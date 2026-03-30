كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في كرواتيا: المواعيد، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

يستعد المنتخب الكرواتي لتسجيل ظهوره الرابع على التوالي في كأس العالم والسابع في تاريخه، جلب واحدًا من أكثر الفرق مهارة ومرونة في أوروبا إلى الساحة العالمية.

بعد الحصول على المركز الثالث التاريخي في عام 2022 والوصول إلى النهائي في عام 2018، أصبحت جماهير "الفاتريني" أكثر حماساً من أي وقت مضى لرؤية ما إذا كان فريقها سيتمكن أخيراً من رفع الكأس الغالية.

هل يستطيع رجال زلاتكو داليتش كتابة التاريخ؟ دع GOAL يأخذك في جولة عبر أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية العثور على أرخص التذاكر وأماكن شرائها عبر الإنترنت.

متى ينطلق كأس العالم 2026؟

سيكون كأس العالم FIFA 2026 حدثاً تاريخياً، حيث سيقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

لأول مرة، ستشهد البطولة مشاركة 48 منتخباً، وسيتم استضافتها في 16 مدينة عبر الولايات المتحدة، المكسيك، وكندا.

سيتم لعب إجمالي 104 مباريات، مما يضمن وجبة كروية دسمة. ستبدأ رحلة كرواتيا في مراكز حيوية بأمريكا الشمالية، انطلاقاً من أسبوع افتتاحي ناري في تكساس قبل التوجه إلى الساحل الشرقي وكندا.

المدن المستضيفة لكأس العالم 2026 هي:

مكسيكو سيتي، غوادالاخارا، مونتيري. الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك/نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، سياتل.

ما هو جدول مباريات كرواتيا في مجموعات كأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة (التوقيت المحلي) الملعب التذاكر الأربعاء، 17 يونيو إنجلترا ضد كرواتيا (11 مساءً) ملعب AT&T (أرلينغتون، أمريكا) التذاكر الأربعاء، 24 يونيو بنما ضد كرواتيا (2 صباحاً) ملعب BMO (تورونتو، كندا) التذاكر الأحد، 28 يونيو كرواتيا ضد غانا (12 صباحاً) ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا، أمريكا) التذاكر

مباراة كرواتيا الافتتاحية في أرلينغتون ضد إنجلترا ستكون واحدة من أكثر اللقاءات ترقباً، لتعيد إشعال المنافسة الشرسة بين الفريقين. بعد ذلك، يطير الفريق إلى تورونتو، المدينة التي تضم جالية كرواتية ضخمة، لمواجهة بنما، قبل أن يختتموا المجموعات في فيلادلفيا ضد غانا.

ماذا نتوقع من كرواتيا في 2026؟

تحت القيادة الثابتة للمدرب زلاتكو داليتش، تظل كرواتيا "متخصصة" في البطولات الكبرى.

يواصل الأسطورة لوكا مودريتش تحدي الزمن، مقدماً القيادة العالمية والرؤية الفنية المطلوبة، ويدعمه في خط الوسط ماتيو كوفاتشيتش ونيكولا فلاشيتش.

دفاعياً، نضج جوسكو جفارديول ليصبح أحد أفضل المدافعين في العالم، بينما يظل دومينيك ليفاكوفيتش حاضراً بقوة في حراسة المرمى، خاصة في مواقف ركلات الترجيح عالية الضغط.

تكمن قوة كرواتيا الكبرى في روحهم الجماعية وقدرتهم على السيطرة على خط الوسط، مما يجعلهم خصماً صعباً لأي فريق في العالم.

كيف تشتري تذاكر مباريات كرواتيا في كأس العالم 2026؟

هناك طريقتان رئيسيتان لتأمين مكانك: بوابة FIFA الرسمية ومنصات إعادة البيع الموثوقة.

بوابة FIFA الرسمية للتذاكر

يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) التذاكر على عدة مراحل:

قرعة الاختيار العشوائي: المرحلة الأساسية لتقديم الطلبات. إذا زاد الطلب، يتم اللجوء للقرعة.

المرحلة الأساسية لتقديم الطلبات. إذا زاد الطلب، يتم اللجوء للقرعة. مبيعات اللحظة الأخيرة: في ربيع 2026، تباع التذاكر المتبقية بنظام الأسبقية.

في ربيع 2026، تباع التذاكر المتبقية بنظام الأسبقية. فئة دخول المشجعين: تتوفر فئة خاصة بـ 60 دولاراً لمشجعي الفرق المتأهلة مثل كرواتيا عبر الاتحادات الوطنية.

منصات البيع الثانوية

إذا نفدت التذاكر الرسمية، توفر منصات مثل StubHub أفضل فرصة للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة مع ضمان كامل للمشترين.

ما هي أسعار تذاكر كرواتيا في كأس العالم 2026؟

تعتبر الفئة 3 هي الأفضل قيمة للمشجعين الدوليين، بينما تخصص الفئة 4 عادة للمقيمين.

فيما يلي الأسعار التقديرية لمباريات دور المجموعات:

الفئة الموقع السعر التقديري (دولار أمريكي) دخول المشجعين خلف المرمى (للمشجعين المخصصين) 60$ الفئة 3 المدرجات العلوية 180$ - 220$ الفئة 2 الزوايا والمدرجات المتوسطة 420$ - 480$ الفئة 1 بجانب خط التماس (المدرجات السفلية) 600$ - 750$

*ملاحظة: الأسعار متغيرة بناءً على الطلب والملعب.

باقات الضيافة لكرواتيا

يمكنك تجربة الأفضل في كأس العالم 2026 مع باقات الضيافة الكاملة لتونس التي تشمل تذاكر ممتازة، مأكولات ومشروبات فاخرة، وأكثر من ذلك، وهي متوفرة في جميع الدول المستضيفة الثلاث.

مباراة واحدة

دور المجموعات: أي مباراة واحدة لمنتخب غير مستضيف (مثالي لمباريات تونس في مونتيري أو كانساس سيتي).

الأدوار الإقصائية: دور الـ 32 / دور الـ 16 / مباراة المركز الثالث: أي مباراة واحدة.

خيارات الضيافة: صالة بجانب الملعب، VIP، صالة الكؤوس، نادي الأبطال، جناح فيفا.

تبدأ من 1,400 دولار أمريكي للشخص الواحد.

متابعة فريقي (Follow My Team)

شاهد تونس في كل مباراة في المراحل الأولى، بغض النظر عن الموقع، أثناء تنقلهم بين المكسيك والولايات المتحدة.

تشمل: جميع مباريات دور المجموعات الثلاث ومباراة واحدة في دور الـ 32.

خيارات الضيافة: جناح فيفا (FIFA Pavilion).

تبدأ من 6,750 دولار أمريكي للشخص الواحد.

سلسلة الملاعب (Venue Series)

شاهد كل مباراة في الملعب الذي تختاره (مثل استاد أزتيكا أو مرسيدس بنز).

تشمل: 4-9 مباريات، حسب الملعب المختار.

تبدأ من 8,275 دولار أمريكي للشخص الواحد.

ملاعب كأس العالم 2026