مع انطلاق سلسلة NFL الدولية لعام 2026 القياسية عبر سبع دول، يتسابق المشجعون لحجز مقاعدهم بعد مبيعات القبول العام الصيفية.

وفي توسع تاريخي، ستقام تسع مباريات من الموسم المنتظم خارج الولايات المتحدة، وهو رقم قياسي، في سبع دول عبر أربع قارات.

ومن أول مباراة موسم منتظم على الإطلاق في أستراليا إلى الظهور الأول المرتقب بشدة في باريس، يشكل عام 2026 نقطة تحول في الانتشار العالمي للدوري.

في ما يلي كل ما تحتاج إلى معرفته عن الفرق المستضيفة، والملاعب، وكيفية حجز مقاعدك لهذه المواجهات ذات الطلب المرتفع.

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ما هو جدول NFL الدولي لعام 2026 ومن هي الفرق المستضيفة؟

تم اعتماد جميع المباريات الدولية التسع، والملاعب، ومواعيد الانطلاق بشكل نهائي.

وانتهت المباراتان اللتان أقيمتا في ملبورن وريو دي جانيرو، ليتحول التركيز إلى المباريات الأوروبية وأمريكا اللاتينية ذات الطلب المرتفع في أكتوبر ونوفمبر:

التاريخ وموعد الانطلاق المواجهة (الضيف ضد صاحب الأرض) الملعب والموقع التذاكر الخميس، 10 سبتمبر (10:35 AEST) سان فرانسيسكو 49يرز ضد لوس أنجلوس رامز ملعب ملبورن للكريكيت (MCG) ملبورن، أستراليا الأحد، 27 سبتمبر (17:25 BRT) بالتيمور ريفنز ضد دالاس كاوبويز ملعب ماراكانا ريو دي جانيرو، البرازيل الأحد، 4 أكتوبر (14:30 BST) إنديانابوليس كولتس ضد واشنطن كوماندرز ملعب توتنهام هوتسبير لندن، المملكة المتحدة احجز التذاكر الأحد، 11 أكتوبر (14:30 BST) فيلادلفيا إيجلز ضد جاكسونفيل جاغوارز ملعب توتنهام هوتسبير لندن، المملكة المتحدة احجز التذاكر الأحد، 18 أكتوبر (14:30 BST) هيوستن تكسانز ضد جاكسونفيل جاغوارز ملعب ويمبلي لندن، المملكة المتحدة احجز التذاكر الأحد، 25 أكتوبر (14:30 CEST) بيتسبرغ ستيلرز ضد نيو أورلينز ساينتس ستاد دو فرانس باريس، فرنسا احجز التذاكر الأحد، 8 نوفمبر (15:30 CET) سينسيناتي بنغلز ضد أتلانتا فالكونز ملعب سانتياغو برنابيو مدريد، إسبانيا احجز التذاكر الأحد، 15 نوفمبر (15:30 CET) نيو إنجلاند باتريوتس ضد ديترويت لايونز FC Bayern Munich Arena ميونخ، ألمانيا احجز التذاكر الأحد، 22 نوفمبر (19:20 CST) مينيسوتا فايكينغز ضد سان فرانسيسكو 49يرز Estadio Banorte مكسيكو سيتي، المكسيك احجز التذاكر

كم تبلغ أسعار تذاكر NFL الدولية؟

تُطرح جميع التذاكر الأساسية والمبيعات الثانوية الرسمية في المملكة المتحدة وأوروبا بنظام التسعير الشامل، ما يعني أن الأسعار المعلنة تشمل مسبقًا جميع رسوم الحجز والخدمة.

وتختلف الأسعار بين الطرح الأساسي الرسمي بالقيمة الاسمية وإدراجات إعادة البيع الديناميكية في الأسواق:

المدرجات العلوية / مناطق النهاية: 70 إلى 130 دولارًا (60 إلى 105 جنيهات إسترلينية / 65 إلى 115 يورو)

70 إلى 130 دولارًا (60 إلى 105 جنيهات إسترلينية / 65 إلى 115 يورو) المدرجات المتوسطة / الزوايا: 140 إلى 220 دولارًا (115 إلى 180 جنيهًا إسترلينيًا / 125 إلى 200 يورو)

140 إلى 220 دولارًا (115 إلى 180 جنيهًا إسترلينيًا / 125 إلى 200 يورو) المدرجات السفلية / الجوانب : 230 إلى 410 دولارات (190 إلى 340 جنيهًا إسترلينيًا / 210 إلى 375 يورو)

: 230 إلى 410 دولارات (190 إلى 340 جنيهًا إسترلينيًا / 210 إلى 375 يورو) باقات VIP والضيافة: 500 إلى 2,200+ دولار (420 إلى 1,800+ جنيه إسترليني / 450 إلى 2,000+ يورو)

كيف تشتري تذاكر NFL الدولية؟

للحصول على مقاعد موثقة في اللحظات الأخيرة من دون خطر الاحتيال، استخدم هذه الطرق الأربع:

البائعون الأساسيون الرسميون : تطرح شبابيك التذاكر في الملاعب بانتظام تذاكر مرتجعة من الحجوزات الإنتاجية، ومخصصات الرعاة، وحصص الفرق الزائرة بالقيمة الاسمية (79 إلى 190 جنيهًا إسترلينيًا / 80 إلى 195 يورو) عبر المنصات الأساسية (Ticketmaster UK/DE/ES/FR وبوابة Jaguars UK) قبل 7 إلى 10 أيام من موعد الانطلاق، وعادة ما يكون ذلك صباح الأربعاء والخميس.

: تطرح شبابيك التذاكر في الملاعب بانتظام تذاكر مرتجعة من الحجوزات الإنتاجية، ومخصصات الرعاة، وحصص الفرق الزائرة بالقيمة الاسمية (79 إلى 190 جنيهًا إسترلينيًا / 80 إلى 195 يورو) عبر المنصات الأساسية (Ticketmaster UK/DE/ES/FR وبوابة Jaguars UK) قبل 7 إلى 10 أيام من موعد الانطلاق، وعادة ما يكون ذلك صباح الأربعاء والخميس. إعادة البيع الموثقة من Ticketmaster : اشترِ المقاعد المعروضة مباشرة من المشجعين عبر Ticketmaster Verified Resale، للمباريات في توتنهام وباريس ومدريد وميونخ، أو عبر Jaguars Ticket Exchange بالنسبة لويمبلي، حيث يُلغى الرمز الشريطي الخاص بالبائع وتُصدر تذكرة رقمية جديدة بالكامل على الهاتف مباشرة داخل تطبيق الملعب الخاص بك.

: اشترِ المقاعد المعروضة مباشرة من المشجعين عبر Ticketmaster Verified Resale، للمباريات في توتنهام وباريس ومدريد وميونخ، أو عبر Jaguars Ticket Exchange بالنسبة لويمبلي، حيث يُلغى الرمز الشريطي الخاص بالبائع وتُصدر تذكرة رقمية جديدة بالكامل على الهاتف مباشرة داخل تطبيق الملعب الخاص بك. الأسواق الثانوية: استفد من منصات التبادل الثانوية للحصول على أكبر عدد من المقاعد المتاحة في اللحظات الأخيرة، مع استهداف التذاكر الفردية أو الانتظار حتى 24 إلى 48 ساعة قبل موعد الانطلاق عندما يخفض البائعون الأسعار لتصفية المخزون، مع اختيار العروض التي تتضمن ضمان النقل الفوري إلى الهاتف. تأكد من مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الذي تشتري منه.

استفد من منصات التبادل الثانوية للحصول على أكبر عدد من المقاعد المتاحة في اللحظات الأخيرة، مع استهداف التذاكر الفردية أو الانتظار حتى 24 إلى 48 ساعة قبل موعد الانطلاق عندما يخفض البائعون الأسعار لتصفية المخزون، مع اختيار العروض التي تتضمن ضمان النقل الفوري إلى الهاتف. تأكد من مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الذي تشتري منه. VIP والضيافة الرسمية: تجنب طوابير القبول العام بالكامل عبر حجز ما تبقى من مقاعد المدرجات السفلية، وإمكانية دخول الصالات، وباقات الطعام قبل المباراة حتى يوم المباراة نفسه عبر On Location، الشريك العالمي الرسمي لـ NFL، أو عبر بوابات الملاعب مثل Spurs VIP وWembley Club، بأسعار تبدأ من 450 جنيهًا إسترلينيًا / 450+ يورو.

ماذا نتوقع من NFL الدولية 2026؟

يستعد جاكسونفيل جاغوارز لدخول التاريخ كأول امتياز في NFL يخوض مباراتين على أرضه خارج الولايات المتحدة في موسم واحد. ويأتي ذلك في وقت يخضع فيه ملعبه المحلي، إيفربانك ستاديوم، لعملية تجديد ضخمة بقيمة 1.4 مليار دولار ستخفض السعة في فلوريدا مؤقتًا إلى نحو 42,000 متفرج.

وللتعويض عن ذلك، سيقيم جاغوارز "إقامة لندن" في أكتوبر، إذ سيلعب لأسبوعين متتاليين في المملكة المتحدة. وستقام إحدى المباراتين على ملعب ويمبلي التاريخي، بينما تُلعب الثانية على ملعب توتنهام هوتسبير الحديث. وسينضم إليهم في لندن واشنطن كوماندرز، الذي يعود إلى العاصمة للمرة الأولى منذ 2016 لاستضافة مباراته البيتية المخصصة له على ملعب توتنهام.

وسيحمل موسم 2026 اثنين من أبرز المعالم الجغرافية في تاريخ الدوري. وسيستضيف لوس أنجلوس رامز فريق سان فرانسيسكو 49يرز على ملعب ملبورن للكريكيت (MCG) الذي يتسع لـ 100,000 متفرج في أستراليا. ومن المتوقع أن تكون هذه المنافسة في NFC West الافتتاحية الأبرز للأسبوع الأول، كما تمثل المرة الأولى التي تقام فيها مباراة موسم منتظم في NFL في نصف الكرة الجنوبي.

وفي الوقت نفسه، سيقود نيو أورلينز ساينتس التوسع نحو فرنسا. وستسيطر جماهير "Who Dat" على ستاد دو فرانس في باريس في أول مباراة موسم منتظم في تاريخ البلاد. وأشار مسؤولو الدوري إلى أن امتلاك فرنسا 14 مليون مشجع والنمو السريع لكرة القدم العلم جعل من باريس أولوية في دورة التوسع هذه.

متى تبدأ المبيعات المسبقة لتذاكر NFL الدولية؟

أُغلقت الآن نوافذ المبيعات الأساسية الأولية، بما يشمل ودائع أولوية الوصول، والمبيعات المسبقة لأعضاء الفرق، والمبيعات المسبقة للمشجعين المسجلين، ومبيعات يوليو للجمهور العام.

وبالنسبة للمشجعين الذين يشترون قرب موعد الانطلاق، فإن "ما يعادل المبيعات المسبقة" يتمثل في الطروحات الإنتاجية المتأخرة وإطلاقات إعادة البيع بين المشجعين: