النجم البلجيكي تواجد مع نابولي ضد فريقه السابق، في المواجهة التي جمعت بينهما في الجولة الخامسة من دوري الأبطال، وكان من الواضح أنه يريد فعل أي شيء لإثبات خطأ إدارة سيتي والمدرب الأيقوني بيب جوارديولا بالتخلي عنه الصيف الماضي.

البعض قال عن صلاحيته قد انتهت تزامنًا مع الإصابات وانخفاض مرونته، وهو أمر من الصعب إنكاره لأن للسن أحكام، ولكن هل دي بروينه كان سيئًا إلى هذه الدرجة للتخلي عنه على الرغم من موهبته الخارقة وخبرته ولمسته الساحرة؟

الإجابة كانت في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، وكان دي بروينه أحد أهم أبطالها من جانب الفريق الإيطالي!

الهدف الأول تم تسجيله عن طريق راسموس هويلوند بتسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء، بينما جاء التعادل من خلال المغربي أيوب بوعدي، قبل أن يحرز نوا لانج هدف التقدم للضيوف، ثم سجل ريان شرقي الثاني لأصحاب الأرض في وقت متأخر، ولكن ماذا قدم دي بروينه في هذا اللقاء؟

الكثير من الأسباب للانتقام

على الرغم من القيمة الفنية الهائلة التي يحملها البلجيكي كواحد من أهم اللاعبين في تاريخ مانشستر سيتي والحقبة الذهبية للمدرب بيب جوارديولا، إلا أن إدارة النادي لم تمنحه أي أعذار عندما انخفض مستواه وطاردته الإصابات خاصة في الموسم الماضي، وقررت عدم تجديد عقده ليرحل بالمجان إلى نابولي.

صانع الألعاب المخضرم تألم كثيرًا بسبب هذا القرار، وقال في تصريحات سابقة:"لم يتقدم النادي بأي عرض طوال العام، اتخذوا قرارهم برحيلي، كنت متفاجئًا بعض الشيء ولكن يجب أن أتقبل الموقف، ولا أريد الخوض في المزيد من التفاصيل، المحادثة كانت قصيرة للغاية معهم".

قرار سيتي بالتخلي عن دي بروينه كان له الكثير من الأسباب، مثل تراجع تأثيره وراتبه الضخم، مع الرغبة المُلحة في تجديد دماء الفريق، وهو ما حدث في الصيف بجلب إنزو فيرنانديز وأيوب بوعدي وإليوت أندرسون وغيرهم، ولكن هل كان من المستحيل الحفاظ عليه كعنصر خبرة براتب أقل ولو لموسم واحد؟

تلك الإمكانية تحدثت عنها جماهير مانشستر سيتي كثيرًا، ربما من الناحية العاطفية أكثر من أي شيء آخر، ولكن الليلة يمكننا التطرق إلى الأمر من جانب عملي وفني ورياضي بغض النظر عن أي أبعاد أخرى، لأن ما قدمه دي بروينه في مواجهة دوري الأبطال ينصفه أمام كل الادعاءات بأن وقته انتهى تمامًا وأنه لم يعد صالحًا للتواجد في هذا المستوى العالي.

دي بروينه الذي يواجه انتقادات من الجماهير والصحف الإيطالية بسبب هبوط مستواه، بدا وكأنه عاد إلى نسخته الشابة ولو لمدة 75 دقيقة فقط للخروج برسالة ما إلى كل من في ملعب الاتحاد.

لديه ما يفتقده مانشستر سيتي

في الوقت الذي كان يعيش فيه إرلينج هالاند في حالة من العزلة بخط هجوم سيتي، دون أي إمداد أو التمريرات التي اعتاد عليها في تواجد دي بروينه، كان الأخير يمنح زملائه الكثير والكثير من الهدايا التي لم يُقبل أي منها!

صاحب الـ35 سنة لعب الكثير من التمريرات الكاسرة للخطوط المؤثرة في خط وسط مانشستر سيتي، مما انعكس بالإيجاب على سهولة خروج نابولي بالكرة والهروب من ضغط الفريق الخصم.

البلجيكي لعب كرة متقنة كان من الممكن أن تؤدي لهدف لزميله نوا لانج في بداية المباراة، ولكن الأخير فشل في التعامل معها، كما لعب كرة عرضية أخرى كادت إلى تؤدي إلى هدف ولكن الحكم أشار بوجود تسلل.

وحاول دي بروينه صناعة أي شيء لزميله ماتيو بوليتانو، ومرر له أكثر من كرة في مناطق ممتازة، دون الوصول إلى أي نتيجة قبل أن يأتي هويلوند ليسجل من تمريرة بيلي جيلمور.

الأمر لم يتوقف فقط على الإسهامات الهجومية، المدرب ماسيميليانو أليجري اعتمد على دي بروينه في عملية الضغط وقطع الكرة واللاعب نجح في ذلك وقدم 5 إسهامات دفاعية أوقفت هجمات الفريق الإنجليزي.

رغم عدم إكماله المباراة حتى نهايتها، إلا أن دي بروينه كان أحد أهم الأسباب في نجاح منظومة نابولي اليوم، وساهم بدور كبير في فتح الثغرات في دفاع مانشستر سيتي، بحكم خبرته الطويلة ودرايته الكاملة بفريقه السابق على الرغم من عملية الإحلال والتجديد التي حدثت في الصيف الماضي.

المفارقة أن سيتي بحاجة غلى لاعب من نوعية دي بروينه وهذا ما شاهدناه مع فريق المدرب إنزو ماريسكا هذا الموسم بعد رحيل بيب جوارديولا، الفريق لا يمتلك الحلول اللازمة للاختراق من العمق، لذلك ظهوره بهذا المستوى الليلة منح النادي الإنجليزي الكثير من الأسباب للندم على رحيله.

سواء كان القرار من إدارة النادي أو المدرب السابق بيب جوارديولا، على أحدهم أن يجلس بعد مباراة الليلة للندم على عدم الاحتفاظ بدي بروينه ولو لموسم واحد فقط للاستفادة من خبرته وشخصيته القيادية وقدراته الفنية، خاصة وأن الفريق يعيش مرحلة من تخبط مع تراجع ملحوظ في عدد القادة والشخصيات التي يمكنها تحمل المسؤولية في الأوقات الصعبة.

نابولي ليس المكان المناسب له

دعونا لا ندع هذه المباراة تخدعنا، دي بروينه ليس بخير هذا الموسم مع نابولي بشكل عام، وتعرض للعديد من الانتقادات الحادة والاتهامات على عدم تمكنه من مجاراة الإيقاع في الدوري الإيطالي، كما عانى كثيرًا من الانسجام مع منظومة المدرب ماسيميليانو أليجري بشكل عام.

الصحف الإيطالية سلطت الضوء كثيرًا على مستواه مع بلجيكا مقارنة مع نابولي، وتعجبت من الصورة المختلفة له مع منتخب بلاده مقارنة بما نراه الآن مع الفريق الإيطالي، مما يفسر الأنباء حول احتمالية رحيله في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، وإمكانية انتقاله لآيندهوفن الهولندي، بسبب الفترة الصعبة التي يعيشها مع فريقه الجديد.

وفي الحقيقة، فإن الصورة المزدوجة لدي بروينه ظهرت اليوم ضد سيتي، مستوى مميز وطاقة هائلة وتداخل في كل شيء بأول 60 دقيقة من عمر اللقاء، ثم تراجع بدني واختفاء نسبي بعد ذلك، مما يفسر قرار أليجري بسحبه في هذا التوقيت.

أليجري ليس بريئًا فيما يخص تراجع دي بروينه بالتدريج، وذلك بسبب الدور المتأخر الذي يعتمد عليه به في خط الوسط، كلاعب يعود إلى الخلف للمشاركة في عملية بناء الهجمة من بدايتها، وكأنه لا يعرف أن البلجيكي عمره 35 سنة وليس 25!

ما لا يدركه المدرب الإيطالي، هو أن دي بروينه يجب الاعتماد عليه في أدوار هجومية بحتة مع منح من حوله بعض المهام الدفاعية مثل سكوت مكتوميناي وبيلي جيلمور، لأن جسد البلجيكي لم يعد يتحمل كل هذا الجهد البدني والخروج بالكرة من الخلف والتقدم بها بشكل متكرر على مدار المباراة.

صانع الألعاب الصريح أو اللعب خلف المهاجم، هو الدور الأنسب لدي بروينه للاستفادة من لمسته وخبرته ودقة قدمه، وإن لم يدرك أليجري ذلك، سيكون عليه التعامل مع خسارته في يناير، لأن البلجيكي يستحق السطوع ولو لفترة قصيرة بدلًا من تجربته الباهتة في إيطاليا.