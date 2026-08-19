كيفية شراء تذاكر كلوب أميركا لموسم 2026-27: المباريات المقبلة، أسعار التذاكر، أخبار الدوري المكسيكي والمزيد

يستهدف كلوب أميركا، أنجح وأغنى أندية Liga MX، استعادة توازنه في هذا الموسم بعد 12 شهرًا صعبة، وقد تكون أنت في مكسيكو سيتي لمشاهدته ينزل إلى أرض الملعب.

وقبل تلك الفترة الصعبة في نهاية 2025 وبداية 2026، كان لاس أغيلاس، أي كلوب أميركا، يحلّق عاليًا، بعدما فاز بثلاثة ألقاب متتالية، وهي أبرتورا 2024 و2025، وكلوسورا 2025، كما أنهى كلوسورا 2025 في المركز الثاني.

وبالإضافة إلى مشاهدة مجموعة من اللاعبين العالميين أثناء اللعب، مثل Henry Martin وBrian Rodriguez وErick Sanchez وRaphael Veiga، سيحظى من يذهبون إلى مباريات كلوب أميركا على أرضه بميزة إضافية، وهي دخول أحد أكثر الملاعب شهرة في العالم، Estadio Azteca.

دع GOAL يقدم لك أحدث المعلومات عن التذاكر وكيفية حجز مقاعدك في مباريات كلوب أميركا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

مباريات كلوب أميركا المقبلة

التاريخ والوقت (محليًا) المباراة المكان التذاكر الجمعة، 21 أغسطس (9 مساءً) Liga MX: إف سي خواريز ضد كلوب أميركا Estadio Olímpico Benito Juárez (سيوداد خواريز) التذاكر الأربعاء، 26 أغسطس (7.45 مساءً) Leagues Cup: كولومبوس كرو ضد كلوب أميركا Dignity Health Sports Park (كارسون، الولايات المتحدة) التذاكر السبت، 29 أغسطس (7 مساءً) Liga MX: كلوب أميركا ضد كلوب بويبلا Estadio Azteca (مكسيكو سيتي) التذاكر السبت، 5 سبتمبر (7 مساءً) Liga MX: كلوب أميركا ضد كلوب تيخوانا Estadio Azteca (مكسيكو سيتي) التذاكر السبت، 12 سبتمبر (يُحدد لاحقًا) Liga MX: كروز أزول ضد كلوب أميركا Estadio Azteca (مكسيكو سيتي) التذاكر السبت، 19 سبتمبر (9 مساءً) Liga MX: كلوب أميركا ضد C.D. Guadalajara Estadio Azteca (مكسيكو سيتي) التذاكر الأحد، 27 سبتمبر (9 مساءً) Liga MX: كلوب نيكاكسا ضد كلوب أميركا Estadio Victoria (أغواسكالينتس) التذاكر السبت، 10 أكتوبر (9 مساءً) Liga MX: كلوب أميركا ضد C.F. Monterrey Estadio Azteca (مكسيكو سيتي) التذاكر السبت، 17 أكتوبر (7 مساءً) Liga MX: كلوب ليون ضد كلوب أميركا León Stadium (ليون) التذاكر

كيفية شراء تذاكر كلوب أميركا

يمكن شراء التذاكر الرسمية لمباريات كلوب أميركا على أرضه رقميًا عبر تطبيق Fanki أو عبر Fanki.com، الذي يُعد منصة التذاكر الرسمية الأساسية للنادي. وتُطرح التذاكر عادة للبيع خلال أسبوع المباراة، وغالبًا قبل انطلاقها بـ3 إلى 7 أيام.

وفي بعض الأحيان، يمكن شراء التذاكر مباشرة من شباك تذاكر Estadio Azteca في يوم المباراة، إذا لم تكن المباراة قد نفدت تذاكرها. ومن الجدير بالذكر أن شباك التذاكر يتعامل رقميًا عبر تطبيق للهاتف المحمول، بدلًا من التذاكر الورقية أو الدفع النقدي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجماهير شراء تذاكر مباريات كلوب أميركا من السوق الثانوية. ويُعد StubHub أحد أبرز البائعين لمن يسعون إلى حجز مقاعد عبر قنوات بديلة، إذ يوفر خيارًا موثوقًا للجماهير التي تأمل في الحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر كلوب أميركا؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية لمباريات كلوب أميركا العادية على أرضه في Liga MX على ملعب Estadio Azteca عادة بين 675 دولارًا مكسيكيًا و3,500 دولار مكسيكي (35 إلى 200 دولار أمريكي). ومع ذلك، يمكن أن ترتفع تجارب الضيافة المميزة بشكل كبير لتصل إلى 9,000 دولار مكسيكي (475 دولارًا أمريكيًا).

وتتغير أسعار البيع الرسمية بشكل ديناميكي بناءً على مستوى الفريق المنافس، مع مباريات المنافسات التاريخية مثل Clásico Nacional ضد Chivas de Guadalajara التي تدفع الأسعار الأساسية إلى الارتفاع.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن Estadio Azteca

Estadio Azteca، المعروف رسميًا باسم Estadio Banorte لأسباب تتعلق بالرعاية، هو ملعب كرة قدم يقع في كويواكان بمكسيكو سيتي.

ويُعد الملعب الأرض المعتادة لفريق Liga MX كلوب أميركا، وكذلك كروز أزول في بعض الفترات، إلى جانب منتخب المكسيك، منذ افتتاحه في عام 1966. وبسعة تبلغ 87,523 متفرجًا، فهو أكبر ملعب في أميركا اللاتينية وثامن أكبر ملعب مخصص لكرة القدم في العالم.

واحتضن أزتيكا نهائيي كأس العالم 1970 و1986 بشكل شهير، ورغم أنه لم يستضف نهائي كأس العالم 2026، فقد دخل التاريخ في الصيف، بعدما أصبح الملعب الوحيد الذي استضاف مباريات في ثلاث نسخ مختلفة من كأس العالم.

أرقام وإحصاءات كلوب أميركا

يُعد كلوب أميركا (Club de Fútbol América S.A. de C.V.) النادي الأكثر نجاحًا وتتويجًا في تاريخ كرة القدم المكسيكية، إذ يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من ألقاب الدوري المحلي وألقاب الأندية الدولية في منطقة CONCACAF.

أبرز الألقاب والإنجازات

Liga MX: 16 لقبًا (رقم قياسي وطني عبر التاريخ)

Copa México: 6 ألقاب (رقم قياسي وطني عبر التاريخ)

CONCACAF Champions Cup / Champions League: 7 ألقاب (رقم قياسي إقليمي مشترك)

الأرقام الفردية للاعبين

أكثر عدد من المشاركات: Cristóbal Ortega (711)، Alfredo Tena (594)

أكثر عدد من الأهداف: Luis Roberto Alves ('Zague') (192)، Cuauhtémoc Blanco (153)

المتصدرون عبر التاريخ

يتصدر كلوب أميركا الجدول التاريخي الشامل لبطولة Liga MX من حيث أكبر عدد إجمالي من الانتصارات، والنقاط المحققة، والأهداف المسجلة.

لم يهبط أبدًا

يُعد كلوب أميركا واحدًا من فريقين فقط، والآخر هو تشيفاس، لم يهبطا أبدًا إلى الدرجة الثانية المكسيكية.



