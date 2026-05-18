تعود بطولة كأس آسيا 2027 لتكون واحدة من أكبر الأحداث الكروية في القارة، حيث تستضيف المملكة العربية السعودية البطولة للمرة الأولى في تاريخها. وستجمع المنافسة 24 منتخباً من أقوى المنتخبات الآسيوية، مع إقامة المباريات في الرياض وجدة والخبر خلال الفترة بين يناير وفبراير 2027. ومع مشاركة نخبة المنتخبات في القارة، من المتوقع أن يشهد الطلب على التذاكر ارتفاعاً كبيراً من الجماهير داخل السعودية وخارجها.

توفر GOAL لك كل ما تحتاج معرفته حول كيفية شراء تذاكر كأس آسيا 2027، بما في ذلك أفضل طرق الشراء، أسعار التذاكر، الفئات المتاحة، خيارات الضيافة، وأهم الملاعب المستضيفة. سواء كنت تخطط لحضور دور المجموعات أو النهائي في الرياض، فهذا الدليل يساعدك على حجز تذاكر كأس آسيا السعودية 2027 بأفضل طريقة ممكنة.

مجموعات كأس آسيا 2027

المجموعة المنتخبات المجموعة A السعودية، الكويت، عُمان، فلسطين المجموعة B أوزبكستان، البحرين، كوريا الشمالية، الأردن المجموعة C إيران، سوريا، قرغيزستان، الصين المجموعة D أستراليا، طاجيكستان، العراق، سنغافورة المجموعة E كوريا الجنوبية، الإمارات العربية المتحدة، فيتنام، لبنان/اليمن المجموعة F اليابان، قطر، تايلاند، إندونيسيا

متى يبدأ كأس آسيا 2027؟

تنطلق بطولة كأس آسيا السعودية 2027 في 7 يناير 2027 وتستمر حتى 5 فبراير 2027، على أن تُقام المباريات في ثمانية ملاعب موزعة بين الرياض وجدة والخبر.

جدول مباريات دور المجموعات في كأس آسيا 2027

التاريخ المباراة المدينة التذاكر 7 يناير 2027 السعودية ضد فلسطين الرياض تذاكر 8 يناير 2027 الكويت ضد عُمان الرياض تذاكر 8 يناير 2027 أوزبكستان ضد الأردن جدة تذاكر 8 يناير 2027 البحرين ضد كوريا الشمالية جدة تذاكر 9 يناير 2027 إيران ضد الصين الرياض تذاكر 9 يناير 2027 سوريا ضد قرغيزستان الخبر تذاكر 9 يناير 2027 أستراليا ضد سنغافورة جدة تذاكر 10 يناير 2027 طاجيكستان ضد العراق جدة تذاكر 10 يناير 2027 كوريا الجنوبية ضد لبنان/اليمن الرياض تذاكر 10 يناير 2027 الإمارات ضد فيتنام الخبر تذاكر 11 يناير 2027 اليابان ضد إندونيسيا الرياض تذاكر 11 يناير 2027 قطر ضد تايلاند جدة تذاكر 12–20 يناير 2027 باقي مباريات دور المجموعات الرياض، جدة والخبر تذاكر

أين يمكن شراء تذاكر كأس آسيا 2027؟

يمكن شراء تذاكر كأس آسيا عبر القنوات الرسمية أو عبر منصات بيع التذاكر الموثوقة. ومن أبرز الطرق لحجز التذاكر هو عبر منصة Ticombo، التي تتيح مقارنة الأسعار واختيار أفضل المقاعد المتاحة.

يُتوقع أن يبدأ المشجعون من المملكة المتحدة ودول أخرى بالحجز المبكر، خصوصاً لمباريات السعودية والمباريات الإقصائية والنهائي في الرياض.

كما تشمل مراحل بيع التذاكر الرسمية:

مراحل البيع المسبق

البيع العام

باقات الضيافة وVIP

تخصيصات الاتحادات

تخصيصات الرعاة

ينصح بمتابعة المنصات باستمرار لأن الأسعار والتوفر قد يتغيران بسرعة حسب الطلب.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس آسيا 2027؟

تختلف أسعار تذاكر كأس آسيا حسب المباراة، والمقعد، ومرحلة البطولة. عادةً تكون مباريات دور المجموعات الأرخص، بينما ترتفع الأسعار بشكل كبير في الأدوار الإقصائية والنهائي.

الأسعار التقديرية:

دور المجموعات: من 25 إلى 60 دولار أمريكي

دور الـ16: من 50 إلى 120 دولار

ربع النهائي: من 80 إلى 180 دولار

نصف النهائي: من 120 إلى 300 دولار

النهائي: من 250 دولار فأكثر

كما أن باقات الضيافة (VIP) قد تكون أعلى بكثير حسب الخدمات المقدمة.

للحصول على أرخص التذاكر:

الشراء المبكر قبل ارتفاع الأسعار

اختيار مباريات دور المجموعات

اختيار المقاعد العلوية

مقارنة الأسعار باستمرار

تجنب الشراء المتأخر لمباريات الأدوار النهائية

من المتوقع أن يكون الطلب مرتفعاً جداً على مباريات السعودية واليابان وكوريا الجنوبية وقطر.

كيف تحصل على تذاكر كأس آسيا 2027؟

أفضل طريقة لضمان الحصول على التذاكر هي التخطيط المبكر ومتابعة مراحل البيع.

زيارة المنصات الرسمية وموثوقة

اختيار المباراة والمكان

مقارنة فئات التذاكر

الشراء المبكر قبل زيادة الأسعار

حفظ التذاكر الرقمية على الهاتف

كما يُتوقع توفر باقات ضيافة تشمل:

مقاعد VIP

صالات خاصة

ضيافة طعام ومشروبات

دخول سريع للملعب

تجارب جماهيرية حصرية

ينصح المسافرون بحجز الفنادق وتذاكر الطيران مبكراً، خاصة في الرياض وجدة حيث يرتفع الطلب خلال فترة البطولة.

كل ما تحتاج معرفته عن ملعب مدينة الملك فهد الرياضية

يُعد ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الرياض أحد أبرز ملاعب البطولة، حيث سيستضيف المباراة الافتتاحية والنهائي، ويتسع لأكثر من 70 ألف مشجع بعد أعمال التحديث والتطوير.

وسيقدم الملعب تجربة جماهيرية عالمية تشمل:

مقاعد حديثة ومريحة

مناطق جماهيرية ترفيهية

صالات ضيافة VIP

مناطق طعام ومشروبات

متاجر رسمية

نظام دخول رقمي بالتذاكر

الملاعب المستضيفة الأخرى:

ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (جدة)

ملعب الأمير عبدالله الفيصل (جدة)

ملعب المملكة أرينا (الرياض)

ملعب جامعة الملك سعود (الرياض)

ملعب جامعة الإمام محمد بن سعود (الرياض)

ملعب الشباب (الرياض)

ملعب أرامكو (الخبر)

تستثمر السعودية بشكل كبير في البنية التحتية الرياضية، ومن المتوقع أن تقدم نسخة تاريخية من كأس آسيا 2027.

ينصح المشجعون بحجز التذاكر مبكراً، خصوصاً لمباريات الأدوار الإقصائية والنهائي، حيث ستكون المقاعد محدودة جداً مع ارتفاع الطلب.