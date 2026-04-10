كيفية مشاهدة WrestleMania 42: التاريخ والمواعيد وقائمة المباريات وقصص الأحداث

تتلاشى أضواء النيون في شارع "ذا ستريب" لتتلاشى في الخلفية، بينما يتجه اهتمام العالم نحو ملعب "أليجانت" في لاس فيغاس. هنا تُحفر الإرثات بحروف من ذهب، وهنا تعود "عرض الخالدين" لتقديم سلسلة تاريخية من العروض المتتالية في ولاية "سيلفر ستيت".

نجد أنفسنا في مشهد WWE الذي تم إعادة تشكيله بالكامل. حرارة الصحراء لا تقارن بالخصومات التي تصل إلى ذروتها. على مدار ليلتين ضخمتين يومي السبت 18 أبريل والأحد 19 أبريل 2026، سيتم تحديد التسلسل الهرمي للمصارعة الاحترافية تحت السقف اللامع لـ "Death Star".

استمرت «ريسلمانيا» في الازدهار والنمو على مر السنين، ولا تزال الحدث الرئيسي الذي تقدمه WWE عبر نظام الدفع مقابل المشاهدة (PPV) والبث المباشر. وقد أُطلق عليه لقب "سوبر بول" الترفيه الرياضي. بالإضافة إلى كونه أول حدث PPV تنتجه الشركة، كان WrestleMania أيضًا أول حدث رئيسي لـ WWE متاح عبر البث المباشر، عندما أطلقت الشركة شبكة WWE Network في عام 2014. إلى جانب Royal Rumble وSummerSlam وSurvivor Series وMoney in the Bank، يعد WrestleMania أحد أكبر خمسة أحداث لـ WWE في العام، ويُشار إليها باسم "الخمسة الكبار".

متى تقام WrestleMania 42؟

تُقام WrestleMania 42 على مدار ليلتين، السبت 18 أبريل والأحد 19 أبريل. وتُبث على النحو التالي في جميع أنحاء العالم (الأوقات تقريبية):

البلد بدء العرض 🇺🇸 الولايات المتحدة 7 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي (السبت والأحد) 🇬🇧 المملكة المتحدة منتصف الليل بتوقيت لندن (الأحد والاثنين) 🇦🇺 أستراليا 10 صباحًا بتوقيت أستراليا الشرقي (الأحد والاثنين) 🇮🇳 الهند 4:30 صباحًا بتوقيت الهند (الأحد والاثنين) 🇯🇵 اليابان 8 صباحًا بتوقيت اليابان (الأحد والاثنين) 🇲🇽 المكسيك 5 مساءً بتوقيت وسط أمريكا (السبت والأحد)

أين تقام WrestleMania 42؟

ملعب أليجانت هو ملعب متعدد الأغراض يقع في بارادايس، نيفادا (المجاورة لمدينة لاس فيغاس). ويُعد رابع أغلى ملعب في العالم بتكلفة بلغت 1.9 مليار دولار. وقد افتُتح في عام 2020، وهو الملعب الرئيسي لفريق «لاس فيغاس رايدرز» التابع للاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL)، وفريق كرة القدم الجامعية «الريبلز» التابع لجامعة نيفادا في لاس فيغاس (UNLV). بالإضافة إلى استضافة سوبر بول LVIII في فبراير 2024، حيث فاز فريق كانساس سيتي تشيفز على فريق سان فرانسيسكو 49ers في الوقت الإضافي، فقد استضاف الملعب أيضًا بطولة NCAA لاس فيغاس بول كل عام منذ عام 2021.

وبصرف النظر عن كرة القدم الأمريكية، يستضيف ملعب أليجانت بانتظام مباريات كرة القدم. وقد استضاف مباريات من كأس أمريكا 2024 وسيكون الملعب الذي تقام فيه مباريات المجموعات لكأس الكونكاكاف الذهبية 2025 هذا الصيف. كما سيقدم نجوم موسيقى عالميون كبار عروضاً في ملعب أليجانت خلال الأشهر المقبلة، بما في ذلك كندريك لامار وكولدبلاي وذا ويكند.

🇺🇸 كيفية مشاهدة بث WrestleMania 42 في الولايات المتحدة

في الولايات المتحدة، يمكنك مشاهدة جميع أحداث WrestleMania 42 مباشرةً من خلال مشاهدة قناة ESPN، التي تبث جميع أحداث WWE Premium Live. حتى إذا لم تتمكن من المشاهدة أثناء البث المباشر، فسيكون البث متاحًا في اليوم التالي، لذا لن تضطر إلى تفويت ثانية واحدة من الأحداث.

سيتم بث WrestleMania كجزء من خطة Unlimited لخدمة ESPN DTC، والتي تتطلب اشتراكًا شهريًا بقيمة 29.99 دولارًا أو اشتراكًا في باقة تتضمن ESPN Unlimited من خلال مزود خدمة تلفزيونية مشارك، مثل Fubo.

FuboTV هي خدمة بث عالية الجودة تضم قناة ESPN في جميع باقاتها، لذا فهي تتيح مشاهدة بطولة "رويال رامبل" وعالمًا كاملاً من الأحداث الرياضية. تقدم Fubo خطط اشتراك متعددة، بما في ذلك باقة "Fubo Sports" الجديدة، التي تبلغ تكلفتها 45.99 دولارًا للشهر الأول، ثم 55.99 دولارًا شهريًا للأشهر التالية. إنها خدمة مبسطة وتركز على الرياضة مع أكثر من 28 قناة، بما في ذلك ESPN Unlimited و ESPN2 و ESPNews و ESPNU و NFL Network و Tennis Channel والشبكات المحلية مثل ABC و CBS و Fox. تبدأ باقات Fubo الأخرى من 84.99 دولارًا شهريًا مع توفر تجربةمجانية لمدة 7 أيام للمشتركين الجدد في جميع باقاتها. خدمة البث هذه خيار لا يحتاج إلى تفكير لمحبي المصارعة والرياضة بشكل عام.

🌏 كيفية مشاهدة WrestleMania 42 وبثها في جميع أنحاء العالم

يمكن لعشاق المصارعة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة، مشاهدة WWE WrestleMania 42 وجميع عروض WWE على Netflix عبر البث المباشر. بدأت منصة البث العالمية صفقة حقوق مدتها 10 سنوات مع WWE في بداية عام 2025.

البلد الخطة الأساسية الخطة القياسية الخطة المميزة 🇬🇧 المملكة المتحدة 5.99 جنيه إسترليني 12.99 جنيه إسترليني 18.99 جنيه إسترليني 🇦🇺 أستراليا 7.99 دولار أسترالي 18.99 دولار أسترالي 25.99 دولار أسترالي 🇮🇳 الهند 199 روبية هندية 499 روبية هندية 649 روبية هندية 🇯🇵 اليابان 890 ين 1,590 ين 2,290 ين 🇲🇽 المكسيك 119 بيزو مكسيكي 249 بيزو مكسيكي 329 بيزو مكسيكي 🇨🇦 كندا 7.99 دولار كندي 18.99 دولار كندي 23.99 دولار كندي

🛜 شاهد WrestleMania 42 من أي مكان باستخدام VPN

إذا لم يكن WrestleMania 42 متاحًا للمشاهدة المباشرة في منطقتك، أو إذا كنت مسافرًا، يمكنك استخدام VPN لمتابعة الأحداث أينما كنت. تخلق VPN اتصالاً آمنًا لتجاوز القيود الجغرافية والوصول إلى خدمات البث المفضلة لديك من أي مكان.

🎟️ كيفية الحصول على تذاكر WrestleMania 42

الطلب مرتفع، لكن التذاكر لا تزال متوفرة ليومي «WWE WrestleMania 42» يومي السبت 18 أبريل والأحد 19 أبريل في ملعب أليجانت، وتتراوح الأسعار حاليًا بين 540 و3200 دولارًا للتذكرة المزدوجة ليومي الحدث، و160-940 دولارًا للتذكرة الخاصة بيوم السبت فقط، و200-1200 دولارًا للتذكرة الخاصة بيوم الأحد فقط على موقع StubHub.

بطاقات مباريات WrestleMania 42

التاريخ المباراة السبت، 18 أبريل كودي رودس ضد راندي أورتون

ستيفاني فاكير ضد ليف مورغان

سيث رولينز ضد غونتر

AJ لي ضد بيكي لونش

لاش ليجند ونيا جاكس ضد أليكسا بليس وشارلوت فليير ضد بايلي وليرا فالكيريا ضد بيلا توينز

درو ماكنتاير ضد جاسيب فاتو

الأوسو و LA نايت ضد ذا فيجن و iShowSpeed الأحد، 19 أبريل سي إم بانك ضد رومان رينز

فين بالور ضد دومينيك ميستيريو

جيد كارجيل ضد ريا ريبلي

سامي زين ضد تريك ويليامز

بروك ليسنار ضد أوبا فيمي

بنتا ضد دراجون لي ضد جيفون إيفانز ضد ري ميستيريو ضد روسيف ضد جي دي ماكدونا

قصص المباريات

سي إم بانك ضد رومان رينز (بطولة WWE للوزن الثقيل)

ستُقام منافسة على لقب بطولة العالم للوزن الثقيل في "أهم حدث بين الأحداث" الضخم، حيث يدافع سي إم بانك عن لقبه في مواجهة رومان رينز، الفائز ببطولة رويال رامبل لعام 2026. اشتعلت المنافسة في برنامج Raw مع حرب كلامية شرسة، حيث تبادل "الزعيم القبلي الأصلي" و"الأفضل في العالم" الانتقادات الشخصية حول إرث كل منهما، ودور Punk في تشكيل The Shield، وجدول Reigns "الجزئي" الأخير. بينما يرى بانك أن رينز مجرد صنيعة الشركة التي تتبع خطته، يؤكد رينز أن بانك مجرد غريب مرير لا وجود له في المشهد الحالي إلا لأنه سمح بذلك. مدفوعين بأكثر من عقد من العداء غير المعلن والكراهية المتبادلة العميقة الجذور، يتصادم هذان الرمزان من جيلين مختلفين أخيرًا لتحديد من يجلس حقًا على رأس الطاولة في WWE.

ستيفاني فاكير ضد ليف مورغان (بطولة العالم للسيدات)

بعد أن تغلبت على 29 نجمة أخرى للفوز بـ"رويال رامبل" 2026، وضعت ليف مورغان نصب عينيها رسمياً بطلة العالم للسيدات ستيفاني فاكر في مواجهة شخصية للغاية في "ريسلمانيا 42". اشتدت حدة المنافسة في "الطريق إلى ريسلمانيا" عندما أهانت فاكر مسيرة مورغان، مدعية أن الفائزة بـ"رويال رامبل" لم تستحق حقاً مكانتها بين النخبة. مدفوعة بحاجتها إلى الاحترام، وبعقب ضربة انتقامية في حلقة راو يوم 23 فبراير، مورغان مصممة على إثبات خطأ البطلة من خلال الفوز باللقب.

كودي رودس ضد راندي أورتون (بطولة WWE غير المتنازع عليها)

يواجه كودي رودس التحدي الأصعب في مسيرته حتى الآن، وهو معلمه السابق وبطل العالم 14 مرة، راندي أورتون. فقد حجز "المفترس الأكبر" مقعده في النزال الرئيسي بفوزه في مباراة "إليمينيشن تشامبر" الشاقة، بينما اضطر كودي إلى الصمود في رحلة "الطريق إلى ريستل مانيا" الفوضوية التي شهدت خسارته للقب ثم استعادته في النهاية من درو ماكنتاير. على الرغم من أن الاثنين يشتركان في تاريخ حافل يعود إلى أيامهما في فريق ليغاسي، إلا أن رابطة الصداقة بينهما ستخضع للاختبار حيث يسعى رودس إلى ترسيخ إرثه في مواجهة "قاتل الأساطير" الذي لا يحتاج سوى ضربة RKO مفاجئة واحدة لإنهاء حقبة البطولة. استناداً إلى أكثر من عقد من الاحترام المتبادل والندوب المشتركة من المعارك، فإن هذا الصدام بين المعلم والتلميذ هو بمثابة مباراة شطرنج عالية المخاطر حيث تلتقي مرونة كودي بدقة أورتون القاتلة.

جيد كارجيل ضد ريا ريبلي (بطولة WWE للسيدات)

تصل العاصفة إلى WrestleMania 42 حيث تدافع بطلة WWE للسيدات المهيمنة جايد كارجيل عن لقبها ضد ريا ريبلي في أول مواجهة على الإطلاق بين العملاقين. منذ أن أصبحت ملكة الحلبة وخلعت تيفاني ستراتون عن العرش، ظلت كارجيل غير مهزومة في المباريات الفردية لمدة سبعة أشهر، مستخدمة قوتها الخام للقضاء على المنافسة. ومع ذلك، فإنها تواجه الآن أكبر تهديد لها في "المبيدة"، التي حصلت على هذه الفرصة بعد نجاتها من مباراة غرفة الإقصاء الشاقة. بينما تأتي كارجيل إلى لاس فيغاس بسلسلة انتصارات لا مثيل لها، ترد ريبلي بسجل أسطوري في WrestleMania، مما يمهد الطريق لمعركة عالية المخاطر لتحديد من تحكم حقًا قسم السيدات.

AJ لي ضد بيكي لينش (بطولة القارات)

تصل المنافسة الطويلة الأمد بين بطلة القارات للسيدات AJ لي وبيكي لينش إلى ذروتها في «ريستليمانيا 42» في معركة حاسمة على اللقب. منذ عودتها المفاجئة، تمتعت لي بميزة نفسية على «ذا مان»، حيث حققت ثلاثة انتصارات متتالية عن طريق الاستسلام، بما في ذلك الفوز باللقب في «إليمينيشن تشامبر» الذي شكل أول لقب لها منذ أكثر من عقد. مدفوعة بمرارة هذه الهزائم، شنت لينش هجوماً وحشياً بعد المباراة في برنامج Raw لتفرض عودتها إلى سباق اللقب. والآن، يتعين على "عرابة" الثورة الدفاع عن عرشها ضد منافسة لا تكل ولا تمل، مستميتة لاستعادة مكانتها وإثبات قدرتها أخيراً على النجاة من "الأرملة السوداء".

أوبا فيمي ضد بروك ليسنار (مباراة فردية)

جاء الرد المفاجئ على التحدي المفتوح الذي أطلقه بروك ليسنر في WrestleMania 42 من "الحاكم" أوبا فيمي، الذي أشار إلى تغيير الحرس بإسقاط "الوحش" بضربة Fall from Grace المدوية. كان فيمي قوة لا يمكن إيقافها منذ وصوله، وحافظ على سجل خالٍ من الهزائم في المباريات الفردية، لكنه يواجه الآن الاختبار النهائي لسيطرته ضد الرجل الذي أقصاه من رويال رامبل. هذا الصدام الملحمي بين اثنين من أقوى العمالقة جسديًا في تاريخ WWE يعد بمشهد نادر وذو تأثير كبير لتحديد ما إذا كان فيمي قادرًا حقًا على التغلب على الفاتح الأسطوري.

سيث رولينز ضد غونتر (مباراة فردية)

من المقرر أن تشهد بطولة «ريستل مانيا 42» مباراة فنية من الطراز الرفيع، حيث يواجه سيث «فريكين» رولينز، الحائز على العديد من الألقاب، غونتر الذي لا يلين في معركة من أجل السيطرة المطلقة. وقد اشتعلت هذه المنافسة في حلقة برنامج «راو» التي بُثت في 30 مارس، عندما عاد «جنرال الحلبة» في عودة مفاجئة، واعترض هجوم رولينز على بول هايمان، وقام بتثبيت «الرؤيوي» في قبضة نوم قاسية. مع سجل مذهل من الألقاب العالمية والتكريمات بينهما، يضع هذا الصدام البراعة المتنوعة لبطل العالم ست مرات في مواجهة الدقة الوحشية لأطول بطل قاري في التاريخ، لتحديد من الذي يمثل التميز الحقيقي في الحلبة.

درو ماكنتاير ضد جاكوب فاتو (مباراة غير معتمدة)

تصاعدت المنافسة المتقلبة بين جاكوب فاتو ودرو ماكنتاير إلى فوضى مطلقة، مما دفع المدير العام لـ SmackDown نيك ألديس إلى الموافقة على حرب في WrestleMania 42، حيث لا تتحمل الشركة أي مسؤولية: مباراة غير معتمدة. من تسبب فاتو في خسارة ماكنتاير لقب WWE غير المتنازع عليه إلى قيام "المختل العقلي الاسكتلندي" بنصب كمين وحشي لـ "الذئب الساموي" خلال مباراة مع تريك ويليامز، أثبت الاثنان أنهما لا يمكن السيطرة عليهما، وبلغ الأمر ذروته في شجار مرعب حيث سقطا من شرفة فولاذية عالية. بدون قواعد وبدون حماية، تعد هذه المباراة بفوضى خالصة وغير مفلترة حيث يسعى كلا الرجلين إلى تسوية خصومتهما الدموية أخيرًا.

The Usos & LA Knight ضد The Vision & iShowSpeed (مباراة فرق سداسية)

في مواجهة حماسية تجمع بين نجوم كبار وأيقونات وسائل التواصل الاجتماعي، يسعى فريق «ذا أوسوس» و«إل إيه نايت» إلى استعادة مكانتهما أمام بطلَي العالم للزوجي، «لوغان بول» و«أوستن ثيوري»، وشريكهما «آي شو سبيد». نجح "The Vision" في إطاحة جيمي وجي بعد تدخل فوضوي من Speed باستخدام قبضة حديدية — يُزعم أنه كان تحت تأثير "لعنة" من Danhausen — مما ترك الأبطال السابقين و"The Megastar" متعطشين للانتقام. تُعد هذه المباراة الجماعية السداسية المليئة بالنجوم في WrestleMania 42 مسرحًا لمواجهة ستنتشر على نطاق واسع، حيث تلتقي المعركة من أجل الاحترام بالسعي وراء الانتقام الخالص الصافي.

سامي زين ضد تريك ويليامز (مباراة بطولة الولايات المتحدة)

يتوجه بطل الولايات المتحدة سامي زين إلى WrestleMania 42 بصفته حامل اللقب للمرة الأولى بعد أن صدم العالم بقبوله التحدي المفتوح الذي أطلقه كارميلو هايز. على الرغم من استبعاده في البداية من البطولة، إلا أن صمود زين ضمن له مباراة دفاعية عالية المخاطر ضد النجم الصاعد تريك ويليامز، الذي يشارك لأول مرة في "عرض العروض" المرتقب. إنها معركة كلاسيكية بين سحر WrestleMania المخضرم والزخم المتفجر لـ "تريك ويلي" في مباراة ستحدد ما إذا كان الوافد الجديد قادرًا حقًا على "الانتصار" على أكبر مسرح على الإطلاق.

بطولة الزوجي للسيدات (Fatal 4-Way)

تدافع البطلتان المهيمنتان نيا جاكس ولاش ليجند عن لقبيهما في مباراة "فاتال 4-واي" ضخمة ضد ثلاثة فرق من النخبة تتوق إلى الفوز باللقب. تواجه "القوى التي لا تقاوم" تحديًا هائلاً من الثنائي الحائز على العديد من الألقاب شارلوت فليير وأليكسا بليس، اللتين تسعيان للانتقام من تدخل سابق، بالإضافة إلى الثنائي المكون من المعلمة وتلميذتها بايلي وليرا فالكيريا. إضافة إلى قوة النجوم، عادت "بيلا توينز"، عضوات قاعة مشاهير WWE، إلى الحلبة خصيصًا للفوز باللقب الوحيد الذي فاتهن، مما يضمن صراعًا عالي المخاطر بين الأجيال على "أعظم مسرح على الإطلاق".

فين بالور ضد دومينيك ميستيريو (مباراة فردية)

وصلت الخلافات داخل "ذا جادجمنت داي" إلى نقطة الانهيار عندما تم طرد فين بالور بوحشية من المجموعة، مما دفع "الأمير" للرد بتكلفة دومينيك ميستيريو لقب بطولة القارات وتحديه في مباراة ثأرية عالية المخاطر في WrestleMania. اتخذ هذا اللقاء الأول بين الحليفين السابقين منعطفاً مظلماً، حيث كشف بالور أنه سيعيد إحياء شخصية "الشيطان" فائقة القوة لأول مرة منذ ثلاث سنوات لتصفية الحسابات. الآن، يجب على دومينيك مواجهة قوة خارقة للطبيعة تغذيها سنوات من الخيانة في معركة لتحديد ما إذا كان التلميذ قادراً على النجاة من النسخة الأكثر ظلمة لمعلمه السابق.

بطولة القارات (مباراة السلم)

تبلورت معالم مباراة السلم على لقب بطولة القارات في «ريسلمانيا 42» عقب سلسلة من التصفيات الحاسمة في برنامج «ماين إيفنت». تنافس النجوم الصاعدون والمخضرمون على حد سواء من أجل الحصول على فرصتهم، مما أدى إلى نجاح جي دي ماكدوناغ، ودراجون لي، وجيفون إيفانز، وروسيف في حجز مقاعدهم في هذه المباراة المثيرة. وبلغت حدة المنافسة ذروتها خلال حلقة Raw التي أُذيعت في 6 أبريل، عندما دخل أسطورة WWE ري ميستيريو رسمياً في المنافسة، مضيفاً سجل حافل في قاعة المشاهير إلى ما يُتوقع أن تكون واحدة من أكثر المباريات فوضوية في عطلة نهاية الأسبوع.