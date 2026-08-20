أياً كان الاسم الذي تفضله، سواء كان كأس كاراباو أو كأس EFL أو كأس الرابطة، فإن هذه البطولة تقدم دائماً إثارة كبيرة وذكريات كروية لا تُنسى.

يتواصل هذا الشهر السعي نحو المجد في كأس كاراباو لهذا الموسم، التي تُختتم بالمباراة النهائية على ملعب ويمبلي يوم 21 مارس. ويمكنك أن تكون جزءاً من هذه البطولة المثيرة عبر حجز مقاعدك في المباريات المقبلة، مع دخول مجموعة من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز إلى المنافسات الآن.

دع GOAL يستعرض لك كل المعلومات المهمة التي تحتاج إلى معرفتها عن تذاكر كأس كاراباو، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

أبرز مباريات الدور الثاني المقبلة في كأس كاراباو

التاريخ والوقت (محلياً) المباراة الموقع التذاكر الأربعاء، 26 أغسطس (7:45 مساءً) نيوكاسل يونايتد ضد وست بروم سانت جيمس بارك (نيوكاسل) تذاكر الأربعاء، 26 أغسطس (7:45 مساءً) توتنهام هوتسبير ضد تشارلتون أثليتيك ملعب توتنهام هوتسبير (لندن) تذاكر الأربعاء، 26 أغسطس (8 مساءً) بريستون نورث إند ضد إيفرتون ديبديل (بريستون) تذاكر الخميس، 27 أغسطس (7:30 مساءً) تشيلسي ضد لوتون تاون ستامفورد بريدج (لندن) تذاكر الخميس، 27 أغسطس (8 مساءً) فولهام ضد إيه إف سي ويمبلدون كرافن كوتيدج (لندن) تذاكر

الجدول الكامل لمنافسات كأس كاراباو 2026/27

الدور التاريخ/التواريخ التذاكر الدور التمهيدي 1 إلى 3 أغسطس تذاكر الدور الأول 7 إلى 9 أغسطس تذاكر الدور الثاني الأسبوع الذي يبدأ في 24 أغسطس تذاكر الدور الثالث الأسبوع الذي يبدأ في 7 و14 سبتمبر تذاكر الدور الرابع الأسبوع الذي يبدأ في 26 أكتوبر تذاكر ربع النهائي الأسبوع الذي يبدأ في 14 ديسمبر تذاكر نصف النهائي (الذهاب) الأسبوع الذي يبدأ في 11 يناير تذاكر نصف النهائي (الإياب) الأسبوع الذي يبدأ في 1 فبراير تذاكر النهائي الأحد، 21 مارس تذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس كاراباو

يُعد شراء التذاكر مباشرة من المواقع الرسمية للأندية، بشكل عام، الطريقة الأكثر أماناً للحصول على تذاكر كأس كاراباو. ويُعد الحجز المبكر أمراً أساسياً، إذ يحظى حاملو التذاكر الموسمية والأعضاء المسجلون عادةً بأفضل فرصة لتأمين مقاعدهم. ولا تكون تذاكر كأس كاراباو مشمولة تلقائياً في سعر التذكرة الموسمية الخاصة بالفريق، لكن الحاملين لها، إلى جانب أعضاء الأندية، يحصلون عادةً على فترات أولوية لشراء مقاعدهم.

إلى جانب إتاحة الفرصة للجماهير للاستمتاع بمواجهة مثيرة في منتصف الأسبوع تحت الأضواء، توفر كأس كاراباو أيضاً للكثيرين فرصة نادرة لمشاهدة فرقهم وهي تلعب. وأصبح من الصعب بشكل متزايد على المشجعين الحصول على تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، لذا تمثل مباريات الكأس هذه مساراً بديلاً محتملاً للبعض.

وبالإضافة إلى شراء تذاكر كأس كاراباو عبر القنوات الرسمية، يمكن للجماهير أيضاً الحصول عليها من السوق الثانوية. وتُعد StubHub واحدة من أبرز الجهات التي يلجأ إليها الراغبون في شراء التذاكر عبر قنوات بديلة.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس كاراباو؟

ليس من المستغرب أن يزداد الطلب على تذاكر كأس كاراباو مع استمرار البطولة واقترابها من الأدوار الأخيرة والمباراة النهائية. وعادةً ما تتراوح أسعار التذاكر الرسمية بالقيمة الاسمية في الأدوار المبكرة من كأس كاراباو بين 10 جنيهات إسترلينية و30 جنيهاً إسترلينياً للبالغين، بينما يمكن العثور على تذاكر الناشئين بأسعار تبدأ من جنيه إسترليني واحد إلى 10 جنيهات إسترلينية.

وترتفع الأسعار مع تقدم فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يتراوح متوسط أسعار التذاكر الرسمية بين 20 و60 جنيهاً إسترلينياً في ربع النهائي ونصف النهائي، بحسب فئة المدرجات.

أما في المباراة النهائية على ملعب ويمبلي، فعادةً ما تتراوح أسعار التذاكر بالقيمة الاسمية لهذا الحدث الختامي من نحو 40 جنيهاً إسترلينياً إلى 150 جنيهاً إسترلينياً، عبر فئات جلوس مختلفة.

تذكّر متابعة البوابات الرسمية لبيع التذاكر الخاصة بالأندية للحصول على معلومات إضافية بشأن التوافر. كما تتوفر حالياً تذاكر مباريات كأس كاراباو على مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub.

كيفية مشاهدة مباريات كأس كاراباو 2026/27

إذا لم تتمكن من الذهاب إلى أي من مباريات كأس كاراباو المقبلة، فإن الخيار الثاني الأفضل هو مشاهدة المباريات أو بثها من المنزل أو أثناء التنقل. وبالنسبة للمشاهدين في المملكة المتحدة، تعرض وتبث Sky Sports كل مباراة من كأس كاراباو هذا الموسم مباشرة. وإلى جانب إمكانية مشاهدة جميع المباريات على Sky Sports، يمكنك أيضاً بثها عبر NOW وتطبيق Sky Sports.

تُعد NOW خدمة بث فوري تتيح الوصول إلى جميع قنوات Sky Sports، وكل بث Sky Sports+، وأكثر من ذلك بكثير. وهي عبارة عن تطبيق، لذا يمكن للعملاء التسجيل والبث فوراً عبر أكثر من 60 جهازاً. كما تمنح اشتراكات NOW Sports العملاء إمكانية الوصول إلى جميع بثوث Sky Sports+ المباشرة، بالإضافة إلى وثائقيات Sky Sports وإعادات مختارة وملخصات عند الطلب خلال فترة العضوية. وتأتي باقات العضوية المختلفة على النحو التالي:

عضوية التوفير لمدة 12 شهراً: 27.99 جنيهًا إسترلينيًا شهرياً (حد أدنى لمدة 12 شهراً) - ثم 34.99 جنيهًا إسترلينيًا شهرياً ما لم يتم الإلغاء.

27.99 جنيهًا إسترلينيًا شهرياً (حد أدنى لمدة 12 شهراً) - ثم 34.99 جنيهًا إسترلينيًا شهرياً ما لم يتم الإلغاء. العضوية اليومية: 14.99 جنيهًا إسترلينيًا - دفعة لمرة واحدة - تبدأ عضوية NOW Sports اليومية مباشرة بعد الشراء وتستمر لمدة 24 ساعة

في الولايات المتحدة، تُعد CBS Sports الناقل الخاص بدوري كرة القدم الإنجليزي وكأس كاراباو. وإذا كانت المباراة تُبث على CBS Sports Network، فيمكنك أيضاً مشاهدتها عبر منصات بث التلفزيون المباشر مثل Fubo. وتشمل باقات اشتراك Fubo المختلفة: Pro (84.99 دولاراً شهرياً)، وElite (104.99 دولارات شهرياً)، وDeluxe (114.99 دولاراً شهرياً)، وSports + News (55.99 دولاراً شهرياً)

وتقدم Fubo فترة تجريبية مجانية لمدة 5 أيام للمشتركين الجدد في جميع باقاتها. ولتجنب تحصيل السعر الكامل تلقائياً للفئة التي اخترتها، يجب عليك إلغاء اشتراكك قبل انتهاء فترة التجربة البالغة 5 أيام.