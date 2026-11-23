أخيرًا، سيشهد عشاق الملاكمة البريطانيون مواجهة الوزن الثقيل التي انتظروها لأكثر من عقد. وسيتواجه بطلا العالم مرتين، تايسون فيوري وأنتوني جوشوا، في نزال كبير بمدينة كارديف.

بعد سنوات من المفاوضات التي لم تثمر والدعوات المتكررة إلى المواجهة، وقّع الملاكمَان عقد إقامة نزال مرتقب على أرض ويلز.

جول يقدم لك كل المعلومات الأساسية التي تحتاج إليها لحجز مقعدك في هذه الليلة التاريخية، بما في ذلك تفاصيل البيع الرسمي وخيارات موثوقة لإعادة بيع التذاكر.

متى يُقام نزال تايسون فيوري وأنتوني جوشوا؟

التاريخ والوقت النزال المكان التذاكر الجمعة، 11 ديسمبر 2026، الساعة 17:00 تايسون فيوري ضد أنتوني جوشوا ملعب برينسيباليتي، كارديف، ويلز التذاكر

أين يمكنك شراء تذاكر نزال تايسون فيوري وأنتوني جوشوا؟

ستُباع تذاكر الدخول العام الرسمية عبر جهات البيع الأساسية المحددة، مثل Ticketmaster UK وشباك تذاكر ملعب برينسيباليتي. ويعني الإقبال الكبير أن الحصص الرسمية ستنفد سريعًا فور طرحها.

إذا نفدت الحصص الرسمية للدخول العام، توفر منصات إعادة البيع، مثل StubHub، خيارًا بديلًا للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة. وتُعرض أيضًا خيارات دخول إضافية وباقات مميزة عبر Seat Unique.

كم تبلغ أسعار تذاكر نزال تايسون فيوري وأنتوني جوشوا؟

تراوحت أسعار التذاكر الرسمية التي طرحها شباك تذاكر ملعب برينسيباليتي وTicketmaster UK بين 95 جنيهًا إسترلينيًا لمقاعد الشرفات في المستويات العليا و1٬500 جنيه إسترليني للمقاعد على أرضية الملعب. ونفدت الحصص العادية في أقل من ساعة، ما أدى إلى ارتفاع الطلب لدى منصات إعادة البيع والجهات التي توفر باقات كبار الشخصيات.

إليك تفاصيل أسعار التذاكر بحسب خيارات الشراء المختلفة:

البيع الأساسي: بدأت أسعار تذاكر الدخول العام العادية بسعرها الأصلي من 95 جنيهًا إسترلينيًا للمستويات العليا، ووصلت إلى نحو 1٬500 جنيه إسترليني للمقاعد على أرضية الملعب بجانب الحلبة.

بدأت أسعار تذاكر الدخول العام العادية بسعرها الأصلي من للمستويات العليا، ووصلت إلى نحو للمقاعد على أرضية الملعب بجانب الحلبة. سوق إعادة البيع: تبدأ أسعار مقاعد الدخول العام المتاحة في اللحظات الأخيرة من نحو 180 جنيهًا إسترلينيًا على منصات إعادة البيع، مثل StubHub .

تبدأ أسعار مقاعد الدخول العام المتاحة في اللحظات الأخيرة من نحو على منصات إعادة البيع، مثل . باقات كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ أسعار الباقات المميزة المعروضة على Seat Unique من 495 جنيهًا إسترلينيًا، وتشمل مقاعد مبطنة في الملعب، ودخولًا إلى صالة حصرية، ومأكولات ومشروبات مجانية، ودخولًا سريعًا.

مقارنة بين تايسون فيوري وأنتوني جوشوا

الإحصائية تايسون فيوري أنتوني جوشوا اللقب ملك الغجر إيه جي الطول 2٫06 متر (206 سم) 1٫98 متر (198 سم) مدى الذراعين 2٫16 متر (216 سم) 2٫08 متر (208 سم) وضعية الملاكمة تقليدية / تبديل الوضعية تقليدية السجل الاحترافي 36 فوزًا، خسارتان، تعادل واحد (25 بالضربة القاضية) 30 فوزًا، 4 خسائر (27 بالضربة القاضية) نسبة الفوز بالضربة القاضية 64٫1% 79٫4% مرات التتويج بألقاب عالمية بطل العالم للوزن الثقيل مرتين (WBC، WBA، IBF، WBO، ذا رينج) بطل العالم الموحّد للوزن الثقيل مرتين (WBA، IBF، WBO، IBO)

كل ما تحتاج إلى معرفته عن نزال تايسون فيوري وأنتوني جوشوا

من المقرر أخيرًا أن تُقام المواجهة المنتظرة منذ فترة طويلة بين تايسون فيوري، بطل العالم للوزن الثقيل مرتين، وأنتوني جوشوا، البطل السابق للألقاب الموحّدة، يوم الجمعة 11 ديسمبر 2026، في ملعب برينسيباليتي بمدينة كارديف.

ويأتي هذا الحدث الكبير بعد عقد من الترقب، ويشارك في الترويج له «ذا رينج» التابعة لتركي آل الشيخ ودانا وايت، الرئيس التنفيذي لمنظمة UFC، وسيُبث مباشرة عبر نتفليكس للملايين حول العالم. وسيملأ أكثر من 80٬000 متفرج الملعب الشهير ذي السقف القابل للطي، بينما احتشد أكثر من نصف مليون مشجع في طوابير الانتظار الإلكترونية عند طرح التذاكر للبيع.

ومع توقعات بأن يحطّم النزال جميع أرقام إيرادات التذاكر القياسية للملاكمة البريطانية، بإجمالي يُقدّر بنحو 26 مليون جنيه إسترليني (34 مليون دولار)، نفدت الحصص الأساسية خلال ساعة.