كيفية مشاهدة مباراة اليوم بين غوجارات تيتانز وراجستان رويالز: البث المباشر والقناة التلفزيونية وموعد البدء

إليك أين يمكنك العثور على البث المباشر باللغة الإنجليزية لمباراة غوجارات تيتانز ضد راجستان رويالز، حيث يقدم لك موقع GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية مشاهدة المباراة اليوم.

نظرة عامة على المباراة

يستعد ملعب ناريندرا مودي لاستضافة مباراة قوية تلتقي فيها فريق غوجارات تيتانز (GT) مع فريق راجستان رويالز (RR) في 4 أبريل 2026. تحمل المباراة التاسعة من الموسم أهمية كبيرة، حيث إنها تمثل أول مباراة على أرضه لفريق تيتانز في أحمد أباد. مع وجود قيادة متجددة في كلا الفريقين وإضافات بارزة من المزاد الضخم الأخير، من المتوقع أن تكون "معركة الغرب" درسًا تكتيكيًا رائعًا بين اثنين من أكثر الفرق الحديثة ثباتًا في الدوري.

يدخل فريق غوجارات تيتانز، بقيادة اللاعب المتميز شوبمان جيل، هذا الموسم بتشكيلة تعتمد على الاستمرارية والقوة الهائلة. إن الاحتفاظ بساي سودارسان، الفائز بقبعة أورانج لعام 2025، إلى جانب انضمام الأسطورة جوس باتلر، الذي يواجه هنا فريقه السابق بشكل ملحوظ، يخلقان ربما أقوى ثنائي افتتاحي في الدوري. مع استمرار أشيش نيهرا كمدرب رئيسي وانضمام الأسطوري ماثيو هايدن كمدرب للضرب، سيسعى فريق GT إلى الاستفادة من فهمه العميق لظروف أحمد أباد للسيطرة على المباراة بهجوم بولينج بقيادة راشد خان ومحمد سراج.

في غضون ذلك، دخل فريق راجستان رويالز حقبة جديدة وجريئة تحت قيادة الكابتن ريان باراج. بعد رحيل سانجو سامسون، عهد الرويالز إلى اللاعب الشاب المتعدد المواهب بقيادة فريق متوازن يدربه كومار سانجاكارا. لا يزال فريق رويالز قوة ضاربة في الرمي، حيث يضم المراوغة رافيندرا جاديجا والتأرجح سام كوران، وكلاهما صفقات ضخمة تهدف إلى توفير عامل X في الأوفرز الوسطى. بالنسبة لفريق رويالز، سيكون المفتاح هو تجاوز الهجوم الأولي من لاعبي GT السريعين للسماح للاعبيهم في الوسط باستغلال المساحات الواسعة في أكبر ملعب كريكيت في العالم.

موعد انطلاق مباراة غوجارات تيتانز ضد راجستان رويالز

🏟️ الملعب: ملعب ناريندرا مودي، أحمد أباد ⏰ وقت البدء: 7:30 مساءً بتوقيت الهند

🇬🇧 كيفية مشاهدة دوري IPL 2026 في المملكة المتحدة

إذا كنت من عملاء Sky الحاليين، يمكنك إضافة Sky Sports عبر الإنترنت أو من خلال تطبيق My Sky في أي وقت. تبدأ الباقة من 22 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا مع Sky Stream. يتم تضمين Sky Sports+ دون أي تكلفة إضافية، مما يتيح للمشاهد فرصة مشاهدة العديد من الأحداث الحية عبر مجموعة متنوعة من الرياضات. يتيح تطبيق Sky Sports للمشتركين تنزيل ومشاهدة البث المباشر للرياضة أثناء التنقل، وهو متاح على أجهزة iPhone وiPad وAndroid.

يمكن لغير عملاء Sky أيضًا بث الأحداث الرياضية عبر NOW TV. هناك مجموعة متنوعة من الاشتراكات لمحبي مشاهدة الرياضة، بما في ذلك "عضوية اليوم الرياضي"، التي تتيح الوصول إلى جميع قنوات Sky Sports الـ 12 لمدة 24 ساعة مقابل 14.99 جنيهًا إسترلينيًا. تمنح عضوية NOW الرياضية "Fully Flexible" وصولاً غير محدود إلى Sky Sports، ولكن لمدة 30 يومًا. تبلغ تكلفتها 34.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا وتجدد تلقائيًا ما لم يتم إلغاؤها قبل نهاية الفترة الشهرية.

هناك أيضًا باقة"12-Month Saver"، حيث يتم خصم 20٪ من السعر وتدفع 27.99 جنيهًا إسترلينيًا فقط شهريًا. ومع ذلك، يجب عليك الاشتراك لمدة 12 شهرًا كحد أدنى. بعد انتهاء المدة الدنيا البالغة 12 شهرًا، يتم التجديد تلقائيًا بمبلغ 34.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا ما لم يتم إلغاؤها.

🇺🇸 كيفية مشاهدة دوري IPL 2026 في الولايات المتحدة وكندا

Willow TV هي قناة مخصصة لبث مباريات الكريكيت، وهي الموطن الحصري لبطولة IPL في الولايات المتحدة. هنا، ستجد بثًا مباشرًا ومسجلاً للمباريات، مما يتيح للمشجعين متابعة الأحداث فور حدوثها. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة تحليلات مفصلة للمباريات وتعليقات وأهم اللحظات، مما يثري تجربة المشاهدة.

FuboTV هي خدمة بث عالية الجودة تشمل Willow TV، وتوفر الوصول إلى دوري الكريكيت الهندي (IPL) وعالم كامل من الرياضة. تقدم Fubo خطط اشتراك متعددة، بما في ذلك "Fubo Sports" الجديدة، التي تكلف 45.99 دولارًا للشهر الأول ثم 55.99 دولارًا شهريًا للأشهر اللاحقة. إنها خدمة مبسطة وتركز على الرياضة مع أكثر من 28 قناة، بما في ذلك ESPN Unlimited و ESPN2 و ESPNews و ESPNU و NFL Network و Tennis Channel والشبكات المحلية مثل ABC و CBS و Fox. تبدأ باقات Fubo الأخرى من 84.99 دولارًا شهريًا مع توفر تجربةمجانية لمدة 7 أيام للمشتركين الجدد في جميع باقاتها. خدمة البث هذه خيار لا يحتاج إلى تفكير لمحبي المصارعة والرياضة بشكل عام.

🇦🇺 كيفية مشاهدة دوري IPL 2026 في أستراليا

ستتمكن من مشاهدة جميع مباريات دوري IPL 2026 على قنوات Fox Cricket عبر التلفزيون. إذا لم تكن مشتركًا في قناة Fox ولا ترغب في الاشتراك، فستعرض Kayo Sports، المتخصصة في بث الأحداث الرياضية، بطولة هذا العام أيضًا. هناك خياران لخطط الاشتراك. إليك نظرة فاحصة على جميع التفاصيل:

Kayo Standard

هذه هي الخطة الأساسية، المصممة للمشاهدين الأفراد.

السعر: 29.99 دولارًا شهريًا

29.99 دولارًا شهريًا البث المتزامن: شاشة واحدة في كل مرة

شاشة واحدة في كل مرة جودة الفيديو: عالية الوضوح (حتى 1080p)

عالية الوضوح (حتى 1080p) الميزات الرئيسية: وصول كامل إلى أكثر من 50 رياضة، SplitView (مشاهدة عدة مباريات على شاشة واحدة)، بدون عقد ملزم.

Kayo Premium

هذه هي الخطة الأعلى مستوى، وهي موجهة للأسر وأولئك الذين يرغبون في الحصول على أفضل تجربة بصرية.

السعر: 45.99 دولارًا شهريًا

45.99 دولارًا شهريًا البث المتزامن: شاشتان في وقت واحد

شاشتان في وقت واحد جودة الفيديو: 4K Ultra HD (على محتوى محدد وأجهزة متوافقة)

(على محتوى محدد وأجهزة متوافقة) الميزات الرئيسية: كل ما تتضمنه الخطة القياسية، بالإضافة إلى البث بدقة 4K وبث متزامن إضافي.

🌏 تغطية دوري IPL 2026 في جميع أنحاء العالم

البلد الشبكة/البث 🇿🇦 جنوب أفريقيا SuperSport 🇦🇺 أستراليا Foxtel، Kayo Sports، YuppTV 🇨🇦 كندا Willow TV، YuppTV، SlingTV 🌎 منطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية فلو سبورتس، يوب تي في 🇫🇷 فرنسا YuppTV 🇮🇳 الهند JioCinema، Disney Plus Hotstar 🌍 الشرق الأوسط Noon

🛜 شاهد دوري IPL 2026 من أي مكان باستخدام VPN

إذا لم تتمكن من مشاهدة مباريات IPL مباشرة في منطقتك أو إذا كنت مسافرًا، يمكنك استخدام VPN لمتابعة الأحداث أينما كنت. تخلق VPN اتصالاً آمنًا لتجاوز القيود الجغرافية والوصول إلى خدمات البث المفضلة لديك من أي مكان.

نوصي بشدة باستخدام NordVPN، ولكن يمكنك أيضًا الاطلاع على دليل VPN التفصيلي الخاص بنا لمعرفة الخيارات الأخرى.