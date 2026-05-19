كيفية شراء تذاكر مباراة الأردن والجزائر: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن استاد ليفيز، والمزيد

في كأس العالم 2026، سنشهد مواجهة بين الأردن والجزائر في ملعب ليفيز في سانتا كلارا، كاليفورنيا، يوم 22 يونيو.

إن قاعدة المشجعين المتحمسين للجزائر وسمعة الأردن المتنامية على الساحة الدولية تجعل من هذه المباراة لقاءً لا بد من مشاهدته، خاصة مع وجود نقاط ثمينة على المحك في صيغة كأس العالم FIFA الموسعة التي تضم 48 فريقًا.

يوفر موقع GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول كيفية شراء تذاكر مباراة الأردن والجزائر، بما في ذلك الأسعار وخيارات الضيافة وتفاصيل الملعب وأين يمكن للجماهير حجز مقاعدهم قبل أن تصبح التذاكر محدودة.

متى تقام مباراة الأردن والجزائر؟

التاريخ والوقت المباراة المكان التذاكر 22 يونيو 2026 - 18:00 الأردن ضد الجزائر ملعب ليفيز، سانتا كلارا التذاكر

مباريات الأردن في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان والمدينة التذاكر 17 يونيو 2026 النمسا ضد الأردن ملعب ليفيز، سانتا كلارا (منطقة خليج سان فرانسيسكو)، الولايات المتحدة الأمريكية التذاكر 23 يونيو 2026 الأردن ضد الجزائر ملعب ليفيز، سانتا كلارا (منطقة خليج سان فرانسيسكو)، الولايات المتحدة الأمريكية التذاكر 28 يونيو 2026 الأردن ضد الأرجنتين ملعب AT&T، أرلينغتون (دالاس)، الولايات المتحدة الأمريكية التذاكر

مباريات الجزائر في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان والمدينة التذاكر 16 يونيو 2026 الأرجنتين ضد الجزائر ملعب أروهيد، كانساس سيتي، ميزوري، الولايات المتحدة الأمريكية التذاكر 22 يونيو 2026 الجزائر ضد الأردن ملعب ليفيز، سانتا كلارا (سان فرانسيسكو)، الولايات المتحدة الأمريكية التذاكر 27 يونيو 2026 الجزائر ضد النمسا ملعب أروهيد، كانساس سيتي، ميسوري، الولايات المتحدة الأمريكية تذاكر

كيف يمكنني الحصول على تذاكر مباراة الأردن ضد الجزائر؟

هناك عدة طرق يمكن للمشجعين من خلالها الحصول على تذاكر مباراة الأردن ضد الجزائر في كأس العالم 2026.

مبيعات الفيفا الرسمية: تواصل الفيفا طرح كميات محددة من التذاكر خلال مراحل البيع المختلفة على أساس أسبقية الحجز.

تواصل الفيفا طرح كميات محددة من التذاكر خلال مراحل البيع المختلفة على أساس أسبقية الحجز. منصة إعادة البيع التابعة للفيفا: يمكن للمشجعين شراء تذاكر معاد بيعها تم التحقق من صحتها مباشرة من مشجعين آخرين عبر منصة تبادل التذاكر الرسمية التابعة للفيفا.

يمكن للمشجعين شراء تذاكر معاد بيعها تم التحقق من صحتها مباشرة من مشجعين آخرين عبر منصة تبادل التذاكر الرسمية التابعة للفيفا. أسواق التذاكر الثانوية: تظل منصات مثل StubHub وسيلة بديلة لتأمين مقاعد لمباريات كأس العالم التي نفدت تذاكرها.

تظل منصات مثل StubHub وسيلة بديلة لتأمين مقاعد لمباريات كأس العالم التي نفدت تذاكرها. باقات الضيافة: توفر تجارب الضيافة المتميزة مقاعد مضمونة وصالات كبار الشخصيات وباقات طعام ودخول حصري في أيام المباريات.

من المتوقع أن يتم إصدار جميع تذاكر كأس العالم 2026 رقمياً من خلال نظام التذاكر عبر الهاتف المحمول التابع للفيفا، مما يتيح سهولة نقل التذاكر ودخولاً آمناً إلى الملعب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الأردن والجزائر؟

تختلف أسعار تذاكر كأس العالم حسب فئة المقاعد والطلب وأهمية المباراة. تشهد مباريات دور المجموعات التي تضم دول كرة القدم الكبرى وجماهيرها المتحمسة المتنقلة طلبًا قويًا بالفعل عبر منصات إعادة البيع.

من المتوقع حاليًا أن تبدأ أسعار أرخص تذاكر مباراة الأردن والجزائر من حوالي 140 دولارًا إلى 250 دولارًا للمقاعد في الطابق العلوي، في حين أن أسعار المقاعد المميزة في الطابق السفلي وتجارب الضيافة قد ترتفع بشكل كبير مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

فيما يلي النطاقات التقديرية لأسعار تذاكر كأس العالم 2026:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ16 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولار - 280 دولار 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

يجب على المشجعين الذين يبحثون عن أرخص التذاكر المتاحة مراقبة منصات إعادة البيع بانتظام، حيث يمكن أن تتقلب الأسعار يوميًا اعتمادًا على التوافر والطلب.

كل ما تحتاج لمعرفته عن استاد ليفي

ستقام مباراة الأردن والجزائر في استاد ليفيز في سانتا كلارا، كاليفورنيا، وهو أحد أبرز الملاعب الرياضية في الولايات المتحدة وأحد الاستادات الرئيسية لاستضافة كأس العالم 2026.

يُعرف استاد ليفيز، موطن فريق سان فرانسيسكو 49ers في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL)، بتصميمه العصري ومرافقه المتميزة للمشجعين وأجوائه الحماسية خلال الأحداث الرياضية الكبرى.

استضاف الملعب مباريات كرة قدم دولية ومباريات تصفيات دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) وحفلات موسيقية وفعاليات ترفيهية كبرى، مما يجعله أحد المواقع البارزة في البطولة.

من المتوقع أن يستضيف ملعب ليفيز أكثر من 68,000 مشجع خلال كأس العالم، مما سيخلق مناسبة ضخمة للجماهير القادمة من الأردن والجزائر ومن جميع أنحاء مجتمع كرة القدم العالمي.