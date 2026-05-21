تستهل كوراساو مشوارها في 14 يونيو بمواجهة ألمانيا على ملعب إن آر جي في هيوستن.

تأهلت 84 دولة للمشاركة في كأس العالم FIFA منذ عام 1930. ومن بين جميع تلك الفرق، تعد كوراساو، التي تشارك لأول مرة في كأس العالم هذا العام، أصغر دولة (من حيث عدد السكان ومساحة الأراضي) تصل إلى هذه البطولة العالمية.

ما ينقص نجوم كرة القدم في الجزيرة الكاريبية، المعروفين بلقب "الموجة الزرقاء"، من حيث الحجم، يعوضونه بروحهم، ومن المؤكد أنهم سيحظون باستقبال حار كلما دخلوا الملعب.

مباريات كوراساو في كأس العالم 2026

سجلت فرقة "الموجة الزرقاء" بعض الانتصارات ذات النتائج الكبيرة خلال مسيرتها الخالية من الهزائم في تصفيات كأس العالم. فهل ستشارك في بعض المواجهات المثيرة في المجموعة E في أمريكا الشمالية؟

التاريخ المباراة المكان التذاكر الأحد 14 يونيو ألمانيا ضد كوراساو ملعب NRG، هيوستن التذاكر السبت 20 يونيو الإكوادور ضد كوراساو ملعب أروهيد، كانساس سيتي تذاكر الخميس 25 يونيو كوراساو ضد كوت ديفوار ملعب لينكولن فاينانشال، فيلادلفيا تذاكر

كيف يمكن شراء تذاكر كأس العالم في كوراساو؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). مع الطلب القياسي، أصبح التوافر الأولي خلال المراحل الأولية محدودًا للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً". وعلى عكس السحوبات، فإن هذه المعاملات تتم في الوقت الفعلي. وهذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

أسواق إعادة البيع الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub . غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم في كوراساو؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ32 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولار - 280 دولار 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

ما يمكن توقعه من كوراساو في كأس العالم 2026

لقد كان صعود كوراساو إلى النجومية الكروية رائعًا. لم يحقق سكان هذه الجزيرة الكاريبية، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 150,000 نسمة، سوى ستة انتصارات في مشاركاتهم الثلاث السابقة في تصفيات كأس العالم.

لكن هذه المرة، سجلوا سبع انتصارات في 10 مباريات تأهيلية لم يخسروا فيها أي مباراة، ليحجزوا مكانًا مفاجئًا في بطولة كأس العالم 2026.

انطلقت كوراساو بقوة، بفوزها على باربادوس 4-1، ولم تتراجع أبدًا. ومن بين النتائج البارزة الأخرى، الفوز الساحق 5-1 على منتخب هايتي، الذي تأهل أيضًا إلى كأس العالم، والفوز الساحق 7-0 على برمودا.

ورغم أن جيرفان كاستانير كان أفضل هداف لـ "الموجة الزرقاء" بخمسة أهداف في التصفيات، إلا أنه حظي بمساعدة كبيرة في خط الهجوم من جونينيو باكونا وكينجي غوري ورانجيلو جانغا، الذين سجل كل منهم ثلاثة أهداف.

على الرغم من بعض النتائج السيئة في المباريات الودية في وقت سابق من هذا العام، تلقت كوراساو دفعة قوية بفضل خبر عودة ديك أدفوكات لتولي دفة القيادة. وقد اشتهر هذا المدرب المتميز بفوزه بدوري الدرجة الأولى الهولندي مع نادي إيندهوفن (1997)، والدوري الاسكتلندي الممتاز مع نادي رينجرز (1999 و2000)، وكأس الاتحاد الأوروبي مع نادي زينيت سانت بطرسبرغ (2008).

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على المدن والملاعب التي ستستخدم كملاعب أدناه: