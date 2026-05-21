تستهل جمهورية التشيك مبارياتها في دور المجموعات يوم 11 يونيو بمواجهة كوريا الجنوبية، على ملعب أكرون في المكسيك.

بعد غياب دام 20 عامًا، تعود التشيك إلى الساحة العالمية. ويحتفل مشجعوها بفرح غامر ويبحثون بشغف عن تذاكر مباريات كأس العالم استعدادًا للمغامرة القادمة في أمريكا الشمالية.

لقد كان عامًا لا يُنسى بالفعل لمشجعي جمهورية التشيك. بعد حملة تصفيات متواضعة، عززت منتخبهم أداءه في اللحظات الحاسمة، وحجزت مقعدها في كأس العالم عبر المباريات الفاصلة.

سيقدم لك موقع GOAL أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز مقاعد لمباريات جمهورية التشيك، وأسعارها.









مباريات جمهورية التشيك في كأس العالم 2026

منذ حصولها على المركز الثاني في كأس العالم عام 1962، لم تتأهل التشيك إلى الأدوار الإقصائية سوى مرة واحدة (1990). وهذا هو جدول مباريات المجموعة الذي ينتظرها هذه المرة:

التاريخ المباراة المكان التذاكر الخميس 11 يونيو كوريا الجنوبية ضد جمهورية التشيك ملعب أكرون، زابوبان التذاكر الخميس 18 يونيو جمهورية التشيك ضد جنوب أفريقيا ملعب مرسيدس بنز، أتلانتا التذاكر الأربعاء 24 يونيو جمهورية التشيك ضد المكسيك ملعب أزتيكا، مكسيكو سيتي تذاكر

كيف يمكن شراء تذاكر كأس العالم في جمهورية التشيك؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). مع الطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حالياً وتعمل على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً". وعلى عكس السحوبات، تتم هذه المعاملات في الوقت الفعلي. وهذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub . غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم في جمهورية التشيك؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما يمكن أن تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ32 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولار - 280 دولار 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

ما يمكن توقعه من جمهورية التشيك في كأس العالم 2026

عاش التشيك تقلبات عاطفية خلال تصفيات كأس العالم. من الهزيمة 2-1 أمام جزر فارو والهزيمة الساحقة 5-0 أمام كرواتيا، إلى الفوز على جمهورية أيرلندا والدنمارك في المباريات الفاصلة.

من المؤكد أن مشجعي جمهورية التشيك سيحصلون على مقابل ما دفعوه من أموال عندما يذهبون لمشاهدة فريقهم وهو يلعب. قطع فريق ميروسلاف كوبيك المسافة كاملة خلال كلتا المباراتين الفاصلتين الناجحتين، حيث تطلب الأمر ركلات ترجيح مثيرة للتوتر. سيأمل المشجعون المتحمسون في المزيد من اللحظات الدرامية في أمريكا الشمالية هذا الصيف.

على الرغم من أن جمهورية التشيك لم تشارك في بطولة كأس العالم منذ عام 2006، إلا أنها تتمتع بتاريخ طويل ومشرف في هذه البطولة. فإلى جانب حصولها على المركز الثاني في عامي 1934 و1962، وصلت أيضًا إلى ربع النهائي في عامي 1938 و1990، تحت اسمها السابق تشيكوسلوفاكيا.

على الرغم من أن المنتخب التشيكي لم يصل قط إلى القمة على الصعيد العالمي، إلا أنه حقق ذلك على الصعيد القاري، عندما توج بلقب بطل أوروبا عام 1976.

كان باتريك شيك أفضل هداف للجمهورية التشيكية خلال التصفيات، وسيكون مرة أخرى محور الفريق في أمريكا الشمالية. سجل المهاجم ما يقرب من هدف واحد كل مباراتين مع ناديه باير ليفركوزن (103 أهداف في 210 مباراة)، ولديه سجل مماثل مع منتخب بلاده (25 هدفاً في 52 مباراة).

ومن بين العناصر المهمة الأخرى في تشكيلة المنتخب التشيكي لاعب الوسط توماس سوتشيك، الذي ستكون طاقته في جميع أنحاء الملعب عاملاً حاسماً، ولاديسلاف كريتشي، قائد الفريق الذي يقود الدفاع.









ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على المدن والملاعب التي ستستضيف المباريات أدناه:

البلد الملعب (المدينة) السعة كندا بي سي بليس (فانكوفر) 54,000

ملعب BMO (تورونتو) 45,000 المكسيك استاد بانورتي (مكسيكو سيتي) 83,000

ملعب أكرون (غوادالاخارا) 48,000

استاد BBVA (مونتيري) 53,500 الولايات المتحدة ملعب مرسيدس بنز (أتلانتا) 75,000

ملعب جيليت (فوكسبورو) 65,000

استاد AT&T (دالاس) 94,000

استاد إن آر جي (هيوستن) 72,000

استاد أروهيد (كانساس سيتي) 73,000

ملعب سوفي (إنجلوود) 70,000

ملعب هارد روك (ميامي) 65,000

ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) 82,500

ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا) 69,000

ملعب ليفيز (سان فرانسيسكو) 71,000

ملعب لومن (سياتل) 69,000



