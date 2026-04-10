كيفية متابعة منتخب المغرب في كأس العالم 2026: أين يمكن الحصول على التذاكر والرحلات الجوية والحجوزات والمزيد

لقد صُنع التاريخ في قطر، والآن أسود الأطلس مستعدون لزئير جديد في أمريكا الشمالية. بعد وصولهم الأسطوري إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، لم يعد المنتخب المغربي مجرد مشارك، بل أصبح قوة ضاربة يخشاها الجميع. ومع اقتراب انطلاق كأس العالم FIFA 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، تتجه أنظار العالم نحو كتيبة وليد الركراكي لتكرار الملحمة.
يقدم لك GOAL الدليل الشامل لتأمين تذاكر المباريات، وحجز أفضل الرحلات الجوية من الدار البيضاء، والعثور على الإقامة المثالية لمتابعة رحلة المغرب التاريخية في مونديال 2026.
ما هو جدول مباريات المغرب في كأس العالم 2026؟
وقع المغرب في المجموعة الثالثة (Group C) النارية، حيث سيفتتح مشواره بمواجهة من العيار الثقيل ضد البرازيل في نيويورك، قبل أن ينتقل إلى بوسطن لمواجهة اسكتلندا، ثم يختتم دور المجموعات في أتلانتا ضد هايتي.
|التاريخ
|المباراة (بالتوقيت المحلي)
|الملعب
|التذاكر
|السبت، 13 يونيو
|البرازيل ضد المغرب (10 مساءً)
|ملعب نيويورك نيوجيرسي (ميتلايف)
|الجمعة، 19 يونيو
|اسكتلندا ضد المغرب (10 مساءً)
|ملعب بوسطن (جيلويت)
|الأربعاء، 24 يونيو
|المغرب ضد هايتي (10 مساءً)
|ملعب أتلانتا (مرسيدس بنز)
كيفية الحصول على تذاكر مباريات المغرب في كأس العالم 2026؟
يعد تأمين التذاكر الأولوية القصوى للجماهير المغربية. مع دخولنا في أبريل 2026، بدأت الخيارات تتقلص مع تزايد الطلب الجنوني، خاصة لمواجهة البرازيل في نيويورك.
مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة (FIFA)
إذا فاتتك القرعة الأولى، فإن مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة هي فرصتك النهائية للحصول على تذاكر رسمية بأسعارها الأصلية. بدأت هذه المرحلة في أبريل 2026 وتعتمد على نظام أسبقية الحجز. نظراً للطلب الهائل على مباريات المجموعة الثالثة، من المتوقع أن تنفد هذه التذاكر في غضون ثوانٍ.
الأسواق الثانوية الموثوقة
بالنسبة للكثيرين، تظل منصات إعادة البيع مثل StubHub هي الخيار الأضمن لتأمين مقعدك مبكراً وتجنب مخاطر الانتظار. تبدأ أسعار التذاكر الأرخص (الفئة 3) لمباريات المغرب من حوالي 180 دولاراً أمريكياً لمباراة هايتي، بينما ترتفع لتصل إلى 265 دولاراً على الأقل لموقعة البرازيل.
خيارات الضيافة (Hospitality)
لمن يبحث عن تجربة فاخرة، تتوفر باقات الضيافة الرسمية التي تشمل مقاعد مميزة ووجبات فاخرة. تبدأ أسعار باقات المباراة الواحدة من 1,400 دولار، بينما تتوفر باقة اتبع فريقي (Follow My Team) التي تغطي جميع مباريات المغرب في المجموعات بأسعار تبدأ من 6,750 دولاراً.
كيفية حجز الرحلات الجوية لمتابعة المغرب؟
تتطلب الرحلة من المغرب إلى الولايات المتحدة تخطيطاً دقيقاً، خاصة وأن المباريات موزعة بين الساحل الشرقي والجنوب. ستحتاج للسفر إلى نيويورك (JFK/EWR)، بوسطن (BOS)، وأتلانتا (ATL).
- نيويورك: ملعب ميتلايف يقع في نيوجيرسي، لذا فإن الطيران إلى مطار نيوارك (EWR) هو الخيار الأسرع، رغم أن مطار JFK يوفر رحلات أكثر.
- بوسطن: مطار لوجان الدولي (BOS) يبعد مسافة قصيرة عن ملعب جيلويت في فوكسبورو.
- أتلانتا: مطار هارتسفيلد-جاكسون (ATL) هو الأكبر في العالم ويوفر سهولة الوصول إلى ملعب مرسيدس بنز.
ننصح المشجعين باستخدام Skyscanner لمقارنة الأسعار، حيث تتوفر رحلات مباشرة عبر الخطوط الملكية المغربية، أو عبر توقف واحد مع شركات مثل القطرية، لوفتهانزا، والخطوط التركية.
تكاليف رحلات الطيران في كأس العالم 2026
ترتفع أسعار التذاكر بشكل حاد خلال شهري يونيو ويوليو. الحجز المبكر هو المفتاح للحصول على أقل الأسعار الممكنة قبل الانفجار السعري المتوقع مع اقتراب البطولة.
|التاريخ
|من
|إلى
|التكلفة التقديرية (USD)
|يونيو 2026
|الدار البيضاء (CMN)
|نيويورك (JFK)
|$700 - $950
|يونيو 2026
|الدار البيضاء (CMN)
|بوسطن (BOS)
|$670 - $890
|يونيو 2026
|الدار البيضاء (CMN)
|أتلانتا (ATL)
|$850 - $1,100
أين تقيم لمباريات المغرب في كأس العالم؟
نظراً لتوزيع المباريات، نوصي بالحجز عبر Booking.com للعثور على خيارات مرنة وقابلة للإلغاء.
- نيويورك/نيوجيرسي: ابحث عن الفنادق في مانهاتن للتمتع بالسياحة، أو بالقرب من ملعب ميتلايف في نيوجيرسي لتوفير التكاليف.
- بوسطن: منطقة وسط المدينة حيوية، ولكن السكن بالقرب من فوكسبورو قد يكون أهدأ وأقرب للملعب.
- أتلانتا: المنطقة المحيطة بملعب مرسيدس بنز (Downtown) هي الأفضل لتجنب الازدحام المروري.
الخدمات اللوجستية: التنقل في أمريكا الشمالية كالمحترفين
بما أن الولايات المتحدة وكندا تعتمدان بشكل كبير على السيارات، فإن المدن المستضيفة تبذل جهوداً جبارة لتفعيل شبكات النقل العام خلال كأس العالم. إليك كل ما تحتاجه للتنقل بسلاسة:
- تطبيقات النقل الذكي: تأكد من تحميل تطبيق Lyft وإعداده على هاتفك قبل الوصول. إنه أحد أكثر الوسائل موثوقية للتنقل السريع بين مناطق المشجعين (Fan Zones) ومكان إقامتك.
- شبكات المترو والحافلات: في المراكز الكبرى مثل نيويورك وأتلانتا، تعتبر أنظمة المترو هي "صديقك المقرب". فهي توفر طرقاً مباشرة إلى الملاعب بتكلفة بسيطة جداً مقارنة بسيارات الأجرة، كما تسمح لك بتجاوز الازدحام المروري الخانق في أيام المباريات.
- تأجير السيارات: إذا كنت تخطط لمتابعة أسود الأطلس في رحلات بين المدن المتقاربة (مثل التنقل بين نيويورك وبوسطن)، فإن استئجار سيارة خيار ممتاز. يمنح هذا الخيار مجموعتك الحرية للاستكشاف بالوتيرة التي تناسبكم، وقد يكون موفراً جداً للعائلات أو مجموعات الأصدقاء.
ابقَ متصلاً طوال كأس العالم
نجوم المغرب الواعدون في كأس العالم 2026
- أشرف حكيمي: القائد والظهير الطائر الذي يعد ركيزة أساسية في تشكيلة الأسود.
- براهيم دياز: نجم ريال مدريد الذي يضيف لمسة سحرية وإبداعية لخط الهجوم المغربي.
- إسماعيل صيباري: الموهبة الصاعدة التي يتوقع لها الكثيرون أن تكون مفاجأة البطولة.
- ياسين بونو: صمام الأمان وحامي العرين الذي لا غنى عنه في المواعيد الكبرى.