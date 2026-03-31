كيفية مشاهدة مباراة اليوم بين لوكناو سوبر جاينتس ودلهي كابيتالز: البث المباشر والقناة التلفزيونية وموعد البدء

إليك أين يمكنك العثور على البث المباشر باللغة الإنجليزية لمباراة «لوكناو سوبر جاينتس» ضد «دلهي كابيتالز»، حيث يقدم لك موقع GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية مشاهدة المباراة اليوم.

نظرة عامة على المباراة

هذه المباراة ليست مجرد افتتاحية للموسم لكلا الفريقين، بل هي مباراة شطرنج تكتيكية تشهد تقاطعاً مهماً. ففي خطوة كبيرة خارج الموسم، انتقل ريشاب بانت من دلهي ليتولى قيادة فريق LSG، بينما يتصدر ك.ل. راهول الآن تشكيلة الضاربين في فريق دلهي كابيتالز. ويسعى كلا الفريقين جاهدين للتخلص من صفة «فريق وسط الجدول» التي لازمتهما في عام 2025، وإرساء هيمنتهما مبكراً في النسخة التاسعة عشرة من البطولة.

يدخل فريق لوكناو هذه الحملة وهو عازم على إثبات نفسه بعد أن احتل المركز السابع المخيب للآمال العام الماضي. تحت إشراف المدرب الرئيسي جاستن لانجر، أعاد فريق سوبر جاينتس تنظيم تشكيلته لتحقيق المزيد من التوازن. إن ضم اللاعب المخضرم محمد شامي لقيادة الهجوم جنبًا إلى جنب مع السرعة الفائقة لميانك ياداف يمنح فريق LSG أحد أقوى خطوط الرمي على الورق. مع وجود لاعبين من الطراز الأول مثل ميتشل مارش ونيكولاس بوران، سيسعى الفريق المضيف إلى الاستفادة من أرضية لوكناو التي عادةً ما تكون صعبة لتقييد المنافس وتسجيل مجموع نقاط مهيب.

في غضون ذلك، يسعى فريق Delhi Capitals إلى البناء على موسم 2025 القوي الذي خسر فيه الفريق التصفيات بفارق ضئيل، حيث احتل المركز الخامس. تحت قيادة أكسار باتيل التكتيكي، تبدو استراتيجية دلهي مركزة على خطة تعتمد بشكل كبير على الكرات الدوارة، وهي مناسبة تمامًا لظروف شبه القارة الهندية. يظل الثنائي كولديب ياداف وأكسار أكبر أصول الفريق، بينما يضيف انضمام نيتيش رانا الاستقرار المطلوب للصفوف الوسطى التي غالبًا ما عانت من عدم الاستمرارية. مع قيادة ميتشل ستارك لخط الهجوم السريع، يمتلك دلهي كابيتالز التنوع المطلوب لتحدي الضاربين الأقوياء في LSG على أرضهم.

موعد انطلاق مباراة لوكناو سوبر جاينتس ضد دلهي كابيتالز

🏟️ الملعب: ملعب بارات راتنا شري أتال بيهاري فاجبايي إيكانا للكريكيت، لكناو ⏰ وقت البدء: 7:30 مساءً بتوقيت الهند

ستبدأ مباراة اليوم بين لوكناو سوبر جاينتس ودلهي كابيتالز في 1 أبريل 2026، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت الهند.

إذا كنت من عملاء Sky الحاليين، يمكنك إضافة Sky Sports عبر الإنترنت أو من خلال تطبيق My Sky في أي وقت. تبدأ الباقة من 22 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا مع Sky Stream.

يمكن لغير عملاء Sky أيضًا بث الأحداث الرياضية عبر NOW TV. هناك مجموعة متنوعة من الاشتراكات لمحبي مشاهدة الرياضة، بما في ذلك "عضوية اليوم الرياضي"، التي تتيح الوصول إلى جميع قنوات Sky Sports الـ 12 لمدة 24 ساعة مقابل 14.99 جنيهًا إسترلينيًا. تمنح عضوية NOW الرياضية "Fully Flexible" وصولاً غير محدود إلى Sky Sports، ولكن لمدة 30 يومًا. تبلغ تكلفتها 34.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا وتجدد تلقائيًا ما لم يتم إلغاؤها قبل نهاية الفترة الشهرية.

هناك أيضًا باقة"12-Month Saver"، حيث يتم خصم 20٪ من السعر وتدفع 27.99 جنيهًا إسترلينيًا فقط شهريًا. ومع ذلك، يجب عليك الاشتراك لمدة 12 شهرًا كحد أدنى. بعد انتهاء المدة الدنيا البالغة 12 شهرًا، يتم التجديد تلقائيًا بمبلغ 34.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا ما لم يتم الإلغاء.

Willow TV هي قناة مخصصة لبث مباريات الكريكيت، وهي الموطن الحصري لبطولة IPL في الولايات المتحدة. هنا، ستجد بثًا مباشرًا ومسجلاً للمباريات، مما يتيح للمشجعين متابعة الأحداث فور حدوثها. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة تحليلات مفصلة للمباريات وتعليقات وأهم اللحظات، مما يثري تجربة المشاهدة.

FuboTV هي خدمة بث عالية الجودة تشمل Willow TV، وتوفر الوصول إلى دوري الكريكيت الهندي (IPL) وعالم كامل من الرياضة. تقدم Fubo خطط اشتراك متعددة، بما في ذلك "Fubo Sports" الجديدة، التي تكلف 45.99 دولارًا للشهر الأول ثم 55.99 دولارًا شهريًا للأشهر اللاحقة. إنها خدمة مبسطة وتركز على الرياضة مع أكثر من 28 قناة، بما في ذلك ESPN Unlimited و ESPN2 و ESPNews و ESPNU و NFL Network و Tennis Channel والشبكات المحلية مثل ABC و CBS و Fox. تبدأ باقات Fubo الأخرى من 84.99 دولارًا شهريًا مع توفر تجربةمجانية لمدة 7 أيام للمشتركين الجدد في جميع باقاتها. خدمة البث هذه خيار لا يحتاج إلى تفكير لمحبي المصارعة والرياضة بشكل عام.

ستتمكن من مشاهدة جميع مباريات دوري IPL 2026 على قنوات Fox Cricket عبر التلفزيون. إذا لم تكن مشتركًا في قناة Fox ولا ترغب في الاشتراك، فستعرض Kayo Sports، المتخصصة في بث الأحداث الرياضية، بطولة هذا العام أيضًا.

البلد الشبكة/البث 🇿🇦 جنوب أفريقيا SuperSport 🇦🇺 أستراليا Foxtel، Kayo Sports، YuppTV 🇨🇦 كندا Willow TV، YuppTV، SlingTV 🌎 منطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية فلو سبورتس، يوب تي في 🇫🇷 فرنسا YuppTV 🇮🇳 الهند JioCinema، Disney Plus Hotstar 🌍 الشرق الأوسط Noon

