كيفية شراء تذاكر مباراة سويسرا وكندا: أسعار تذاكر كأس العالم ومعلومات عن ملعب بي سي بليس والمزيد

تعود سويسرا إلى الساحل الهادئ لخوض مواجهة حاسمة ضد كندا في مباراة من المتوقع أن تكون حاسمة ضمن المجموعة ب في كأس العالم 2026.

متى تقام مباراة سويسرا وكندا في كأس العالم 2026؟

كأس العالم - المجموعة 2 بي سي بليس

مباريات سويسرا في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 13 يونيو 2026 قطر ضد سويسرا ملعب ليفيز، سانتا كلارا التذاكر 18 يونيو 2026 سويسرا ضد البوسنة والهرسك ملعب سوفي، إنجلوود التذاكر 24 يونيو 2026 سويسرا ضد كندا بي سي بليس، فانكوفر تذاكر

مباريات كندا في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 12 يونيو 2026 كندا ضد البوسنة والهرسك ملعب BMO، تورونتو التذاكر 19 يونيو 2026 كندا ضد قطر بي سي بليس، فانكوفر تذاكر 24 يونيو 2026 سويسرا ضد كندا بي سي بليس، فانكوفر تذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة سويسرا ضد كندا؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). ونظرًا للطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. على عكس عمليات السحب، تتم هذه المعاملات في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة سويسرا وكندا؟

يمكن أن تختلف أسعار تذاكر كأس العالم بشكل كبير بناءً على فئة المقعد ومدى قربنا من يوم المباراة.

بالنسبة لمباراة سويسرا وكندا في فانكوفر، تعد أسعار التذاكر الأساسية حاليًا أكبر عامل جذب للمشجعين ذوي الميزانية المحدودة. مع دخول الدولة المضيفة إلى الملعب لخوض مباراة حاسمة في مرحلة المجموعات، من المتوقع أن يكون الطلب من بين أعلى المعدلات لأي مباراة تُقام في "الشمال الأبيض العظيم".

حاليًا، تتوفر أرخص التذاكر بسعر يتراوح بين 450 و600 دولار تقريبًا في الطوابق العليا من الملعب.

وفيما يلي تفاصيل الأسعار:

الفئة 3 (الفئة العليا): 450 دولارًا – 850 دولارًا

الفئة 2 (المستوى المتوسط): 900 دولار – 1,500 دولار

الفئة 1 (المستوى الأدنى/الخط الجانبي): 1,800 دولار – 3,800 دولار

الضيافة/كبار الشخصيات: 4,500 دولار أمريكي فأكثر

من المهم ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير بناءً على طلب السوق. ونظرًا لأن فانكوفر هي وجهة عالمية رائدة ومركز رئيسي للفريق المضيف، فمن المتوقع أن يكون الطلب المحلي مرتفعًا بشكل استثنائي. يعد حجز تذاكر الفئة 3 المتاحة مبكرًا هو الخطوة الأذكى للمشجعين المهتمين بالميزانية والذين يتطلعون إلى مشاهدة هذه المباراة في BC Place Vancouver.

كل ما تحتاج لمعرفته عن بي سي بليس

يعد الملعب في فانكوفر، الذي تم تسميته رسميًا بـ "بي سي بليس فانكوفر" من أجل البطولة، الوجهة الرياضية الرائدة في غرب كندا.

يقع الملعب في قلب وسط مدينة فانكوفر، كولومبيا البريطانية، ويشتهر عالميًا بلوحة الفيديو الضخمة بدقة 4K المعلقة في الوسط - وهي ثاني أكبر لوحة في أمريكا الشمالية - والتي تعلق فوق الملعب، مما يضمن لكل مشجع رؤية واضحة تمامًا للإعادة والمباريات الحية.

بالنسبة لكأس العالم 2026، ستعمل الملعب بسعة تبلغ حوالي 54,000 مقعد.



