مع انطلاق سلسلة NFL London 2026 هذا أكتوبر، فإن الحصول على مقعد ليس مستحيلاً حتى إذا كنت قد فاتتك مبيعات الطرح العام الأولية في الصيف.

أكدت رابطة NFL فريقي جاكسونفيل جاغوارز وواشنطن كوماندرز باعتبارهما الفريقين المضيفين. وفي خطوة تاريخية، سيخوض جاغوارز مباراتين على أرضه خارج البلاد في أسبوعين متتاليين، بينما يخضع ملعب EverBank Stadium لعملية تجديد بقيمة 1,4 مليار دولار.

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ما هو جدول ومباريات NFL London 2026؟

التاريخ والوقت (BST) الفرق الموقع التذاكر الأحد، 4 أكتوبر (14:30) إنديانابوليس كولتس ضد واشنطن كوماندرز Tottenham Hotspur Stadium احجز التذاكر الأحد، 11 أكتوبر (14:30) فيلادلفيا إيغلز ضد جاكسونفيل جاغوارز Tottenham Hotspur Stadium احجز التذاكر الأحد، 18 أكتوبر (14:30) هيوستن تكسانز ضد جاكسونفيل جاغوارز Wembley Stadium احجز التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر NFL London 2026؟

انتهت مبيعات الدخول العام، لكن لا يزال بإمكانك الحصول على مقاعد موثقة عبر هذه القنوات الرسمية:

البوابة الرسمية لـ NFL UK: المصدر الأساسي لتذاكر الدخول العام. سجّل الآن لتلقي التنبيهات.

المصدر الأساسي لتذاكر الدخول العام. سجّل الآن لتلقي التنبيهات. الموقع الرسمي لجاكسونفيل جاغوارز: بالنسبة لمباراة ويمبلي، غالباً ما يتولى جاغز إدارة مخصصاته الخاصة من التذاكر وعضويات Union Jax.

بالنسبة لمباراة ويمبلي، غالباً ما يتولى جاغز إدارة مخصصاته الخاصة من التذاكر وعضويات Union Jax. Ticketmaster UK: الشريك الرسمي لبيع التذاكر لسلسلة المباريات الدولية.

الشريك الرسمي لبيع التذاكر لسلسلة المباريات الدولية. On Location/VIP Hospitality: أطلق مزود الضيافة الرسمي لـ NFL بالفعل برنامج إيداع Priority Access للراغبين في ضمان المقاعد مبكراً.

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كم ستبلغ تكلفة تذاكر NFL London؟

تعتمد أسعار تذاكر سلسلة لندن 2026 على فئة المقاعد، والملعب، والطلب على المباراة.

جميع الأسعار المدرجة على منصات بيع التذاكر الرسمية في المملكة المتحدة تعكس تسعيراً إجمالياً إلزامياً، لذا فإن التكلفة التي تراها أدناه هي الإجمالي النهائي الذي ستدفعه عند إتمام الشراء:

المدرج العلوي / رؤية مقيّدة: 60 جنيهًا إسترلينيًا – 105 جنيهات إسترلينية

60 جنيهًا إسترلينيًا – 105 جنيهات إسترلينية المدرج الأوسط / مناطق النهاية: 115 جنيهًا إسترلينيًا – 190 جنيهًا إسترلينيًا

115 جنيهًا إسترلينيًا – 190 جنيهًا إسترلينيًا المدرج السفلي / جانب الملعب: 195 جنيهًا إسترلينيًا – 360 جنيهًا إسترلينيًا

195 جنيهًا إسترلينيًا – 360 جنيهًا إسترلينيًا الضيافة وVIP: 450 جنيهًا إسترلينيًا – 2,000+ جنيه إسترليني

متى ستُقام مباريات NFL الدولية؟

يمثل عام 2026 سنة فارقة في الانتشار العالمي لرابطة NFL، مع جدولة تسع مباريات دولية قياسية عبر سبع دول.

ويشمل ذلك أول مباراة على الإطلاق في الموسم العادي تُقام في أستراليا وفرنسا.

القائمة الكاملة للدول المضيفة لمباريات NFL International 2026