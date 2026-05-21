تستهل بنما مشوارها في تصفيات كأس العالم 2026 يوم 17 يونيو بمواجهة غانا على ملعب BMO في تورونتو.

ستتدفق "الموجة الحمراء" (Marea Roja) شمالاً هذا الصيف. تتجه بنما (ومشجعوها) إلى كأس العالم 2026 بثقة كبيرة بعد حملة تصفيات رائعة.

بعد خسارتها لجميع مبارياتها في آخر ظهور لها على الساحة العالمية عام 2018، ستسعى بنما جاهدةً إلى حصد بعض النقاط خلال مبارياتها في دور المجموعات بكأس العالم في تورونتو وإيست رذرفورد.

سيقدم لك موقع GOAL أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز مقاعد في مباريات بنما، وأسعارها.

مباريات بنما في كأس العالم 2026

بعد أن فاتتها فرصة التأهل لكأس العالم 2022، سترغب بنما في إثبات نفسها هذه المرة.

فيما يلي مباريات المجموعة L التي تنتظرها:

التاريخ المباراة المكان التذاكر الأربعاء 17 يونيو غانا ضد بنما ملعب BMO، تورونتو التذاكر الثلاثاء 23 يونيو بنما ضد كرواتيا ملعب BMO، تورونتو التذاكر السبت 27 يونيو بنما ضد إنجلترا ملعب ميتلايف، إيست رذرفورد تذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم في بنما؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). مع الطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً". وعلى عكس السحوبات، تتم هذه المعاملات في الوقت الفعلي. وهذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub . غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم في بنما؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما يمكن أن تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ32 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولار - 280 دولار 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

ما يمكن توقعه من بنما في كأس العالم 2026

كانت هذه الفترة إيجابية بالنسبة لبنما. بعد الخسارة 2-1 أمام المكسيك في نهائي دوري الأمم الكونكاكاف 2025، حقق منتخب "لوس كاناليروس" سلسلة من 13 مباراة دون هزيمة، حتى تعرض للخسارة مرة أخرى على يد المكسيك في يناير.

بدأت بنما تعتاد على سلسلة المباريات دون هزيمة، حيث تمكنت لأول مرة على الإطلاق من خوض تصفيات كأس العالم بأكملها دون أن تتذوق طعم الهزيمة، وفازت بسبع مباريات وتعادلت في ثلاث من أصل 10 مباريات.

كان خوسيه فاجاردو وخوسيه لويس رودريغيز أفضل هدافي بنما في طريقه إلى كأس العالم 2026، وسيكونان لاعبين رئيسيين في البطولة هذا الصيف. كما سيلعب الثلاثي المتمرس، إريك ديفيس وأمير موريللو (مدافعان)، إلى جانب القائد أنيبال جودوي في خط الوسط، والذين يبلغ مجموع مشاركاتهم الدولية 354 مباراة، أدواراً حاسمة.

يدرك توماس كريستيانسن، الذي يتولى تدريب منتخب بنما منذ عام 2020، أن فريقه لا يمكنه تحمل استقبال أهداف كما حدث في أول مشاركة له في كأس العالم عام 2018. ففي ذلك الوقت، استقبل الفريق 11 هدفًا خلال مبارياته الثلاث في دور المجموعات، وكانت أكبر هزيمة له هي الخسارة بنتيجة 6-1 أمام إنجلترا.

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على المدن والملاعب التي ستستضيف المباريات أدناه:

البلد الملعب (المدينة) السعة كندا بي سي بليس (فانكوفر) 54,000

ملعب BMO (تورونتو) 45,000 المكسيك استاد بانورتي (مكسيكو سيتي) 83,000

ملعب أكرون (غوادالاخارا) 48,000

استاد BBVA (مونتيري) 53,500 الولايات المتحدة ملعب مرسيدس بنز (أتلانتا) 75,000

ملعب جيليت (فوكسبورو) 65,000

استاد AT&T (دالاس) 94,000

استاد إن آر جي (هيوستن) 72,000

استاد أروهيد (كانساس سيتي) 73,000

ملعب سوفي (إنجلوود) 70,000

ملعب هارد روك (ميامي) 65,000

ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) 82,500

ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا) 69,000

ملعب ليفيز (سان فرانسيسكو) 71,000

ملعب لومن (سياتل) 69,000



