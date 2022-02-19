كيف أنقذ الحكم "تاليسكا" من الغياب عن ديربي الرياض؟ الفراج يُجيب

أبدى العديد من الجماهير والإعلاميين الهلاليين استياءهم ودهشتهم من عدم إيقاف مهاجم النصر "أندرسون تاليسكا" لمباراتين بعد تلقيه البطاقة الحمراء أمام الاتحاد في مباراة الجولة قبل الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

تاليسكا كان قد طُرد من اللقاء الذي انتهى لصالح العميد 4-0، وقد غاب عن مباراة النصر أمام الباطن الأخيرة في الدوري لكنه سيكون حاضرًا في مواجهة الهلال ضمن ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الإثنين القادم، وقد فسر الإعلامي وليد الفراج سبب إيقافه لمباراة واحدة لا مباراتين.

ماذا قال الفراج حول دور الحكم في عدم إيقاف تاليسكا لمباراتين؟

الإعلامي السعودي البارز وخلال حديثه في برنامجه "أكشن مع وليد" أوضح أن تقرير حكم مباراة الاتحاد والنصر لعب دورًا مباشرًا في تحديد مدة إيقاف تاليسكا عن اللعب بعد طرده من اللقاء، إذ أعاد سبب الطرد للعب العنيف ضد برونو هنريكي، وليس للسلوك المشين.

وأضاف أن لوائح الدوري السعودي تنص على إيقاف اللاعب الذي يحصل على بطاقة حمراء مباشرة بالإيقاف لمباراة واحدة حال كان سبب ذلك هو اللعب العنيف، فيما يُوقف مباراتين حال كان السبب السلوك المشين ضد المنافس.

وتابع قائلًا "حكم المباراة ذكر في تقريره عن المباراة أن حصول تاليسكا على البطاقة الحمراء مباشرة كان بسبب سلوكه العنيف ضد أحد لاعبي المنافس، وقد عاقبته لجنة الانضباط بناءً على ذلك بالإيقاف لمباراة وغرامة 10 آلاف ريال سعودي، وهناك أمثلة عديدة سابقة مثل إيقاف كريستيان كويفا لاعب الفتح وعبد العزيز مجرشي لاعب ضمك".

كيف هو وضع الهلال والنصر في الدوري السعودي؟

يُمكن القول أن حال الفريقين لا يختلف كثيرًا هذا الموسم، إذ عانيا كثيرًا في الدوري السعودي ولم يُحققا النتائج المطلوبة، ويُجزم الكثيرون أنهما خارج المنافسة على اللقب.

النصر يتواجد ثانيًا في جدول الترتيب برصيد 41 نقطة وبفارق 7 نقاط عن الاتحاد في الصدارة، والذي تتبقى له مباراة مؤجلة سيخوضها أمام الهلال في مارس القادم.

الهلال يقبع في المركز الرابع بـ34 نقطة مع بقاء 3 مباريات مؤجلة واحدة منها أمام المتصدر الذي يبتعد عنه حاليًا بفارق 14 نقطة.

بطل آسيا كان قد أقال مدربه ليوناردو جارديم بعد الخسارة أمام الأهلي المصري 4-0 في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية، فيما النصر كان قد تعاقد مع روسو ليخلف بيدرو إيمانويل الذي لم يُحقق النتائج المرجوة محليًا وقاريًا.

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