يعود مهرجان بريد أبوظبي، الحدث الأبرز للثقافة الجديدة في الشرق الأوسط، إلى جزيرة ياس الشهيرة في نسخته الرابعة، الأكثر طموحًا حتى الآن.يجمع المهرجان أبرز نجوم الهيب هوب، والآر أند بي، والأفروبيتس مع حيوية ثقافة الشارع، والأزياء، والفن، وسرعان ما رسّخ مكانته حدثًا ثقافيًا عالميًا بارزًا. ويحمل المهرجان هذا العام شعار «روّاد الثقافة الجديدة، اليوم وغدًا»، الذي يعد باستكشاف مستقبلي للتقاء التراث والتكنولوجيا المستقبلية في المجال الإبداعي.سيساعدك جول في الحصول على تذاكرك لمشاهدة عروض مميزة لنجوم عالميين مثل، إلى جانب الطاقة التي لا تهدأ لكل من

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متى يُقام مهرجان بريد أبوظبي 2026؟

التاريخ والوقت الفعالية / الفنان المكان التذاكر 22 أبريل 2026 (4:00 مساءً) يوم الافتتاح: عروض الفن والأزياء حلبة مرسى ياس احجز الآن 23 أبريل 2026 (8:00 مساءً) عرض مباشر لكليبس وماسترد ساحة بريد احجز الآن 24 أبريل 2026 (8:00 مساءً) عرض مباشر لغانا ونيمزز ساحة بريد احجز الآن 25 أبريل 2026 (8:00 مساءً) بريسون تيلر، وسنترال سي، وآيرا ستار ساحة بريد احجز الآن 26 أبريل 2026 (4:00 مساءً) يوم الختام: نهائيات رياضات الشارع والألعاب الإلكترونية حلبة مرسى ياس احجز الآن

أين يمكنك شراء تذاكر بريد أبوظبي؟

تُقام نسخة 2026 من مهرجان بريد أبوظبي على مدار خمسة أيام حافلة، منتفتح منطقة المهرجان في حلبة مرسى ياس أبوابها يوميًا عند الساعة 4:00 مساءً، على أن تبدأ الحفلات الرئيسية في ساحة بريد خلال المساء.

تُطرح التذاكر على دفعات، وتتيح الدفعة الأولى أفضل الأسعار الممكنة لمن يبادر بالحجز. وإذا كنت ترغب في ضمان دخولك، خصوصًا في الأمسيات التي تشهد طلبًا مرتفعًا بمشاركة بريسون تيلر وسنترال سي، فمن الضروري الشراء عبر شركاء موثوقين لبيع التذاكر.

احرص دائمًا على التحقق أولًا من منصات البيع الرسمية الأساسية، مثل تيكت ماستر أو الموقع الرسمي لمهرجان بريد أبوظبي. لكن إذا نفدت التذاكر من هذه المنصات في التواريخ التي تفضلها، فإن غرينتا هب هو الخيار المناسب.

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كم تبلغ أسعار تذاكر بريد أبوظبي؟

تذكرة يوم من أيام الأسبوع (دخول المهرجان فقط): تبدأ من 85 درهمًا إماراتيًا

(دخول المهرجان فقط): تبدأ من تذكرة يوم الحفل (دخول عام): تبدأ من 245 درهمًا إماراتيًا

(دخول عام): تبدأ من تذكرة يوم الدائرة الذهبية (أمام المسرح): تبدأ من 545 درهمًا إماراتيًا

(أمام المسرح): تبدأ من تذكرة المهرجان لخمسة أيام (دخول عام): تبدأ من 695 درهمًا إماراتيًا (سعر محدود للدفعة الأولى)

(دخول عام): تبدأ من (سعر محدود للدفعة الأولى) تذكرة يوم للأطفال (من 7 إلى 12 عامًا): تتوفر عند المدخل مقابل 50 درهمًا إماراتيًا

سواء كنت تبحث عن وسيلة ميسورة التكلفة لاستكشاف الثقافة أو ترغب في مشاهدة الحفلات من الصفوف الأمامية، تتوفر فئات تذاكر تناسب الجميع. وتُعد تذكرة يوم من أيام الأسبوع الخيار الأقل تكلفة للاستمتاع بالفن، والطعام، والثقافة في المهرجان، بينما توفر تذاكر الأيام الخمسة أفضل قيمة.ملاحظة: الأسعار قابلة للتغيير مع نفاد دفعات التذاكر. ويضمن الحجز المبكر هذه الأسعار المنخفضة قبل ارتفاعها مع اقتراب موعد الفعالية.

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كل ما تحتاج إلى معرفته عن حلبة مرسى ياس

مواقف السيارات: تتوفر مواقف واسعة حول الحلبة (اتبع اللافتات المؤدية إلى شرق حلبة مرسى ياس أو غربها). ونوصي بشدة بالوصول قبل الساعة 5:00 مساءً لتجنب الازدحام الذي يسبق الحفلات والعثور على موقف مناسب.

تتوفر مواقف واسعة حول الحلبة (اتبع اللافتات المؤدية إلى شرق حلبة مرسى ياس أو غربها). ونوصي بشدة بالوصول قبل الساعة 5:00 مساءً لتجنب الازدحام الذي يسبق الحفلات والعثور على موقف مناسب. النقل العام وخدمات طلب السيارات: تعمل حافلة ياس إكسبرس بانتظام بين المواقع الرئيسية في جزيرة ياس، بما فيها ياس مول والفنادق المحلية. وتوجد مناطق مخصصة لإنزال الركاب واستقبالهم لسيارات الأجرة وخدمات طلب السيارات مثل أوبر وكريم، للمساعدة في انسياب حركة المرور.

تعمل حافلة ياس إكسبرس بانتظام بين المواقع الرئيسية في جزيرة ياس، بما فيها ياس مول والفنادق المحلية. وتوجد مناطق مخصصة لإنزال الركاب واستقبالهم لسيارات الأجرة وخدمات طلب السيارات مثل أوبر وكريم، للمساعدة في انسياب حركة المرور. شروط الدخول: تقتصر منطقة الحفلات في ساحة بريد على من تبلغ أعمارهم 14 عامًا فأكثر. تأكد من تنزيل تذكرتك الرقمية وتجهيزها على هاتفك للدخول سريعًا عبر البوابات.



حلبة مرسى ياس أكثر من مجرد مضمار للفورمولا 1. فخلال مهرجان بريد أبوظبي، تتحول الحلبة بالكامل إلى مساحة حضرية تفاعلية ضخمة. وتُعدموقعًا عالي التقنية أُنشئ خصيصًا للحفلات داخل الحلبة، وصُمم لتوفير صوتيات، وإضاءة، ومؤثرات بصرية مذهلة تناسب تمامًا عروض الهيب هوب والموسيقى الإلكترونية.الوصول إلى جزيرة ياس سهل، لكن التخطيط لموعد وصولك يضمن لك أمسية ميسّرة: