر مانشستر سيتي وأرسنال، ننصح باللاعبين المتألقين في الفترة الأخيرة، أمثال: راسموس هويلوند مهاجم مانشستر يونايتد، وأولي واتكينز مهاجم أستون فيلا، ودومينيك سولانكي مهاجم بورنموث.

أما الاختيار المفاجئ الذي قد يمنحك الأفضلية لكسب عدد أكبر من النقاط على حساب المتسابقين الآخرين، فهو الكوري هوانج هي تشان، مهاجم وولفرهامبتون، الذي لا تتجاوز نسبة امتلاكه 7%، ويخوض مباراة سهلة أمام شيفيلد يونايتد.

كما يمكن لعشاق المخاطرة، الاعتماد على عنصر إضافي من وولفز، باختيار البرتغالي بيدرو نيتو إلى جانب هوانج.

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