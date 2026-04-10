تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
احجز تذاكر مباريات المغرب في كأس العالم 2026
نيهال أبو زيد

كيفية متابعة منتخب المغرب في كأس العالم 2026: أين يمكن الحصول على التذاكر والرحلات الجوية والحجوزات والمزيد

دليلك الشامل لمتابعة مسيرة المغرب في كأس العالم هذا الصيف

لقد صُنع التاريخ في قطر، والآن أسود الأطلس مستعدون لزئير جديد في أمريكا الشمالية. بعد وصولهم الأسطوري إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، لم يعد المنتخب المغربي مجرد مشارك، بل أصبح قوة ضاربة يخشاها الجميع. ومع اقتراب انطلاق كأس العالم FIFA 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، تتجه أنظار العالم نحو كتيبة وليد الركراكي لتكرار الملحمة.

يقدم لك GOAL الدليل الشامل لتأمين تذاكر المباريات، وحجز أفضل الرحلات الجوية من الدار البيضاء، والعثور على الإقامة المثالية لمتابعة رحلة المغرب التاريخية في مونديال 2026.

ما هو جدول مباريات المغرب في كأس العالم 2026؟

وقع المغرب في المجموعة الثالثة (Group C) النارية، حيث سيفتتح مشواره بمواجهة من العيار الثقيل ضد البرازيل في نيويورك، قبل أن ينتقل إلى بوسطن لمواجهة اسكتلندا، ثم يختتم دور المجموعات في أتلانتا ضد هايتي.

التاريخالمباراة (بالتوقيت المحلي)الملعبالتذاكر
السبت، 13 يونيوالبرازيل ضد المغرب (10 مساءً)ملعب نيويورك نيوجيرسي (ميتلايف)احجز تذكرتك
الجمعة، 19 يونيواسكتلندا ضد المغرب (10 مساءً)ملعب بوسطن (جيلويت)احجز تذكرتك
الأربعاء، 24 يونيوالمغرب ضد هايتي (10 مساءً)ملعب أتلانتا (مرسيدس بنز)احجز تذكرتك

كيفية الحصول على تذاكر مباريات المغرب في كأس العالم 2026؟

يعد تأمين التذاكر الأولوية القصوى للجماهير المغربية. مع دخولنا في أبريل 2026، بدأت الخيارات تتقلص مع تزايد الطلب الجنوني، خاصة لمواجهة البرازيل في نيويورك.

مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة (FIFA)

إذا فاتتك القرعة الأولى، فإن مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة هي فرصتك النهائية للحصول على تذاكر رسمية بأسعارها الأصلية. بدأت هذه المرحلة في أبريل 2026 وتعتمد على نظام أسبقية الحجز. نظراً للطلب الهائل على مباريات المجموعة الثالثة، من المتوقع أن تنفد هذه التذاكر في غضون ثوانٍ.

الأسواق الثانوية الموثوقة

بالنسبة للكثيرين، تظل منصات إعادة البيع مثل StubHub هي الخيار الأضمن لتأمين مقعدك مبكراً وتجنب مخاطر الانتظار. تبدأ أسعار التذاكر الأرخص (الفئة 3) لمباريات المغرب من حوالي 180 دولاراً أمريكياً لمباراة هايتي، بينما ترتفع لتصل إلى 265 دولاراً على الأقل لموقعة البرازيل.

خيارات الضيافة (Hospitality)

لمن يبحث عن تجربة فاخرة، تتوفر باقات الضيافة الرسمية التي تشمل مقاعد مميزة ووجبات فاخرة. تبدأ أسعار باقات المباراة الواحدة من 1,400 دولار، بينما تتوفر باقة اتبع فريقي (Follow My Team) التي تغطي جميع مباريات المغرب في المجموعات بأسعار تبدأ من 6,750 دولاراً.

كيفية حجز الرحلات الجوية لمتابعة المغرب؟

تتطلب الرحلة من المغرب إلى الولايات المتحدة تخطيطاً دقيقاً، خاصة وأن المباريات موزعة بين الساحل الشرقي والجنوب. ستحتاج للسفر إلى نيويورك (JFK/EWR)، بوسطن (BOS)، وأتلانتا (ATL).

  • نيويورك: ملعب ميتلايف يقع في نيوجيرسي، لذا فإن الطيران إلى مطار نيوارك (EWR) هو الخيار الأسرع، رغم أن مطار JFK يوفر رحلات أكثر.
  • بوسطن: مطار لوجان الدولي (BOS) يبعد مسافة قصيرة عن ملعب جيلويت في فوكسبورو.
  • أتلانتا: مطار هارتسفيلد-جاكسون (ATL) هو الأكبر في العالم ويوفر سهولة الوصول إلى ملعب مرسيدس بنز.

ننصح المشجعين باستخدام Skyscanner لمقارنة الأسعار، حيث تتوفر رحلات مباشرة عبر الخطوط الملكية المغربية، أو عبر توقف واحد مع شركات مثل القطرية، لوفتهانزا، والخطوط التركية.

تكاليف رحلات الطيران في كأس العالم 2026

ترتفع أسعار التذاكر بشكل حاد خلال شهري يونيو ويوليو. الحجز المبكر هو المفتاح للحصول على أقل الأسعار الممكنة قبل الانفجار السعري المتوقع مع اقتراب البطولة.

التاريخمنإلىالتكلفة التقديرية (USD)
يونيو 2026الدار البيضاء (CMN)نيويورك (JFK)$700 - $950
يونيو 2026الدار البيضاء (CMN)بوسطن (BOS)$670 - $890
يونيو 2026الدار البيضاء (CMN)أتلانتا (ATL)$850 - $1,100

أين تقيم لمباريات المغرب في كأس العالم؟

نظراً لتوزيع المباريات، نوصي بالحجز عبر Booking.com للعثور على خيارات مرنة وقابلة للإلغاء.

  • نيويورك/نيوجيرسي: ابحث عن الفنادق في مانهاتن للتمتع بالسياحة، أو بالقرب من ملعب ميتلايف في نيوجيرسي لتوفير التكاليف.
  • بوسطن: منطقة وسط المدينة حيوية، ولكن السكن بالقرب من فوكسبورو قد يكون أهدأ وأقرب للملعب.
  • أتلانتا: المنطقة المحيطة بملعب مرسيدس بنز (Downtown) هي الأفضل لتجنب الازدحام المروري.

الخدمات اللوجستية: التنقل في أمريكا الشمالية كالمحترفين

بما أن الولايات المتحدة وكندا تعتمدان بشكل كبير على السيارات، فإن المدن المستضيفة تبذل جهوداً جبارة لتفعيل شبكات النقل العام خلال كأس العالم. إليك كل ما تحتاجه للتنقل بسلاسة:

  • تطبيقات النقل الذكي: تأكد من تحميل تطبيق Lyft وإعداده على هاتفك قبل الوصول. إنه أحد أكثر الوسائل موثوقية للتنقل السريع بين مناطق المشجعين (Fan Zones) ومكان إقامتك.
  • شبكات المترو والحافلات: في المراكز الكبرى مثل نيويورك وأتلانتا، تعتبر أنظمة المترو هي "صديقك المقرب". فهي توفر طرقاً مباشرة إلى الملاعب بتكلفة بسيطة جداً مقارنة بسيارات الأجرة، كما تسمح لك بتجاوز الازدحام المروري الخانق في أيام المباريات.
  • تأجير السيارات: إذا كنت تخطط لمتابعة أسود الأطلس في رحلات بين المدن المتقاربة (مثل التنقل بين نيويورك وبوسطن)، فإن استئجار سيارة خيار ممتاز. يمنح هذا الخيار مجموعتك الحرية للاستكشاف بالوتيرة التي تناسبكم، وقد يكون موفراً جداً للعائلات أو مجموعات الأصدقاء.

ملاحظة إضافية للمشجع المغربي: المسافات في أمريكا الشمالية شاسعة جداً. على سبيل المثال، المسافة بين نيويورك وأتلانتا تتطلب رحلة طيران مدتها ساعتين تقريباً، لذا فإن "الخدمات اللوجستية" لا تقتصر فقط على التنقل داخل المدينة، بل تشمل التنسيق الدقيق بين مواعيد الطيران الداخلي وموعد انطلاق صافرة المباراة.

ابقَ متصلاً طوال كأس العالم

التنقل بين الملاعب ومشاركة اللحظات يتطلب إنترنت موثوقاً. تقدم خدمة eSIM.sm باقات تبدأ من 1 جيجابايت مقابل 3 دولارات فقط لمدة 7 أيام، مما يغنيك عن رسوم التجوال باهظة الثمن.

نجوم المغرب الواعدون في كأس العالم 2026

  • أشرف حكيمي: القائد والظهير الطائر الذي يعد ركيزة أساسية في تشكيلة الأسود.
  • براهيم دياز: نجم ريال مدريد الذي يضيف لمسة سحرية وإبداعية لخط الهجوم المغربي.
  • إسماعيل صيباري: الموهبة الصاعدة التي يتوقع لها الكثيرون أن تكون مفاجأة البطولة.
  • ياسين بونو: صمام الأمان وحامي العرين الذي لا غنى عنه في المواعيد الكبرى.

أسئلة الأكثر شيوعًا

بوابة فيفا الرسمية هي المصدر الأساسي حيث تُباع التذاكر بقيمتها الاسمية. وبعد أن كانت التذاكر تُوزع في البداية عبر نظام القرعة، انتقلت فيفا الآن إلى مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة (اعتباراً من أبريل 2026)، والتي تعتمد على أسبقية الحجز. ورغم أن هذه هي الطريقة الأرخص للحضور، إلا أن المباريات الكبرى — مثل مباراة المغرب الافتتاحية ضد البرازيل، غالباً ما تُباع تذاكرها بالكامل في غضون دقائق.

أما الأسواق الثانوية مثل StubHub، فهي توفر بديلاً حيوياً للمشجعين الذين فاتهم الحجز عبر القنوات الرسمية. ورغم أن الأسعار على المواقع الثانوية قد تكون أعلى بسبب طلب السوق، إلا أنها توفر ميزة الشراء الفوري وإمكانية اختيار مقاعد أو فئات محددة قد لا تكون متاحة على الموقع الرسمي. وبالنسبة للقاعدة الجماهيرية العريضة لأسود الأطلس، تُعد هذه المنصات غالباً الوسيلة الوحيدة لضمان جلوس العائلة معاً.

نعم، طالما أنك تستخدم منصات معروفة وذات سمعة طيبة. في حين أن فيفا تشجع رسمياً على استخدام منصة إعادة البيع الخاصة بها، فإن الأسواق الثانوية مثل StubHub توفر ضمانات شاملة لحماية المشجعين. تضمن هذه الضمانات أن تذاكرك ستكون صالحة للدخول أو ستحصل على استرداد كامل للمبلغ بنسبة 100%. بالنسبة للمشجعين المغاربة القادمين من مسافات بعيدة مثل الدار البيضاء أو أوروبا، فإن الطمأنينة التي يوفرها ضمان التذكرة عبر موقع ثانوي غالباً ما تفوق حالة عدم اليقين بانتظار طرح التذاكر بشكل مفاجئ على البوابة الرسمية.

تُباع تذاكر فيفا الرسمية بأسعار ثابتة حسب الفئات. تذاكر الفئة الرابعة هي الأكثر ملاءمة من حيث التكلفة ولكنها مخصصة لسكان الدول المستضيفة، بينما تُعد الفئة الثالثة نقطة الدخول للمشجعين الدوليين.

في السوق الثانوية، تكون الأسعار متغيرة وتعتمد على مدى أهمية المباراة. على سبيل المثال، تعتبر مواجهة المغرب مع البرازيل في ملعب ميتلايف واحدة من أكثر المباريات طلباً في مرحلة المجموعات بأكملها، ومن المرجح أن تشهد أسعاراً مرتفعة جداً. وفي المقابل، قد تبقى أسعار مباراة هايتي في أتلانتا أقرب إلى قيمتها الأصلية. إذا كنت تبحث عن أرخص وسيلة للدخول، راقب إدراجات الفئة الثالثة على StubHub، حيث يمكن أن تتغير الأسعار يومياً.

نعم، سيحتاج معظم المواطنين المغاربة إلى تأشيرة سياحية من فئة B-1/B-2 لدخول الولايات المتحدة. وعلى عكس برنامج (ESTA) المتاح لبعض الدول الأوروبية، يمكن أن تستغرق عملية التأشيرة للمغرب عدة أسابيع أو حتى أشهر للحصول على موعد. يُنصح بشدة بتأمين تأشيرة سفرك قبل إجراء أي حجوزات غير قابلة للاسترداد. إذا كنت مواطناً مغربياً مقيماً في إحدى دول "إعفاء التأشيرة" (مثل فرنسا أو إسبانيا)، فقد تكون مؤهلاً للحصول على ESTA، وهي عملية أسرع وأرخص بكثير.