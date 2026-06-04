كأس العالم - المجموعة 2 بي إم أو فيلد

ستنطلق مباراة كندا ضد البوسنة والهرسك في 12 يونيو 2026 الساعة 15:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و19:00 بتوقيت غرينتش.

كيفية مشاهدة مباراة كندا ضد البوسنة والهرسك باستخدام VPN

إذا كنت مسافرًا إلى الخارج أو ترغب فقط في الوصول إلى خدمات البث المعتادة من مكان آخر في العالم، فقد تواجه قيودًا جغرافية. وهنا يأتي دور الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN).

تتيح لك شبكة VPN، مثل ExpressVPN، إنشاء اتصال آمن ومشفّر عبر الإنترنت. من خلال تغيير موقعك افتراضيًا إلى بلد يتم فيه بث المباراة، يمكنك تجاوز قيود الحجب ومشاهدة فريقك المفضل مباشرةً. يوجد دليل تفصيلي خطوة بخطوة في نهاية هذا المقال، أو يمكنك أيضًا الاطلاع على دليلنا لأفضل شبكات VPN لمشاهدة البث المباشر للأحداث الرياضية.

كندا ضد البوسنة والهرسك: سياق المباراة

ستسعى كندا، المضيفة المشاركة والمصنفة في المرتبة 30 عالميًا حسب الفيفا، إلى بدء مشوارها في البطولة بفوز على منتخب البوسنة والهرسك المصنف في المرتبة 65. يصل البوسنيون إلى البطولة كفريق خارجي خطير بعد إقصاء إيطاليا في تصفيات كأس أمم أوروبا.

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من هم مدرب كندا ولاعبوها الرئيسيون؟

سيعتمد مدرب كندا جيسي مارش، الذي كان يعمل سابقًا مع فريق ليدز يونايتد، بشكل كبير على جودة وخبرة الظهير الأيسر لبايرن ميونيخ ألفونسو ديفيز، الذي عاد مؤخرًا من إصابة طويلة في مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا المثيرة ضد باريس سان جيرمان في مايو. كما يجب الانتباه إلى لاعب وسط ساسولو إسماعيل كوني ومهاجم يوفنتوس جوناثان ديفيد.

تأهل المنتخب الكندي للرجال إلى كأس العالم FIFA ثلاث مرات في تاريخه، وهي في أعوام 1986 و2022 والآن 2026. سجل ديفيز أول هدف للمنتخب في تاريخ كأس العالم في مباراة ضد كرواتيا عام 2022. يبلغ المدرب مارش الآن 52 عامًا، ويمكنه أن يفخر بمسيرة لاعب رائعة، حيث لعب 14 موسمًا في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) في التسعينيات والألفية. كما خاض مباراتين دوليتين مع المنتخب الأمريكي.

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من هم مدرب بوسنة والهرسك ولاعبوها الرئيسيون؟

أعرب المدير الفني سيرجي بارباريز لأول مرة عن اهتمامه بالمنصب في عام 2009. وبعد خمسة عشر عامًا، تولى مسؤولية المنتخب الوطني – دون أي خبرة تدريبية سابقة – للمرة الأولى في مباراة ضد إنجلترا وهو في سن 52 عامًا. والآن، حقق انتصارات في مباريات الملحق ضد ويلز وإيطاليا.

يقود الفريق إدين دزيكو (40 عامًا)، أسطورة كرة القدم البوسنية، وهو أيضًا أفضل هداف في تاريخ النادي. وقد ساعد دزيكو، الذي لعب سابقًا مع مانشستر سيتي، شالكه مؤخرًا في العودة إلى الدوري الألماني. وعلى الطرف الآخر من الطيف العمري، يُشار إلى كريم ألاجبغوفيتش (18 عامًا) باعتباره "ميراليم بيانيتش" القادم. قضى لاعب الوسط موسمًا مع ريد بول سالزبورغ قبل أن يفعّل باير ليفركوزن بند الشراء لضمّه. مع بدء انطفاء شرارة مسيرة دزيكو الأسطورية ببطء، يبدو ألايبيغوفيتش هو الرجل الذي سيحمل الشعلة للجيل القادم.

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تشكيلة كندا في كأس العالم

حراس المرمى: داين سانت كلير (إنتر ميامي)، ماكسيم كريبو (أورلاندو سيتي)، أوين جودمان (كريستال بالاس).

المدافعون: أليستير جونستون (سلتيك)، ديريك كورنيليوس (مرسيليا)، ريتشي لاريا (تورونتو)، نيكو سيغور (هايدوك سبليت)، جويل ووترمان (شيكاغو فاير)، لوك دي فوجيرول (فولهام)، مويز بومبيتو (نيس)، ألفونسو ديفيز (بايرن ميونيخ)، ألفي جونز (ميدلزبره).

لاعبو الوسط: ستيفن يوستاكيو (بورتو)، إسماعيل كوني (ساسولو)، تاجون بوكانان (فياريال)، ماتيو شوينير (لوس أنجلوس إف سي)، علي أحمد (نورويتش سيتي)، ناثان ساليبا (أندرلخت)، ليام ميلار (هال سيتي)، مارسيلو فلوريس (تيغريس UANL)، جاكوب شافيلبورغ (تورونتو)، جوناثان أوسوريو (تورونتو).

المهاجمون: جوناثان ديفيد (يوفنتوس)، سايل لارين (ساوثهامبتون)، تاني أولواسيي (فياريال)، بروميس ديفيد (يونيون سانت جيرمان).

طريق كندا إلى كأس العالم

نظرًا لأن كندا هي إحدى الدول المضيفة لكأس العالم 2026، إلى جانب الولايات المتحدة والمكسيك، لم تكن بحاجة إلى التأهل.

تشكيلة البوسنة والهرسك لكأس العالم

حراس المرمى: نيكولا فاسيلي (سانت باولي)، مارتن زلوميسليتش (رييكا)، عثمان هادزيكيتش (سلافين بيلوبو).

المدافعون: سيد كولاسيناتش (أتالانتا)، أمار ديديتش (بنفيكا)، نهاد موجاكيتش (غازي أنتيب)، نيكولا كاتيتش (شالكه 04)، طارق موهاريموفيتش (ساسولو)، ستيبان راديليتش (رييكا)، دينيس هادزيكادونيتش (سامبدوريا)، نيدال سيليك (لانس).

لاعبو الوسط: أمير هادزياهميتوفيتش (هال سيتي)، إيفان سونجيتش (بافوس)، إيفان باسيتش (أستانا)، دينيس بورنيتش (كارلسروه)، إرمين ماهميتش (سلوفان ليبيريتش)، بنجامين تاهيروفيتش (بروندبي)، أمار ميميتش (فيكتوريا بلزن)، أرمين جيغوفيتش (يونغ بويز)، كريم ألايبيغوفيتش (آر بي سالزبورغ)، إسمير بايراكتاريفيتش (بي إس في أيندهوفن).

المهاجمون: إرميدين ديميروفيتش (ف.ب. شتوتغارت)، جوفو لوكيتش (يونيفرسيتاتيا كلوج)، ساميد بازدار (ياغييلونيا بياليستوك)، هاريس تاباكوفيتش (بوروسيا مونشنغلادباخ)، إدين دزيكو (شالكه 04).

طريق البوسنة إلى كأس العالم

القول بأن تأهل البوسنة إلى هذه البطولة يعد مفاجأة هو أقل ما يمكن قوله. فقد لم تحقق سوى أربعة انتصارات في مبارياتها الـ19 السابقة على مدار دورتين من التصفيات عندما تولى بارباريز المسؤولية في عام 2024.

أوقعت القرعة البوسنة في المجموعة H شديدة التنافسية في الجولة الأولى من تصفيات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. أثبتت البوسنة أنها فريق صعب المراس للغاية، حيث خسرت مباراة واحدة فقط من أصل ثماني مباريات، لكنها لم تتمكن من حسم التأهل التلقائي خلف النمسا. ثم أقصت ويلز بركلات الترجيح في كارديف، واحتاجت أيضًا إلى ركلات الترجيح للتغلب على إيطاليا على أرضها البوسنية لتضمن تذكرة التأهل.

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أخبار الفريق والتشكيلة

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

الشكل

سجل المواجهات المباشرة





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دليل VPN تفصيلي لمشاهدة مباراة كندا ضد البوسنة والهرسك اليوم

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التنزيل والتثبيت : اشترك في ExpressVPN أو أي خدمة VPN أخرى موثوقة (اطلع على دليل GOAL هنا) وقم بتنزيل التطبيق على جهازك. الاتصال بخادم : افتح التطبيق واختر موقع خادم يتم فيه بث المباراة (على سبيل المثال، إذا كنت في المملكة المتحدة ولكنك ترغب في مشاهدة البث من الولايات المتحدة، فاتصل بخادم في الولايات المتحدة). مسح ذاكرة التخزين المؤقت: في بعض الأحيان، يحتفظ متصفحك بموقعك القديم. امسح ملفات تعريف الارتباط أو قم بتحديث المتصفح لضمان تفعيل التغيير. ابدأ البث: انتقل إلى موقع الويب والتطبيق الخاصين بالمذيع واستمتع بالمباراة.

كيفية المشاهدة على الشاشة الكبيرة

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