يتوجه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز إلى مانهاتن لمواجهة نيويورك نيكس في ماديسون سكوير جاردن ضمن صدام قوي في مجموعة الأطلسي. ويصل فيلادلفيا بتشكيلة هجومية يقودها نجوم من الصف الأول، بينما يدفع نيويورك بمجموعة مقاتلة لا تهدأ تتطلع إلى الدفاع عن أفضلية الملعب.

المواجهات بين هذين المنافسين في مجموعة الأطلسي تحمل أهمية كبيرة وتتسم بندية بدنية عالية. والطلب على مشاهدة هذه المنافسة مباشرة داخل أشهر صالة في العالم مرتفع للغاية في وقت مبكر من الموسم العادي.

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متى تقام مباراة سفنتي سيكسرز ضد نيكس؟

التاريخ والوقت المباراة الموقع التذاكر 20 أكتوبر 2026، 7:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة فيلادلفيا سفنتي سيكسرز ضد نيويورك نيكس ماديسون سكوير جاردن، نيويورك، نيويورك التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر مباراة سفنتي سيكسرز ضد نيكس؟

تُطرح التذاكر الرسمية للمباريات الفردية على أرض ماديسون سكوير جاردن مباشرة عبر منصة التذاكر الأساسية على الموقع الرسمي لنيويورك نيكس من خلال Ticketmaster.

إذا نفدت المخصصات العامة الرسمية، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub توفر خيارًا بديلًا للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة سفنتي سيكسرز ضد نيكس؟

تذاكر المباريات الفردية الأساسية المباعة مباشرة عبر مكتب التذاكر الرسمي للفريق تبدأ عادة من نحو 100 إلى 150 دولارًا للمقاعد في المستويات العليا، بحسب التوافر وفئة المقعد.

إذا نفدت المخصصات العامة الرسمية، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub توفر خيارًا بديلًا للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة. وفي الأسواق الثانوية، تبدأ أسعار تذاكر الفئة الأدنى من 120 إلى 130 دولارًا للمقاعد في المستويات العليا.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن مباراة سفنتي سيكسرز ضد نيكس

يتطلب حضور مباراة كرة سلة في ماديسون سكوير جاردن وضع إرشادات الملعب الأساسية في الاعتبار لضمان تجربة سلسة يوم المباراة: