كيفية مشاهدة مباراة اليوم بين مومباي إنديانز وتشيناي سوبر كينجز: البث المباشر والقناة التلفزيونية وموعد البدء

إليك أين يمكنك العثور على البث المباشر باللغة الإنجليزية لمباراة مومباي إنديانز ضد تشيناي سوبر كينغز، حيث يقدم لك موقع GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية مشاهدة المباراة اليوم.

نظرة عامة على المباراة

شهدت بداية موسم 2026 حظوظاً متباينة لهذين الفريقين العملاقين. فقد واجه فريق تشيناي سوبر كينغز، بقيادة روتوراج غايكواد، بداية بطيئة غير معتادة، حيث عانى من صعوبة في إيجاد إيقاعه في مبارياته الافتتاحية. وزادت تعقيدات مسيرته غياب الأسطورة إم إس دهوني، الذي يغيب حالياً عن الملاعب بسبب إصابة في عضلة الساق.

وفي حين أن عمق تشكيلة تشيناي سوبر كينغز لا يزال أكبر أصوله — حيث يُتوقع أن يتحمل لاعبون مثل شيفام دوبي واللاعب الجديد سانجو سامسون العبء — فإن الفريق يتعرض لضغوط من أجل إنهاء سلسلة هزائمه قبل التوجه إلى الحصن المحصن في مومباي. من ناحية أخرى، يبدو فريق مومباي إنديانز متجدد الحيوية تحت قيادة القائد هارديك بانديا.

بالعودة إلى ملعب وانكيد، يفتخر فريق مومباي إنديانز بتشكيلة ضاربة قوية تضم "القاتل" روهيت شارما وأفضل ضارب في العالم في فئة T20، سورياكومار ياداف. كما أن فريق الرمي لديهم قوي بنفس القدر، بقيادة الدقة التي يتمتع بها جاسبريت بومراه، مدعومًا بعودة اللاعب المخضرم ترينت بولت. وباللعب على أرضه، سيسعى فريق مومباي إنديانز إلى استغلال الظروف المواتية للضرب والحفاظ على هيمنته التاريخية في هذا الملعب.

موعد انطلاق مباراة مومباي إنديانز ضد تشيناي سوبر كينجز

🏟️ الملعب: ملعب وانكيد، مومباي ⏰ وقت البدء: 7:30 مساءً بتوقيت الهند

ستبدأ مباراة اليوم بين مومباي إنديانز وتشيناي سوبر كينغز في 23 أبريل 2026، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت الهند.

🇬🇧 كيفية مشاهدة دوري IPL 2026 في المملكة المتحدة

إذا كنت من عملاء Sky الحاليين، فيمكنك إضافة قناة Sky Sports عبر الإنترنت أو من خلال تطبيق My Sky في أي وقت. تبدأ تكلفة الباقة من 22 جنيهًا إسترلينيًا شهريًّا مع خدمة Sky Stream. وتشمل الباقة قناة Sky Sports+ دون أي تكلفة إضافية، مما يتيح للمشاهد فرصة مشاهدة المزيد من الأحداث الرياضية الحية في مجموعة متنوعة من الرياضات. يتيح تطبيق Sky Sports للمشتركين تنزيل ومشاهدة البث المباشر للأحداث الرياضية أثناء التنقل، وهو متوفر على أجهزة iPhone وiPad وAndroid.

يمكن لغير عملاء Sky أيضًا بث الأحداث الرياضية عبر NOW TV. هناك مجموعة متنوعة من الاشتراكات لمحبي مشاهدة الرياضة، بما في ذلك "عضوية اليوم الرياضي"، التي تتيح الوصول إلى جميع قنوات Sky Sports الـ 12 لمدة 24 ساعة مقابل 14.99 جنيهًا إسترلينيًا. تمنح عضوية NOW الرياضية "Fully Flexible" وصولاً غير محدود إلى Sky Sports، ولكن لمدة 30 يومًا. تبلغ تكلفتها 34.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا وتجدد تلقائيًا ما لم يتم إلغاؤها قبل نهاية الفترة الشهرية.

هناك أيضًا باقة"12-Month Saver"، حيث يتم خصم 20٪ من السعر وتدفع 27.99 جنيهًا إسترلينيًا فقط شهريًا. ومع ذلك، يجب عليك الاشتراك لمدة 12 شهرًا كحد أدنى. بعد انتهاء المدة الدنيا البالغة 12 شهرًا، يتم التجديد تلقائيًا بمبلغ 34.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا ما لم يتم الإلغاء.

🇺🇸 كيفية مشاهدة دوري الكريكيت الهندي الممتاز (IPL) 2026 في الولايات المتحدة وكندا

تُعد Willow TV قناة مخصصة لبث مباريات الكريكيت، وهي المورد الحصري لدوري IPL في الولايات المتحدة. ستجد هنا بثًا مباشرًا ومسجلاً للمباريات، مما يتيح للمشجعين متابعة الأحداث فور حدوثها. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة تحليلات مفصلة للمباريات وتعليقات ومقتطفات، مما يثري تجربة المشاهدة.

FuboTV هي خدمة بث عالية الجودة تشمل Willow TV، وتوفر الوصول إلى دوري IPL وعالم كامل من الرياضة. تقدم Fubo خطط اشتراك متعددة، بما في ذلك "Fubo Sports" الجديدة، التي تكلف 45.99 دولارًا للشهر الأول ثم 55.99 دولارًا شهريًا للأشهر اللاحقة. إنها خدمة مبسطة وتركز على الرياضة مع أكثر من 28 قناة، بما في ذلك ESPN Unlimited و ESPN2 و ESPNews و ESPNU و NFL Network و Tennis Channel والشبكات المحلية مثل ABC و CBS و Fox. تبدأ باقات Fubo الأخرى من 84.99 دولارًا شهريًا مع توفر تجربةمجانية لمدة 7 أيام للمشتركين الجدد في جميع باقاتها. خدمة البث هذه خيار لا يحتاج إلى تفكير لمحبي المصارعة والرياضة بشكل عام.

🇦🇺 كيفية مشاهدة IPL 2026 في أستراليا

ستتمكن من مشاهدة جميع مباريات الدوري الهندي الممتاز (IPL) 2026 على قنوات "فوكس كريكيت" عبر التلفزيون. إذا لم تكن مشتركًا في قناة "فوكس" ولا ترغب في الاشتراك، فستقوم منصة"كايو سبورتس" المتخصصة في بث الأحداث الرياضية ببث بطولة هذا العام أيضًا. هناك خياران لخطط الاشتراك. وفيما يلي نظرة تفصيلية على جميع التفاصيل:

Kayo Standard

هذه هي الخطة الأساسية، المصممة للمشاهدين الأفراد.

السعر: 29.99 دولارًا شهريًا

29.99 دولارًا شهريًا البث المتزامن: شاشة واحدة في كل مرة

شاشة واحدة في كل مرة جودة الفيديو: عالية الوضوح (حتى 1080p)

عالية الوضوح (حتى 1080p) الميزات الرئيسية: وصول كامل إلى أكثر من 50 رياضة، SplitView (مشاهدة عدة مباريات على شاشة واحدة)، بدون عقد ملزم.

Kayo Premium

هذه هي الخطة الأعلى مستوى، وهي موجهة للأسر والأشخاص الذين يرغبون في الحصول على أفضل تجربة بصرية.

السعر: 45.99 دولارًا شهريًا

45.99 دولارًا شهريًا البث المتزامن: شاشتان في وقت واحد

شاشتان في وقت واحد جودة الفيديو: 4K Ultra HD (على محتوى محدد وأجهزة متوافقة)

(على محتوى محدد وأجهزة متوافقة) الميزات الرئيسية: كل ما تتضمنه الخطة القياسية، بالإضافة إلى البث بدقة 4K وبث متزامن إضافي.

🌏 تغطية IPL 2026 في جميع أنحاء العالم

البلد الشبكة/البث 🇿🇦 جنوب أفريقيا SuperSport 🇦🇺 أستراليا Foxtel، Kayo Sports، YuppTV 🇨🇦 كندا Willow TV، YuppTV، SlingTV 🌎 منطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية فلو سبورتس، يوب تي في 🇫🇷 فرنسا YuppTV 🇮🇳 الهند JioCinema، Disney Plus Hotstar 🌍 الشرق الأوسط Noon

🛜 شاهد دوري IPL 2026 من أي مكان باستخدام VPN

إذا لم تتمكن من مشاهدة مباريات IPL مباشرة في منطقتك أو إذا كنت مسافرًا، يمكنك استخدام VPN لمتابعة الأحداث أينما كنت. تخلق VPN اتصالاً آمنًا لتجاوز القيود الجغرافية والوصول إلى خدمات البث المفضلة لديك من أي مكان.

نوصي بشدة باستخدام NordVPN، ولكن يمكنك أيضًا الاطلاع على دليل VPN التفصيلي الخاص بنا لمعرفة الخيارات الأخرى.