كيفية شراء تذاكر مباراة سويسرا ضد البوسنة: أسعار تذاكر كأس العالم ومعلومات عن استاد سوفي، والمزيد

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية إلى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث يلتقي منتخب سويسرا مع نظيره منتخب البوسنة والهرسك في مواجهة نارية لحساب الجولة الثانية من المجموعة (ب) في كأس العالم 2026. وستُقام هذه الموقعة المنتظرة على أرضية ملعب SoFi الأسطوري في لوس أنجلوس.

يقدم لكم موقع GOAL الدليل الشامل لتأمين مقعدك وحجز تذاكر مباراة سويسرا والبوسنة والهرسك، بما في ذلك أسعار التذاكر، منافذ البيع الرسمية، وتفاصيل الملعب المستضيف.







متى تقام مباراة سويسرا ضد البوسنة في كأس العالم 2026؟

كأس العالم - المجموعة 2 SoFi Stadium

مباريات سويسرا في مجموعات كأس العالم 2026

التاريخ المباراة (موعد البدء) المكان التذاكر 13 يونيو 2026 قطر ضد سويسرا ملعب ليفيز، سانتا كلارا، الولايات المتحدة التذاكر 18 يونيو 2026 سويسرا ضد البوسنة والهرسك ملعب سوفي، إنجلوود، الولايات المتحدة التذاكر 24 يونيو 2026 سويسرا ضد كندا بي سي بليس، فانكوفر، كندا التذاكر

مباريات البوسنة في دور المجموعات بكأس العالم 2026

التاريخ المباراة (وقت البدء) المكان التذاكر 12 يونيو 2026 كندا ضد البوسنة والهرسك ملعب BMO، تورونتو، كندا التذاكر 18 يونيو 2026 سويسرا ضد البوسنة والهرسك ملعب SoFi، إنجلوود، الولايات المتحدة تذاكر 24 يونيو 2026 البوسنة والهرسك ضد قطر ملعب لومن، سياتل، الولايات المتحدة تذاكر

كيف تشتري تذاكر مباراة سويسرا ضد البوسنة والهرسك؟

مع انتهاء مراحل السحب العشوائي والبيع المسبق من الفيفا، شهدت التذاكر إقبالاً تاريخياً غير مسبوق. للحصول على مقعدك الآن، يمكنك الاعتماد على المنافذ المتاحة حالياً:

مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة (FIFA): نافذة البيع المباشر الحالية من الاتحاد الدولي، وتعتمد على أسبقية الحجز الفوري في الوقت الفعلي.

منصة إعادة البيع الرسمية للفيفا: المكان القانوني والآمن المعتمد الذي يتيح للجماهير تبادل التذاكر بقيمتها الاسمية الأصلية دون تلاعب.

المنصات الثانوية الموثوقة (مثل StubHub ): الخيار الأضمن حالياً للحصول على تذاكر المباريات الكبرى وفئات المقاعد المفضلة، حيث تخضع الأسعار لمرونة العرض والطلب في السوق.









كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة سويسرا ضد البوسنة والهرسك؟

تختلف أسعار التذاكر بشكل ملحوظ بناءً على فئة المقعد وموقعه من أرضية الملعب وقرب الموعد. تبدأ أرخص التذاكر المتاحة في الطوابق العليا حالياً من 400 إلى 550 دولاراً.

إليك تفاصيل أسعار التذاكر حسب الفئات المتاحة:

فئة التذكرة موقع المقعد في ملعب SoFi نطاق الأسعار المتوقع الفئة 3 الطابق العلوي (الأكثر توفيراً والمفضلة للميزانيات) 400$ - 750$ الفئة 2 المستوى المتوسط (رؤية ممتازة ومتوازنة) 800$ - 1,300$ الفئة 1 المستوى الأدنى / الخط الجانبي (قريب جداً من اللاعبين) 1,500$ - 3,500$ الضيافة / كبار الشخصيات VIP المقصورات الفاخرة شاملة الخدمات 4,000$ فأكثر

سجل المواجهات المباشرة بين سويسرا والبوسنة

سويسرا المباراة الأخيرة البوسنة 0 انتصار 0 تعادل 1 انتصار سويسرا 0 - 2 البوسنة والهرسك 0 الأهداف المسجلة 2 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/1 سجل كلا الفريقين 0/1

أين تقام مباراة سويسرا ضد البوسنة؟

ستحتضن مدينة إنجلوود بكاليفورنيا هذه المواجهة القوية وتحديداً على أرضية ملعب سوفي (SoFi Stadium)، والذي يعد المعجزة الهندسية الأبرز في مجمع هوليوود بارك الترفيهي.

أبرز مواصفات الملعب المونديالي:

السعة الجماهيرية: سيتم تشغيل الملعب بسعة تصل إلى 70,000 مقعد خلال كأس العالم 2026.

تصميم ثوري خارجي-داخلي: أول ملعب مغطى بالكامل بسقف متطور من مادة الـ ETFE يسمح بمرور الضوء الطبيعي، مع حماية كاملة للمشجعين من حرارة الشمس أو تقلبات الطقس.

شاشة "إنفينيتي" من سامسونج: لوحة فيديو معلقة بزاوية 360 درجة ودقة 4K فائقة الوضوح، تضمن لكل مشجع في الملعب عدم تفويت أي لقطة أو إعادة.

أجواء حماسية قريبة: تم تصميم المقاعد بعمق زاوية حاد يقرب الجماهير بشكل مذهل من المستطيل الأخضر، مما يضمن طاقة جماهيرية مرعبة داخل الملعب.







