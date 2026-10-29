موعد انطلاق مباراة بافالو بيلز وبالتيمور ريفنز

يستضيف بافالو بيلز فريق بالتيمور ريفنز على ملعب هايمارك في أورشارد بارك بنيويورك، ضمن الأسبوع الثامن من الموسم العادي لدوري كرة القدم الأمريكية. ومن المقرر أن تنطلق المباراة يوم الأحد 1 نوفمبر، الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، العاشرة صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، والسادسة مساءً بتوقيت غرينتش.

يأمل المشجعون في مشاهدة مواجهة بارزة ومثيرة بين لاعبي الوسط جوش ألين ولامار جاكسون. وبينما يسعى بيلز، متصدر القسم الشرقي من مؤتمر كرة القدم الأمريكية بسجل 5 انتصارات وخسارة واحدة، إلى تحقيق فوزه الثالث تواليًا، يهدف ريفنز، صاحب سجل 4 انتصارات و3 هزائم في المؤتمر نفسه، إلى تجنب خسارته الثالثة على التوالي.

كيفية مشاهدة مباراة بافالو بيلز وبالتيمور ريفنز

في الولايات المتحدة:

سي بي إس / باراماونت+ / فوبو

في المملكة المتحدة:

سكاي سبورتس+

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أخبار فريقي بافالو بيلز وبالتيمور ريفنز

تتصدر أخبار الفريقين عودة لامار جاكسون، نجم ريفنز في مركز لاعب الوسط، المتوقعة، فيما يواجه كلا الفريقين مشكلات كبيرة على خطوطهما وفي المراكز الخلفية لدفاعهما.

أخبار بالتيمور ريفنز

التطور الأبرز لبالتيمور هو مشاركة لاعب الوسط لامار جاكسون في التدريب بالكامل، وتوجهه للمشاركة أساسيًا يوم الأحد. وغاب جاكسون عن المباريات الثلاث الأخيرة بسبب التواء أعلى الكاحل الذي تعرض له في الأسبوع الرابع، لكن جاهزيته للمشاركة تمثل دفعة هائلة لريفنز الساعي إلى إنهاء سلسلة خسارتين متتاليتين.

ومع ذلك، يواجه ريفنز مشكلات كبيرة تتعلق بجاهزية اللاعبين على كلا الخطين وفي قلب دفاعه:

غياب ركائز دفاعية : غاب ركيزة الدفاع روكوان سميث (الركبة) ونجم مركز السيفتي كايل هاميلتون (الركبة) عن أول تدريب هذا الأسبوع. ولم يشارك كذلك جايلين هوكينز (الركبة)، البديل في مركز السيفتي.

: غاب ركيزة الدفاع روكوان سميث (الركبة) ونجم مركز السيفتي كايل هاميلتون (الركبة) عن أول تدريب هذا الأسبوع. ولم يشارك كذلك جايلين هوكينز (الركبة)، البديل في مركز السيفتي. تغييرات في خط الهجوم : من المتوقع أن يغيب فيجا إيواني (الركبة)، اللاعب الصاعد المختار في الجولة الأولى والذي يشغل مركز الحارس، لفترة بعد تعرضه لالتواء في الرباط الجانبي الإنسي الأسبوع الماضي أمام سينسيناتي. وفي حين عاد كام جورجنز، لاعب الوسط في الخط الذي انضم عبر صفقة تبادل، إلى التشكيلة بالكامل، لا تزال مشاركة روني ستانلي (إصبع القدم والكاحل) في مركز التاكل الأيسر، والحارس جون سيمبسون (أعلى الفخذ)، محدودة في التدريبات.

: من المتوقع أن يغيب فيجا إيواني (الركبة)، اللاعب الصاعد المختار في الجولة الأولى والذي يشغل مركز الحارس، لفترة بعد تعرضه لالتواء في الرباط الجانبي الإنسي الأسبوع الماضي أمام سينسيناتي. وفي حين عاد كام جورجنز، لاعب الوسط في الخط الذي انضم عبر صفقة تبادل، إلى التشكيلة بالكامل، لا تزال مشاركة روني ستانلي (إصبع القدم والكاحل) في مركز التاكل الأيسر، والحارس جون سيمبسون (أعلى الفخذ)، محدودة في التدريبات. عودات مشجعة: على الجانب الإيجابي، شارك مارك أندروز (اليد)، لاعب مركز الطرف الضيق، وتري هندريكسون (الإصبع)، لاعب خط الظهير، في التدريبات بالكامل. بالإضافة إلى ذلك، حصل لاعب الركض آدم راندال (الرقبة) على تصريح بالعودة من قائمة المصابين، وشارك في التدريب بالكامل.

أخبار بافالو بيلز

يعود بيلز بعد حصوله على راحة في الأسبوع السابع. وأتاحت فترة الراحة الإضافية لعدد من لاعبيه الأساسيين إحراز تقدم نحو العودة، رغم استمرار القلق بشأن أحد العناصر المهمة في التصدي للاعبي الخصم:

نقطة ضعف في خط الهجوم : لم يشارك سبنسر براون (الظهر)، اللاعب الأساسي في مركز التاكل الأيمن، في التدريب، إذ لا يزال يعاني مشكلات مستمرة في الظهر أبعدته عن اللعب في وقت سابق من أكتوبر.

: لم يشارك سبنسر براون (الظهر)، اللاعب الأساسي في مركز التاكل الأيمن، في التدريب، إذ لا يزال يعاني مشكلات مستمرة في الظهر أبعدته عن اللعب في وقت سابق من أكتوبر. تقدم في تعافي نجم الهجوم : عاد نجم مركز المستقبل الواسع دي جي مور (الكتف) إلى الملعب مرتديًا قميصًا أحمر يشير إلى عدم مشاركته في الاحتكاكات. وغاب مور عن المباراتين الأخيرتين بسبب التواء في المفصل الأخرمي الترقوي، لكنه تلقى تمريرات من جوش ألين خلال التدريبات الفردية، ما يبقيه على المسار الصحيح للمشاركة يوم الأحد.

: عاد نجم مركز المستقبل الواسع دي جي مور (الكتف) إلى الملعب مرتديًا قميصًا أحمر يشير إلى عدم مشاركته في الاحتكاكات. وغاب مور عن المباراتين الأخيرتين بسبب التواء في المفصل الأخرمي الترقوي، لكنه تلقى تمريرات من جوش ألين خلال التدريبات الفردية، ما يبقيه على المسار الصحيح للمشاركة يوم الأحد. دفعة لخط الدفاع : شارك إد أوليفر (الركبة)، لاعب التاكل الدفاعي، بصورة محدودة في التدريب. ولم يلعب أوليفر منذ تعرضه لضربة قوية أمام باتريوتس في 4 أكتوبر، وستكون عودته حيوية لإيقاف هجوم ريفنز الأرضي.

: شارك إد أوليفر (الركبة)، لاعب التاكل الدفاعي، بصورة محدودة في التدريب. ولم يلعب أوليفر منذ تعرضه لضربة قوية أمام باتريوتس في 4 أكتوبر، وستكون عودته حيوية لإيقاف هجوم ريفنز الأرضي. حالات أخرى جديرة بالذكر : شارك دالتون كينكيد (الصدر)، لاعب مركز الطرف الضيق، وبرادلي تشاب (الصدر والإبهام)، المتخصص في الضغط على لاعب الوسط، بصورة محدودة، لكنهما ارتديا قميصين يشيران إلى عدم مشاركتهما في الاحتكاكات. كما دخل تيريل شيفرز (الركبة)، اللاعب الصاعد في مركز المستقبل الواسع، ملعب التدريب للمرة الأولى هذا الموسم، لتبدأ مهلة عودته البالغة 21 يومًا من قائمة اللاعبين غير القادرين بدنيًا على المشاركة.

: شارك دالتون كينكيد (الصدر)، لاعب مركز الطرف الضيق، وبرادلي تشاب (الصدر والإبهام)، المتخصص في الضغط على لاعب الوسط، بصورة محدودة، لكنهما ارتديا قميصين يشيران إلى عدم مشاركتهما في الاحتكاكات. كما دخل تيريل شيفرز (الركبة)، اللاعب الصاعد في مركز المستقبل الواسع، ملعب التدريب للمرة الأولى هذا الموسم، لتبدأ مهلة عودته البالغة 21 يومًا من قائمة اللاعبين غير القادرين بدنيًا على المشاركة. تعديلات القائمة والإيقافات: سيغيب سي جي جاردنر جونسون، لاعب مركز السيفتي، عن المباراة بسبب إيقافه مباراة واحدة بقرار من الدوري، ما يتيح لدامار هاملين الدخول في التشكيلة الأساسية. ولتعزيز العمق، أعاد بيلز أندريه جونز جونيور، لاعب مركز الطرف الدفاعي، وإيه جي وودز، لاعب مركز كورنرباك، إلى فريق التدريب، واستغنى عن لاعب خط الدفاع أوستن جونسون.

بفالو BUF المستوى بالتيمور BAL BUF BUF BAL BAL جميع المباريات جميع المباريات اوكلاند LVR 30 33 بفالو BUF ف سانت لويس LA 34 37 بفالو BUF ف بفالو BUF 26 29 نيو إنجلاند NE خ بفالو BUF 24 16 سان دييغو LAC ف بفالو BUF 41 31 ديترويت DET ف المباريات التي لعبت 5 النقاط المسجلة 161 جميع المباريات جميع المباريات بالتيمور BAL 13 35 سينسيناتي CIN خ كليفلاند CLE 13 10 بالتيمور BAL خ أتلانتا ATL 23 30 بالتيمور BAL ف بالتيمور BAL 24 18 تينيسي TEN ف دالاس DAL 31 34 بالتيمور BAL ف المباريات التي لعبت 5 النقاط المسجلة 111

وجهاً لوجه تعادل 4 0 1 الولايات المتحدة 1 بفالو BUF 41 بالتيمور BAL 40 انتهت الولايات المتحدة 1 بفالو BUF 27 بالتيمور BAL 25 انتهت الولايات المتحدة 1 بالتيمور BAL 35 بفالو BUF 10 انتهت الولايات المتحدة 1 بالتيمور BAL 20 بفالو BUF 23 انتهت الولايات المتحدة 1 بفالو BUF 17 بالتيمور BAL 3 انتهت 118 النقاط المسجلة 123

روابط مفيدة

القسم الشرقي من مؤتمر كرة القدم الأمريكية: بافالو بيلز | ميامي دولفينز | نيو إنجلاند باتريوتس | نيويورك جيتس

القسم الشرقي من المؤتمر الوطني لكرة القدم: دالاس كاوبويز | فيلادلفيا إيجلز | نيويورك جاينتس | واشنطن كوماندرز

القسم الشمالي من مؤتمر كرة القدم الأمريكية: بالتيمور ريفنز | كليفلاند براونز | سينسيناتي بنجالز | بيتسبرج ستيلرز

القسم الشمالي من المؤتمر الوطني لكرة القدم: شيكاغو بيرز | ديترويت لايونز | جرين باي باكرز | مينيسوتا فايكنجز

القسم الجنوبي من مؤتمر كرة القدم الأمريكية: هيوستن تكسنز | إنديانابوليس كولتس | جاكسونفيل جاجوارز | تينيسي تايتنز

القسم الجنوبي من المؤتمر الوطني لكرة القدم: أتلانتا فالكونز | كارولاينا بانثرز | نيو أورليانز سينتس | تامبا باي بوكانيرز

القسم الغربي من مؤتمر كرة القدم الأمريكية: دنفر برونكوز | كانساس سيتي تشيفز | لاس فيجاس رايدرز | لوس أنجلوس تشارجرز

القسم الغربي من المؤتمر الوطني لكرة القدم: أريزونا كاردينالز | لوس أنجلوس رامز | سان فرانسيسكو 49ers | سياتل سيهوكس