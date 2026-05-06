كيفية شراء تذاكر مباراة إسبانيا والسعودية: أسعار تذاكر كأس العالم ومعلومات عن استاد مرسيدس بنز والمزيد

تتجه أنظار العالم نحو الملاعب الأمريكية، حيث يصطدم العملاق الأوروبي، منتخب إسبانيا، بالقوة الصاعدة في القارة الآسيوية، منتخب السعودية، ضمن منافسات دور المجموعات في كأس العالم 2026.

يدخل المنتخب الإسباني، بطل نسخة 2010، البطولة وعينه على استعادة عرشه العالمي بمجموعة من المواهب الفذة مثل لامين يامال. في المقابل، يدخل الأخضر السعودي البطولة بزخم هائل وطموحات تعانق السماء، خاصة بعد انتصاره التاريخي على الأرجنتين في النسخة الماضية، وفي ظل ثورة كروية جعلت الدوري السعودي محط أنظار العالم بقيادة النجم سالم الدوسري.

GOAL يقدم لك الدليل الشامل لتأمين تذاكر مباراة إسبانيا والسعودية، بما في ذلك أماكن الشراء الموثوقة وأحدث قائمة بالأسعار.













متى تقام مباراة إسبانيا ضد السعودية في كأس العالم 2026؟

كأس العالم - المجموعة 8 مرسيدس بنز

مباريات إسبانيا في كأس العالم 2026

يدخل الماتادور البطولة بطموحات عالية. خطط لرحلتك عبر أمريكا الشمالية لمتابعة جدول مبارياتهم في دور المجموعات:

التاريخ المباراة المكان التذاكر 15 يونيو 2026 إسبانيا ضد الرأس الأخضر ملعب أتلانتا، أتلانتا التذاكر 21 يونيو 2026 إسبانيا ضد المملكة العربية السعودية ملعب أتلانتا، أتلانتا التذاكر 26 يونيو 2026 أوروغواي ضد إسبانيا ملعب غوادالاخارا، غوادالاخارا التذاكر



مباريات كأس العالم 2026 في السعودية

يسعى الصقور الخضر لتكرار سيناريو "قاهر العمالقة". تابع رحلة الأخضر عبر الولايات المتحدة والمكسيك:

التاريخ المباراة المكان التذاكر 15 يونيو 2026 السعودية ضد أوروغواي ملعب ميامي، ميامي التذاكر 21 يونيو 2025 المملكة العربية السعودية ضد إسبانيا ملعب مرسيدس بنز، أتلانتا تذاكر 26 يونيو 2026 المملكة العربية السعودية ضد الرأس الأخضر ملعب هيوستن، هيوستن تذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة إسبانيا ضد السعودية؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). ونظرًا للطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. على عكس عمليات السحب، تتم هذه المعاملات في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub . غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.









كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إسبانيا ضد السعودية؟

يمكن أن تختلف أسعار تذاكر كأس العالم بشكل كبير بناءً على فئة المقعد ومدى قربنا من يوم المباراة.

بالنسبة لمباراة إسبانيا ضد السعودية في أتلانتا، تعد أسعار التذاكر الأساسية حاليًا أكبر عامل جذب للمشجعين ذوي الميزانية المحدودة.

حاليًا، تتوفر أرخص التذاكر بسعر يتراوح بين 350 و450 دولارًا تقريبًا في الطوابق العليا من الملعب.

وفيما يلي تفاصيل الأسعار:

الفئة 3 (الطابق العلوي): 350 - 600 دولار

الفئة 2 (الطابق الأوسط): 650 - 950 دولار

الفئة 1 (الطابق السفلي/الخط الجانبي): 1,000 - 2,500 دولار

الضيافة/كبار الشخصيات: 3,000 دولار أمريكي فأكثر

من المهم ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير وفقًا لطلب السوق. ونظرًا لأن أتلانتا تعد مركزًا رئيسيًا للنقل، فمن المتوقع أن يكون الطلب المحلي مرتفعًا للغاية، لذا فإن حجز تذاكر الفئة 3 الأرخص الآن هو الخيار الأذكى للمشجعين المهتمين بالميزانية.

كل ما تحتاج لمعرفته عن استاد أتلانتا

يعد ملعب أتلانتا، المعروف تجاريًا باسم ملعب مرسيدس بنز، أحد أكثر الملاعب تقدمًا من الناحية التكنولوجية في العالم.

يقع في قلب مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، ويشتهر بسقفه القابل للسحب الفريد من نوعه ولوحة هالو الضخمة، وهي شاشة LED دائرية بزاوية 360 درجة تعد الأكبر من نوعها.

بالنسبة لكأس العالم 2026، سيتم تشغيل الملعب بسعة تقارب 71,000 مقعد، مما يوفر شعورًا حميميًا للغاية على الرغم من حجمه الضخم بفضل انحدار مقاعده الحاد.



