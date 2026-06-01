كيفية شراء تذاكر مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن استاد أزتيكا، والمزيد

سيتجه أنظار عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم إلى ملعب «أزتيكا» في مدينة مكسيكو يوم 11 يونيو، حيث تلتقي المكسيك مع جنوب أفريقيا في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026.

بينما سيتابع الملايين المباراة لمعرفة أداء المكسيك، أحد البلدين المضيفين للبطولة، من المتوقع أن يملأ أكثر من 70,000 مشجع ملعب أزتيكا الشهير، ويمكنك أن تكون أحدهم. يعد هذا الملعب أحد أرقى الملاعب في كرة القدم الدولية، حيث استضاف نهائيين سابقين لكأس العالم.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته حول حجز تذاكر كأس العالم لمباراة المكسيك ضد جنوب أفريقيا، بما في ذلك أماكن الشراء وأسعار التذاكر.

متى ستقام مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا في كأس العالم 2026؟

كأس العالم - المجموعة 1 Mexico City Stadium

مباريات المكسيك في كأس العالم 2026

كانت بداية المكسيك بطيئة في كأس العالم 2022 في قطر، حيث فشلت في تسجيل أي هدف في أول مباراتين لها في دور المجموعات. وتأمل المكسيك في العودة بقوة بصفتها أحد البلدين المضيفين خلال المباريات القادمة:

التاريخ المباراة المكان التذاكر الخميس 11 يونيو المكسيك ضد جنوب أفريقيا استاد أزتيكا (مكسيكو سيتي) التذاكر الخميس 18 يونيو المكسيك ضد كوريا الجنوبية ملعب أكرون (زابوبان) التذاكر الأربعاء 24 يونيو جمهورية التشيك ضد المكسيك ملعب أزتيكا (مكسيكو سيتي) التذاكر

مباريات كأس العالم 2026 في جنوب أفريقيا

بعد خروجها من دور المجموعات في كل مشاركاتها السابقة في بطولة كأس العالم (1998 و2002 و2010)، تأمل جنوب أفريقيا أن تكون المرة الرابعة هي المرة الحاسمة هذا الصيف. هذا هو جدول مباريات المجموعة A التي تنتظرها:

التاريخ المباراة المكان التذاكر الخميس 11 يونيو المكسيك ضد جنوب أفريقيا استاد أزتيكا (مكسيكو سيتي) التذاكر الخميس 18 يونيو جمهورية التشيك ضد جنوب أفريقيا ملعب مرسيدس بنز (أتلانتا) التذاكر الأربعاء 24 يونيو جنوب أفريقيا ضد كوريا الجنوبية ملعب BBVA (غوادالوبي) تذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة المكسيك ضد جنوب أفريقيا؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). مع الطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. على عكس السحوبات، تتم هذه المعاملات في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub . غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما يمكن أن تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ16 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولار - 280 دولار 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

كل ما تحتاج لمعرفته عن استاد أزتيكا

ملعب أزتيكا (المعروف رسميًا باسم ملعب بانورتي لأسباب تتعلق بالرعاية) هو ملعب كرة قدم يقع في كويواكان، مكسيكو سيتي.

وهو الملعب الرئيسي لفريق كلوب أمريكا في الدوري المكسيكي، وكذلك للمنتخب المكسيكي، منذ افتتاحه في عام 1966. ويعد هذا الملعب، الذي يتسع لـ 87,523 متفرجًا، أكبر ملعب في أمريكا اللاتينية وثامن أكبر ملعب لكرة القدم في العالم.

اشتهر ملعب أزتيكا باستضافة نهائيات كأس العالم في عامي 1970 و1986، وعلى الرغم من أنه لن يستضيف نهائي كأس العالم 2026، إلا أنه سيصنع التاريخ هذا الصيف، ليصبح الملعب الوحيد الذي يستضيف مباريات في ثلاث بطولات كأس عالم مختلفة.

