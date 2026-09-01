كيفية شراء تذاكر فنربخشة لموسم 2026/27: المباريات المقبلة، أسعار التذاكر، أخبار الدوري التركي الممتاز والمزيد

رغم تصدره ترتيب الدوري التركي في 28 مناسبة قياسية، عانى فنربخشة، المتمركز في إسطنبول، في الآونة الأخيرة من حالة شديدة من الاكتفاء بالمركز الثاني، إذ أنهى كلًا من المواسم الخمسة الماضية وصيفًا، وخسر اللقب أمام غلطة سراي في أربعة مواسم متتالية من الدوري التركي الممتاز.

فهل ينجح أخيرًا في كسر قبضة غريمه في المدينة؟ يمكنك أن تكون جزءًا من الحشود المتحمسة لفنربخشة عبر حجز تذاكر المباريات اليوم.

وبصفته أحد أنجح وأثرى وأكثر الأندية متعددة الرياضات جماهيرية في تركيا، يتمتع فنربخشة بقاعدة جماهيرية عالمية ضخمة، تُقدَّر بنحو 25 إلى 35 مليون مشجع حول العالم. وأحد الأسباب الرئيسية التي تجعل جماهير كرة القدم تحب مشاهدة عملاق إسطنبول أثناء اللعب هو أن المباريات على ملعب شوكرو ساراج أوغلو تقدم أجواء يوم مباراة كهربائية ومشحونة للغاية.

ومع مجموعة كبيرة من الوافدين الجدد أصحاب الأسماء اللامعة، مثل فيدات موريكي، ماسون غرينوود، سيديكي شريف، ناثان آكي وروميلو لوكاكو، يبدو أن الموسم سيكون لا يُنسى بالنسبة إلى فنربخشة. دع GOAL يقدم لك الدليل الكامل حول كيفية حجز المقاعد، وأسعارها، والمزيد.

مباريات فنربخشة المقبلة

التاريخ والوقت (محليًا) المباراة الموقع التذاكر السبت، 5 سبتمبر (8 مساءً) الدوري التركي الممتاز: فنربخشة ضد بشكتاش ملعب شوكرو ساراج أوغلو (إسطنبول) التذاكر الخميس، 10 سبتمبر (7.45 مساءً) دوري أبطال أوروبا: فنربخشة ضد روما ملعب شوكرو ساراج أوغلو (إسطنبول) التذاكر الاثنين، 14 سبتمبر (8 مساءً) الدوري التركي الممتاز: غازي عنتاب ضد فنربخشة ملعب غازي عنتاب (غازي عنتاب) التذاكر الأحد، 20 سبتمبر (5 مساءً) الدوري التركي الممتاز: فنربخشة ضد أيوب سبور ملعب شوكرو ساراج أوغلو (إسطنبول) التذاكر الأحد، 11 أكتوبر (6 مساءً) الدوري التركي الممتاز: ريزه سبور ضد فنربخشة ملعب تشايكور ديدي (ريزه) التذاكر الأربعاء، 14 أكتوبر (8 مساءً) دوري أبطال أوروبا: أستون فيلا ضد فنربخشة فيلا بارك (برمنغهام) التذاكر الأحد، 18 أكتوبر (6 مساءً) الدوري التركي الممتاز: فنربخشة ضد ألانيا سبور ملعب شوكرو ساراج أوغلو (إسطنبول) التذاكر الثلاثاء، 20 أكتوبر (7.45 مساءً) دوري أبطال أوروبا: فنربخشة ضد سلافيا براغ ملعب شوكرو ساراج أوغلو (إسطنبول) التذاكر الأحد، 25 أكتوبر (6 مساءً) الدوري التركي الممتاز: غلطة سراي ضد فنربخشة مجمع علي سامي ين الرياضي RAMS Park (إسطنبول) التذاكر

كيفية شراء تذاكر فنربخشة

يمكنك شراء تذاكر فنربخشة الرسمية عبر Passo أو من خلال شباك التذاكر في ملعب شوكرو ساراج أوغلو في إسطنبول. وللتسجيل في Passo (أو تطبيق Passo على الهاتف المحمول)، وهو نظام التذاكر الرسمي لكرة القدم التركية، ستحتاج إلى بيانات بطاقة الهوية أو جواز السفر.

تُطرح التذاكر الرسمية للبيع عادة قبل 3 إلى 5 أيام من يوم المباراة، رغم أن المباريات ذات الطلب المرتفع قد تتبع نوافذ طرح مختلفة أو تتطلب أولوية لأعضاء النادي، لذا فإن متابعة الإعلانات مبكرًا أمر ضروري.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للجماهير شراء تذاكر مباريات فنربخشة في السوق الثانوية. وتعد StubHub واحدة من أبرز جهات البيع بالتجزئة للراغبين في تأمين مقاعد عبر قنوات بديلة، إذ توفر خيارًا موثوقًا للجماهير التي تأمل في الحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر فنربخشة؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية لمباريات فنربخشة على ملعب شوكرو ساراج أوغلو في إسطنبول عادة بين 30 و100 يورو (نحو 1,200 إلى 3,800+ ليرة تركية) لمباريات الدوري التركي الممتاز العادية، مع اعتماد كبير على هوية المنافس وفئة المقاعد.

ينقسم ملعب فنربخشة إلى عدة فئات وقطاعات رئيسية للمقاعد:

خلف المرمى / Kale Arkası (المدرج الشمالي / Migros وSpor Toto/المدرج الجنوبي): هذه هي أقسام المشجعين المتحمسين والصاخبين، بما في ذلك نواة الألتراس. وتتراوح أسعار التذاكر من 30 إلى 50 دولارًا للمباريات العادية في الدوري.

المدرجات العلوية / Üst Tribün (Maraton Üst وFenerium Üst): مقاعد مرتفعة على جانبي الملعب، وتوفر زاوية مشاهدة رائعة. وتتراوح أسعار التذاكر من 40 إلى 65 يورو.

المدرجات السفلية / Alt Tribün (Maraton Alt وFenerium Alt): مقاعد مميزة على مستوى أرضية الملعب بمحاذاة خط التماس، وتوفر قربًا كبيرًا من اللاعبين ودكة البدلاء. وتتراوح أسعار التذاكر من 70 إلى 100+ يورو للمباريات العادية.

باقات كبار الزوار والضيافة: تشمل دخول الصالات الفاخرة، وخدمات الطعام، ومقاعد مركزية مميزة. وتتراوح الأسعار من 150 إلى 300+ يورو.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية أو مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub للاطلاع على التوافر الحالي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب شوكرو ساراج أوغلو

يُعد ملعب شوكرو ساراج أوغلو، المعروف حاليًا لأسباب تتعلق بالرعاية باسم مجمع تشوباني فنربخشة شوكرو ساراج أوغلو الرياضي، واحدًا من أكثر ملاعب كرة القدم الأسطورية والمرهوبة وذات الأهمية التاريخية في أوروبا. وغالبًا ما تُبجله قاعدته الجماهيرية المتحمسة باسم «المعبد».

ويقع هذا الملعب بالكامل بالمقاعد، الذي تتراوح سعته بين 47,430 و50,530 متفرجًا، في حي كاديكوي النابض بالحياة على الجانب الآسيوي من إسطنبول، وقد كان الملعب الرئيسي لعملاق الرياضات المتعددة التركي فنربخشة منذ افتتاحه عام 1908.

وتشمل المباريات التي لا تُنسى والتي أُقيمت على ملعب شوكرو ساراج أوغلو ما يلي:

نهائي كأس الاتحاد الأوروبي (2009) : استضاف الملعب آخر نهائي لكأس الاتحاد الأوروبي، حيث فاز شاختار دونيتسك على فيردر بريمن 2-1. وافتتح لويز أدريانو التسجيل لشاختار، ثم عادل نالدو النتيجة لبريمن، وسجل جادسون هدف الفوز التاريخي في الوقت الإضافي في الدقيقة 97.

الديربي الأسطوري 6-0 (2002) : في أشهر نسخة من ديربي القارات المحتدم، فرض فنربخشة هيمنة كاملة على غريمه اللدود غلطة سراي. ورغم لعبه بـ10 لاعبين، سجل فنربخشة ستة أهداف دون رد، واختُتمت النتيجة بهدف أخير من أوميت أوزات. ولا تزال نتيجة «6-0» جزءًا أساسيًا من إرث النادي الشعبي.

هاتريك شانلي أمام مانشستر يونايتد (2004) : في مباراة متألقة بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، سجل البطل الجماهيري تونجاي شانلي هاتريك مذهلًا، تضمن ضربة مقصية رائعة، ليُسقط مانشستر يونايتد بقيادة أليكس فيرغسون.

مرج الكاهن: قبل وجود أي هيكل خرساني، كانت الأرض التي يقف عليها ملعب شوكرو ساراج أوغلو اليوم تُعرف باسم Papazın Çayırı (مرج الكاهن). وكانت تُستخدم كأول ملعب كرة قدم رسمي في البلاد، حيث أُقيمت عليها أوائل مباريات دوري إسطنبول لكرة القدم.

أرقام وإحصائيات فنربخشة

فنربخشة (Fenerbahçe Spor Kulübü)، الذي تأسس عام 1907، هو أحد أقدم وأنجح وأكثر الأندية متعددة الرياضات دعمًا جماهيريًا في تركيا. ويملك فريق كرة القدم تاريخًا ثريًا مليئًا بالأرقام الأسطورية وخزينة ضخمة من الألقاب.

أبرز ألقاب النادي وإنجازاته

بطولات الدوري التركي : 28 لقبًا

كأس تركيا : 7 ألقاب

الأرقام الفردية للاعبين

الأكثر مشاركة (رسميًا): موجدات ييتكينر (570)، فولكان دميريل (525)

الأكثر تسجيلًا للأهداف: زكي رضا سبوريل (470)، ليفتر كوتشوكاندونياديس (423)

سلسلة اللاهزيمة المطلقة

وبشكل مذهل، فاز فنربخشة بموسمي 1912-13 و1922-23 من دوري إسطنبول لكرة القدم من دون أن يستقبل أي هدف. وفي وقت أقرب، حقق النادي علامة محلية حديثة جديدة بإكمال سلسلة 32 مباراة متتالية من دون هزيمة في الدوري خلال 2023 و2024.

ماذا يعني الاسم؟

يُترجم اسم «فنربخشة» حرفيًا إلى «حديقة المنارة» بالتركية. وقد سُمّي بهذا الاسم نسبة إلى المنارة التاريخية الواقعة على رأس فنربخشة في إسطنبول. وكانت الألوان الأصلية للنادي الأصفر والأبيض، بما يتماشى مع أزهار النرجس المتفتحة حول المنارة، قبل أن تتغير إلى الأصفر والكحلي في عام 1910.

الليلة الأوروبية أمام بوردو

فجّر فنربخشة مفاجأة شهيرة أمام بطل فرنسا بوردو عندما أقصاه من الدور الأول لكأس أوروبا في عام 1985. وفي ذلك الوقت، كانت تلك مفاجأة مدوية غيّرت النظرة إلى كرة القدم التركية في مختلف أنحاء أوروبا.



