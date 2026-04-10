كيفية متابعة منتخب قطر في كأس العالم 2026: أين تجد التذاكر والرحلات الجوية وأماكن الإقامة والمزيد

تستعد قطر لكتابة صفحة جديدة في تاريخ كأس العالم 2026، ومع انطلاق البطولة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تتزايد التوقعات بين الجماهير القطرية والعربية عمومًا، التي تتوق إلى دعم منتخبها الوطني على هذا المسرح العالمي.

سيحتل المنتخب القطري مركز الصدارة في الملاعب الأمريكية والكندية والمكسيكية، ويُنصح المشجعون الراغبون في حجز مقاعدهم في المدرجات بالبدء في التخطيط للسفر وحجز الفنادق دون تأخير.

ما هو جدول مباريات قطر في كأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة (بالتوقيت المحلي) المكان التذاكر الثلاثاء 16 يونيو قطر ضد المكسيك (8 مساءً) ملعب أزتيكا، مكسيكو سيتي. التذاكر الاثنين 22 يونيو قطر ضد كولومبيا (الساعة 12 ظهراً) ملعب ليفيز، سانتا كلارا. التذاكر السبت 27 يونيو قطر ضد بولندا (9 مساءً) ملعب مرسيدس بنز (أتلانتا) التذاكر

كيف تحصل على تذاكر كأس العالم في قطر؟

مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة

اعتبارًا من 1 أبريل 2026، سيتم طرح أي تذاكر متبقية على أساس أسبقية الحجز.

لم تحدد الفيفا العدد الدقيق للتذاكر المتبقية، لكن الطلب عليها قد بلغ ذروته بالفعل.

يجب على المشجعين التسجيل للحصول على حساب في الفيفا للوصول إلى هذه المقاعد المتبقية عبر البوابة الرسمية.

أسواق التداول الثانوية

بعد انتهاء مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة، ستكون الأسواق الثانوية وسوق إعادة البيع الرسمي للفيفا (الذي أعيد فتحه في 2 أبريل 2026) هي الأماكن الوحيدة التي يمكنك من خلالها شراء تذكرة كأس العالم.

مع بقاء أكثر من ثلاثة ملايين تذكرة لهذه المرحلة من إجمالي سبعة ملايين تذكرة متاحة، سيكون المشجعون في حاجة ماسة للحصول على تذكرة كأس العالم.

إذا لم تتمكن من الحصول على تذكرة في مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة أو كنت تبحث عن تذاكر في اللحظة الأخيرة، يمكنك أيضًا البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub.

كيف تحصل على رحلات طيران لكأس العالم في قطر؟

سواء كنت متجهاً إلى لوس أنجلوس أو تورونتو أو مكسيكو سيتي، يجب عليك استخدام مواقع مقارنة أسعار الرحلات الجوية مثل Skyscanner لمقارنة أسعار شركات الطيران العالمية والحصول على أرخص مقعد متاح.

بمجرد حجز رحلتك، ضع في اعتبارك إضافة خطة تأمين سفر مرنة للحماية من الإلغاءات غير المتوقعة أو تغييرات الجدول الزمني.

احزم أمتعتك بخفة، لكن احرص على اصطحاب الأغراض الأساسية مثل تذكرة المباراة وجواز السفر وخط سير الرحلة المطبوع. فهذا سيساعدك على اجتياز نقاط التفتيش الأمنية بسرعة وتجنب الرسوم غير الضرورية.

احرص على شرب الكثير من الماء، ووصل مبكراً إلى الملعب، وتعرف على خيارات النقل المحلية لضمان تجربة سلسة في يوم المباراة. من خلال التخطيط واتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكنك الاستمتاع بكل لحظة من البطولة دون ضغوط أو نفقات غير ضرورية.

أين تقيم لمباريات كأس العالم 2026 في قطر؟

على الرغم من وجود مجموعة متنوعة من خيارات الإقامة، من المتوقع أن يكون الطلب في المدن المضيفة غير مسبوق، لذا فإن حجز فندقك مبكرًا أمر ضروري للحصول على أفضل الأسعار وموقع قريب من الملاعب أو وسائل النقل العام.

يوفر موقع Booking.com خيارات مرنة مثل الغرف القابلة للاسترداد وتسهيلات الدفع لاحقًا، مما يتيح لك حجز إقامتك دون مخاطر مالية في حالة تغير خططك أو تقدم فريقك.

وسائل النقل المحلية

على الرغم من أن الولايات المتحدة وكندا معروفتان باعتمادهما الشديد على السيارات، إلا أن المدن المضيفة تبذل قصارى جهدها استعدادًا لكأس العالم من خلال طرح شبكات نقل عام متطورة. إليك كل ما تحتاج إلى معرفته للتنقل كالمحليين:

تطبيقات النقل الذكية: قم بتنزيل التطبيقات قبل مغادرتك. فهذا سيجعل حجز وسائل النقل والتنقل أسهل بكثير، خاصة عند التنقل بين مناطق المشجعين ومكان إقامتك.

قم بتنزيل التطبيقات قبل مغادرتك. فهذا سيجعل حجز وسائل النقل والتنقل أسهل بكثير، خاصة عند التنقل بين مناطق المشجعين ومكان إقامتك. في المدن الكبرى مثل نيويورك وتورونتو ولوس أنجلوس، توفر شبكات المترو والحافلات وصلات مباشرة وبأسعار معقولة إلى الملاعب، مما يساعدك على تجنب الازدحام المروري في أيام المباريات.

استئجار السيارات: إذا كنت تخطط لمتابعة المنتخب القطري بين المدن المضيفة المجاورة، مثل الرحلة القصيرة نسبيًا من هيوستن إلى دالاس، فإن استئجار سيارة يعد خيارًا جيدًا. يمنح هذا الخيار مجموعتك حرية الاستكشاف بالسرعة التي تناسبها، ويمكن أن يكون خيارًا اقتصاديًا للغاية للعائلات أو الأصدقاء الذين يسافرون معًا.

ماذا يمكن أن نتوقع من قطر في كأس العالم 2026؟

بعد أن استضافت كأس العالم الأكثر فخامة في التاريخ قبل عامين فقط، يصل لاعبو قطر بخبرة اكتسبوها بشق الأنفس وطموحات عالية.

يعتزم منتخب "الأنبي"، كما يُعرف الفريق ذو القميصين البني والأبيض، إظهار قوته المتنامية على أكبر مسرح كروي، مدعومًا بآلاف المشجعين القادمين من الدوحة ومن الجاليات العربية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.

بعد صقل خططهم التكتيكية في كأس آسيا وغيرها من البطولات القارية، يهدف الفريق الآن إلى تجاوز مرحلة المجموعات وكتابة فصل جديد من التألق.