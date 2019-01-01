كيف أمضى نجوم برشلونة وريال مدريد أسبوع الكلاسيكو المؤجل؟

نجوم برشلونة وريال مدريد يستغلون تأجيل الكلاسيكو بالسفر والحصول على إجارة رفقة أسرهم وأصدقائهم.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن كيفية استغلال نجوم برشلونة وريال مدريد لعطلة نهاية الأسبوع الماضي عقب تأجيل مباراة الكلاسيكو بين الفريقين.

جاء هذا في تقريرًا نشرته النسخة الإسبانية من جول.كوم حيث وضحت أين تواجد نجوم الفريقين في الأيام الماضية بدلًا من التواجد في إسبانيا للكلاسيكو.

وذكرت التقارير أن الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد السابق وبرشلونة الحالي قد سافر للولايات المتحدة من أجل مشاهدة مباراة كرة السلة بين بروكلين نتس ونيويورك نيكس.

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وسافر زميله البرازيلي في برشلونة أرتور ميلو لمدينة روما الإيطالية مع صديقته، بينما اتجه أرتورو فيدال لصالة البولينج مع أسرته.

وعلى الجانب الآخر في ريال مدريد اختار كاسيميرو إمضاء ذلك الوقت في لعب "فيفا" بينما قرر فينيسيوس التواجد مع ابن أخيه.

وقرر البرازيلي مارسيلو أن يمضي اليوم وهو يلعب كرة القدم كالعادة لكن هذه المرة مع أطفاله وليس مع زملائه في ريال مدريد.

جدير بالذكر أن الكلاسيكو كان قد تم تأجيله بسبب الأحداث التي تشهدها مقاطعة كتالونيا من مظاهرات وعنف متبادل بين المواطنين والشرطة.