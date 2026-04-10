كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في الجزائر: المواعيد، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

قد تكون الجزائر في مشاركتها الخامسة في كأس العالم هذا الصيف، لكنها ستكون أول مشاركة لها منذ اثني عشر عامًا، ولا يطيق مشجعو البلد الانتظار لرؤية منتخبهم الأخضر المحبوب وهو يخوض غمار المنافسة العالمية. ويشهد الطلب على التذاكر إقبالاً كبيرًا، لا سيما وأن المنتخب سيواجه حامل لقب كأس العالم الحالي.

هل سيتمكن "محاربو الصحراء" من تجاوز مرحلة المجموعات مرة أخرى؟ يمكنك أن تكون هناك شخصياً لتساعدهم على النجاح. دع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز المقاعد وأسعارها.

متى ستقام كأس العالم 2026؟

ستقام كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

ستُقام 104 مباراة على مدار 34 يومًا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

كندا: تورونتو وفانكوفر

غوادالاخارا ومكسيكو سيتي ومونتيري

أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك، نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، وسياتل

ما هو جدول مباريات الجزائر في دورة كأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة (وقت البدء بالتوقيت المحلي) المكان التذاكر الثلاثاء، 16 يونيو الجزائر ضد الأرجنتين (8 مساءً) ملعب أروهيد (كانساس سيتي) التذاكر الاثنين، 22 يونيو الجزائر ضد الأردن (8 مساءً) ملعب ليفيز (سانتا كلارا) التذاكر السبت، 27 يونيو الجزائر ضد النمسا (9 مساءً) ملعب أروهيد (كانساس سيتي) التذاكر

على الرغم من أن الجزائر تقدمت على بلجيكا في مباراة الافتتاح للمجموعة عام 2014، إلا أن الشياطين الحمر عادوا بقوة وسجلوا هدفين في الدقائق الأخيرة ليحققوا الفوز. لكن "الآلة الخضراء" ردت بشكل إيجابي وسجلت أربعة أهداف في مرمى كوريا الجنوبية لتعيد مسيرتها إلى المسار الصحيح على الأراضي البرازيلية. واختتمت الجزائر مبارياتها في المجموعة بتعادل 1-1 مع روسيا، وهو ما كان كافياً لتحتل المركز الثاني في الترتيب.

يجب أن نعود إلى عام 1982 ومشاركة الجزائر الأولى في كأس العالم لنجد آخر مرة ووحيدة تمكنت فيها من تحقيق الفوز في مباراة الافتتاح. ومن المذهل أنها هزمت ألمانيا [الغربية] في ذلك العام. وتواجه الجزائر اختباراً صعباً آخر هذه المرة، حيث تبدأ مشوارها في نسخة 2026 بمواجهة حاملة لقب كأس العالم، الأرجنتين.

تنتظر الجزائر مهمة أسهل في سانتا كلارا خلال الجولة الثانية من مباريات المجموعة. تشارك الأردن للمرة الأولى في كأس العالم، وتحتل مرتبة أقل بـ 30 مركزًا من الجزائر في تصنيفات الفيفا. ومع ذلك، قدمت الأردن بعض العروض الرائعة في كأس الفيفا العربية الأخيرة، ولا يمكن الاستهانة بها.

تعود الجزائر إلى ملعب أروهيد في كانساس سيتي لخوض مباراتها الأخيرة في دور المجموعات ضد النمسا. يعود "داس تيم" إلى البطولة العالمية للمرة الأولى منذ عام 1998، لكن عليك العودة إلى الوراء أكثر، إلى عام 1982، لتجد آخر مرة شوهد فيها خلال مراحل خروج المغلوب من البطولة. سيتعين على الجزائر الحذر من المهاجم النمساوي ماركو أرناوتوفيتش، الذي كان أحد أبرز المهاجمين خلال مرحلة تصفيات كأس العالم UEFA، حيث سجل 8 أهداف في المجموع.

ماذا نتوقع من الجزائر في كأس العالم 2026؟

يتمتع المدرب السويسري السابق فلاديمير بيتكوفيتش، الذي يتولى تدريب المنتخب الجزائري منذ فبراير 2024، بحظوظ جيدة لوجود عدد من اللاعبين ذوي الخبرة في تشكيلة "محاربي الصحراء"، ويأمل أن يساعدوا في قيادة الفريق عبر مرحلة المجموعات الصعبة. قد يكون نجم ليستر ومانشستر سيتي السابق، رياض محرز، الذي يلعب حالياً مع الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين، في سن 34 عاماً، لكنه لا يزال عنصراً أساسياً في آلية الفريق. لاعب جزائري آخر خاض أكثر من 100 مباراة دولية هو المدافع القوي عيسى ماندي. كان قلب دفاع ليل واحداً من لاعبين اثنين فقط خاضا جميع مباريات الجزائر العشر في تصفيات كأس العالم.

وبصرف النظر عن الخسارة المفاجئة على أرضها أمام غينيا والتعادل السلبي خارج أرضها أمام نفس الفريق، سارت الأمور بسلاسة تامة لفريق بيتكوفيتش خلال التصفيات. فاز الفريق بجميع مبارياته الثماني الأخرى وأنهى التصفيات بفارق سبع نقاط عن أقرب منافسيه في المجموعة.

كان أفضل أداء للجزائر في كأس العالم حتى الآن في عام 2014، وهي آخر مرة تأهلت فيها إلى هذا الحدث الكروي العالمي. وفي محاولتها الرابعة، تمكنت من الوصول إلى مرحلة خروج المغلوب. وعلى الرغم من المواجهة المثيرة للأعصاب في دور الـ16 مع ألمانيا والتي استمرت حتى اللحظات الأخيرة، فقدت الجزائر قوتها في الوقت الإضافي، بينما واصلت ألمانيا، الفائزة باللقب عدة مرات، مسيرتها حتى رفعت الكأس للمرة الرابعة.

كيف تشتري تذاكر كأس العالم 2026 للجزائر؟

أمام المشجعين عدة فرص لشراء تذاكر مباريات الجزائر، عبر موقع الفيفا، من الآن وحتى انطلاق البطولة في يونيو.

على الرغم من أن مراحل بيع التذاكر المختلفة قد تمت بالفعل، مثل "سحب فيزا للبيع المسبق" (سبتمبر) و"سحب التذاكر المبكر" (أكتوبر)، إلا أن هناك مرحلتين أخريين قادمتين، كما هو موضح أدناه:

سحب الاختيار العشوائي

مع انتهاء قرعة كأس العالم 2026 وتحديد مباريات المجموعات، من المقرر أن تبدأ المرحلة التالية من بيع التذاكر في 11 ديسمبر وتستمر حتى 13 يناير.

خلال هذه المرحلة، سيتمكن المشجعون من تقديم طلبات لحضور مباريات محددة. تُباع التذاكر بسعر ثابت وسيتم إخطار المتقدمين الناجحين في فبراير إذا فازوا بتذاكر.

مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة

مع اقتراب موعد البطولة (ربيع 2026)، سيتمكن المشجعون من شراء أي تذاكر متبقية على أساس أسبقية الحجز.

لم تذكر الفيفا عدد التذاكر التي سيتم طرحها أو المباريات التي ستخصص لها، ولكن من المتوقع أن تكون الكمية محدودة وأن تنفد بسرعة.

لشراء التذاكر، يجب عليك زيارة بوابة التذاكر الرسمية للفيفا وتسجيل حساب. يمكنك بعد ذلك تسجيل الدخول إلى حسابك في الفيفا والتحقق من توفر التذاكر.

أسواق التداول الثانوية

مع اقتراب موعد البطولة، وفي حال نفدت التذاكر (وهو أمر محتمل)، يمكن للمشجعين أيضًا اللجوء إلى السوق الثانوية على مواقع إلكترونية مثل StubHub، حيث ستتاح إعادة بيع التذاكر بين المشجعين بأسعار متقلبة.

أين يمكن شراء تذاكر كأس العالم 2026 في الجزائر؟

المكان الرئيسي والأكثر موثوقية للحصول على مقاعد لمباريات الجزائر هو بوابة التذاكر الرسمية للفيفا، حيث يتم طرح جميع تذاكر كأس العالم لأول مرة.

يجب على المشجعين التسجيل للحصول على معرف FIFA للمشاركة في مراحل البيع المختلفة، والتي تشمل البيع المسبق المبكر، وسحوبات الاختيار العشوائي، ثم طرح التذاكر لاحقًا على أساس أسبقية الحجز.

بالإضافة إلى الإصدارات الأولية، تدير الفيفا أيضًا سوق إعادة البيع والتبادل الرسمي الخاص بها. هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة من الفيفا للمشجعين الذين يرغبون في إعادة بيع أو شراء تذاكر تم بيعها بالكامل.

غالبًا ما تكون التذاكر المتاحة على منصة إعادة البيع محدودة ومتفرقة، خاصة مع اقتراب موعد المباريات، لكنها تظل الخيار الأكثر أمانًا لشراء التذاكر خارج مراحل البيع الأولية. بالنسبة للمشجعين في المكسيك، تتولى منصة تبادل مخصصة (Mercado de Intercambio) معاملات إعادة البيع المحلية في ظل نفس الضمانات الرسمية.

بالنسبة لمن فاتتهم فترات البيع الرسمية التي تحددها الفيفا أو يحتاجون إلى تذاكر لتواريخ أو مدن معينة، فإن مواقع بيع التذاكر الثانوية مثل StubHub أو Ticombo ستعرض أيضًا تذاكر كأس العالم. توفر هذه المنصات مزيدًا من المرونة، ولكن بأسعار أعلى بكثير عمومًا بسبب أسواق إعادة البيع التي تحركها قوى العرض والطلب.

يجب على المشجعين الذين يفكرون في اللجوء إلى أسواق الطرف الثالث توخي الحذر، حيث ينطوي البائعون غير الرسميين على مخاطر تتعلق بالأصالة وصلاحية التحويل وارتفاع الأسعار. من المهم الاعتماد فقط على المنصات ذات السمعة الطيبة التي توفر ضمانات قوية للمشتري وسياسات استرداد واضحة.

تذاكر كأس العالم 2026 في الجزائر: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات الجزائر في دور المجموعات بكأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد.

الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد. الفئة 2: تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.

تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1. الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج نطاق الفئتين 1 و2.

تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج نطاق الفئتين 1 و2. الفئة 4: الأرخص، وتقع في الطبقة العليا خارج الفئات الأخرى.

من المرجح أن تتقلب الأسعار خلال مراحل إصدار/بيع التذاكر المختلفة. فيما يلي التقديرات:

المرحلة نطاق أسعار التذاكر مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة) 60 - 620 دولار مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولار - 2,735 دولار دور الـ32 105 - 750 دور الـ16 170 دولار - 980 دولار ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار النهائي 2,030 دولار - 7,875 دولار

كيفية الحصول على تذاكر الضيافة لكأس العالم 2026 في الجزائر

يمكنك الاستمتاع بأفضل ما في كأس العالم 2026 من خلال باقات الضيافة الكاملة لمباريات الجزائر التي تشمل تذاكر مميزة ومأكولات ومشروبات وغيرها، وهي متوفرة في جميع الدول المضيفة الثلاث.

الباقات متوفرة على النحو التالي:

مباراة واحدة

مرحلة المجموعات: أي مباراة لفريق من الدول غير المضيفة (باستثناء كندا والمكسيك والولايات المتحدة)

دور الـ 32/دور الـ 16/نهائي المركز الثالث: أي مباراة واحدة

خيارات الضيافة: صالة بجانب الملعب، VIP، صالة تروفي، نادي الأبطال، جناح الفيفا

ابتداءً من 1,400 دولار أمريكي للشخص الواحد

سلسلة الملاعب

شاهد كل مباراة في الملعب الذي تختاره.

تشمل 4-9 مباريات، حسب الملعب

جميع أيام المباريات والمراحل مؤهلة

خيارات الضيافة: صالة بجانب الملعب، VIP، صالة تروفي، نادي الأبطال، جناح الفيفا

ابتداءً من 8,275 دولار أمريكي للشخص الواحد

تابع فريقي

شاهد فريقك وهو يلعب في كل مباراة من مباريات المراحل المبكرة، بغض النظر عن المكان.

جميع مباريات مرحلة المجموعات الثلاث ومباراة واحدة من دور الـ32

جميع أيام المباريات والمواقع مؤهلة

خدمة "تابع فريقي" غير متاحة حاليًا لفرق الدول المضيفة (كندا والمكسيك والولايات المتحدة)

خيارات الضيافة: جناح الفيفا

ابتداءً من 6,750 دولار أمريكي للشخص الواحد

تتوفر أيضًا الأجنحة الخاصة و"الوصول البلاتيني" للشركات أو المجموعات من كبار الشخصيات التي تبحث عن الخيارات الأكثر تميزًا.

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). تحقق من هذه المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع أدناه: