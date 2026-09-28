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NFL London games 2024Getty Images
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كيفية شراء تذاكر NFL London 2026 في اللحظات الأخيرة: فيلادلفيا إيجلز ضد جاكسونفيل جاغوارز، إنديانابوليس كولتس ضد واشنطن كوماندرز، المباريات والمزيد

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هل تتساءل عن كيفية الحصول على تذاكر NFL London 2026؟ نعرف بالضبط أين يمكنك الحصول عليها قبل المباريات في أكتوبر

مع انطلاق سلسلة NFL London 2026 هذا أكتوبر، فإن الحصول على مقعد ليس مستحيلاً حتى إذا كنت قد فاتتك مبيعات الطرح العام الأولية في الصيف. 

أكدت رابطة NFL فريقي جاكسونفيل جاغوارز وواشنطن كوماندرز باعتبارهما الفريقين المضيفين. وفي خطوة تاريخية، سيخوض جاغوارز مباراتين على أرضه خارج البلاد في أسبوعين متتاليين، بينما يخضع ملعب EverBank Stadium لعملية تجديد بقيمة 1,4 مليار دولار.

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ما هو جدول ومباريات NFL London 2026؟

التاريخ والوقت (BST)الفرقالموقعالتذاكر
الأحد، 4 أكتوبر (14:30)إنديانابوليس كولتس ضد واشنطن كوماندرزTottenham Hotspur Stadiumاحجز التذاكر
الأحد، 11 أكتوبر (14:30)فيلادلفيا إيغلز ضد جاكسونفيل جاغوارزTottenham Hotspur Stadiumاحجز التذاكر
الأحد، 18 أكتوبر (14:30)هيوستن تكسانز ضد جاكسونفيل جاغوارزWembley Stadiumاحجز التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر NFL London 2026؟

انتهت مبيعات الدخول العام، لكن لا يزال بإمكانك الحصول على مقاعد موثقة عبر هذه القنوات الرسمية:

  • البوابة الرسمية لـ NFL UK: المصدر الأساسي لتذاكر الدخول العام. سجّل الآن لتلقي التنبيهات.
  • الموقع الرسمي لجاكسونفيل جاغوارز: بالنسبة لمباراة ويمبلي، غالباً ما يتولى جاغز إدارة مخصصاته الخاصة من التذاكر وعضويات Union Jax.
  • Ticketmaster UK: الشريك الرسمي لبيع التذاكر لسلسلة المباريات الدولية.
  • On Location/VIP Hospitality: أطلق مزود الضيافة الرسمي لـ NFL بالفعل برنامج إيداع Priority Access للراغبين في ضمان المقاعد مبكراً.

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كم ستبلغ تكلفة تذاكر NFL London؟

تعتمد أسعار تذاكر سلسلة لندن 2026 على فئة المقاعد، والملعب، والطلب على المباراة. 

جميع الأسعار المدرجة على منصات بيع التذاكر الرسمية في المملكة المتحدة تعكس تسعيراً إجمالياً إلزامياً، لذا فإن التكلفة التي تراها أدناه هي الإجمالي النهائي الذي ستدفعه عند إتمام الشراء:   

  • المدرج العلوي / رؤية مقيّدة: 60 جنيهًا إسترلينيًا – 105 جنيهات إسترلينية
  • المدرج الأوسط / مناطق النهاية: 115 جنيهًا إسترلينيًا – 190 جنيهًا إسترلينيًا
  • المدرج السفلي / جانب الملعب: 195 جنيهًا إسترلينيًا – 360 جنيهًا إسترلينيًا
  • الضيافة وVIP: 450 جنيهًا إسترلينيًا – 2,000+ جنيه إسترليني

متى ستُقام مباريات NFL الدولية؟

يمثل عام 2026 سنة فارقة في الانتشار العالمي لرابطة NFL، مع جدولة تسع مباريات دولية قياسية عبر سبع دول. 

ويشمل ذلك أول مباراة على الإطلاق في الموسم العادي تُقام في أستراليا وفرنسا.

القائمة الكاملة للدول المضيفة لمباريات NFL International 2026

التاريخ ووقت البدايةالمواجهة (الفريق الضيف ضد المضيف)الملعب والموقعحالة التذاكر
الخميس، 10 سبتمبر (10:35 AEST)سان فرانسيسكو 49ers ضد لوس أنجلوس رامزMelbourne Cricket Ground (MCG) ملبورن، أستراليا احجز التذاكر
الأحد، 27 سبتمبر (17:25 BRT)بالتيمور ريفنز ضد دالاس كاوبويزMaracanã Stadium ريو دي جانيرو، البرازيل احجز التذاكر
الأحد، 4 أكتوبر (14:30 BST)إنديانابوليس كولتس ضد واشنطن كوماندرزTottenham Hotspur Stadium لندن، المملكة المتحدة احجز التذاكر
الأحد، 11 أكتوبر (14:30 BST)فيلادلفيا إيغلز ضد جاكسونفيل جاغوارزTottenham Hotspur Stadium لندن، المملكة المتحدة احجز التذاكر
الأحد، 18 أكتوبر (14:30 BST)هيوستن تكسانز ضد جاكسونفيل جاغوارزWembley Stadium لندن، المملكة المتحدة احجز التذاكر
الأحد، 25 أكتوبر (14:30 CEST)بيتسبرغ ستيلرز ضد نيو أورلينز ساينتسStade de France باريس، فرنسا احجز التذاكر
الأحد، 8 نوفمبر (15:30 CET)سينسيناتي بنغالز ضد أتلانتا فالكونزSantiago Bernabéu Stadium مدريد، إسبانيا احجز التذاكر
الأحد، 15 نوفمبر (15:30 CET)نيو إنجلاند باتريوتس ضد ديترويت لايونزAllianz Arena (FC Bayern Munich Stadium) ميونخ، ألمانيا احجز التذاكر
الأحد، 22 نوفمبر (19:20 CST)مينيسوتا فايكنغز ضد سان فرانسيسكو 49ersEstadio Banorte مكسيكو سيتي، المكسيك احجز التذاكر

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