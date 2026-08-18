الرغبة في مشاهدة فلامنجو، حامل لقبَي الدوري البرازيلي الدرجة الأولى وكوبا ليبرتادوريس، وهو يخوض مبارياته، قوية لدى عشاق كرة القدم حول العالم. وبينما يبقى الطلب مرتفعًا للغاية لمشاهدة روبرو-نيغرو على أرضية ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو، لا تزال فرص الحصول على التذاكر متاحة.

وبعد أن حصد لقبه الثامن في الدوري خلال الموسم الماضي، ليصبح صاحب ثاني أكبر عدد من الألقاب في تاريخ البرازيل بالمناصفة، يتطلع فلامنجو الآن إلى إضافة المزيد من الألقاب إلى خزائنه قبل وصول الموسم الحالي إلى محطته الختامية.



ومع تألق نجوم برازيليين من أبناء البلد مثل بيدرو، ولوكاس باكيتا، وصامويل لينو، إلى جانب الوافدين الأجانب مثل جيورجيان دي أراسكايتا وجورجينيو، أسبوعًا بعد أسبوع، أمام جماهير فلامنجو، فلا يوجد وقت أفضل من الآن لضمان مقعدك في المباريات.

كيف يمكنك الحصول على تذاكر لمشاهدة فلامنجو يقدم عرضًا كرويًا رائعًا هذا الموسم؟ دع GOAL يقدم لك التفاصيل الكاملة حول أسعارها والمزيد.

مباريات فلامنجو المقبلة

التاريخ والوقت (محليًا) المباراة الموقع التذاكر السبت، 22 أغسطس (8.30 مساءً) كروزيرو ضد فلامنجو مينيراو، بيلو هوريزونتي التذاكر الأحد، 30 أغسطس (4 مساءً) فلامنجو ضد بوتافوغو ماراكانا، ريو دي جانيرو التذاكر الأحد، 6 سبتمبر (4 مساءً) كلوبي دو ريمو ضد فلامنجو باينياو، بيليم التذاكر الأحد، 13 سبتمبر (3 مساءً) فلامنجو ضد كورينثيانز ماراكانا، ريو دي جانيرو التذاكر الأحد، 20 سبتمبر (3 مساءً) فلامنجو ضد ريد بول براغانتينو ماراكانا، ريو دي جانيرو التذاكر الأربعاء، 7 أكتوبر (3 مساءً) سانتوس ضد فلامنجو أوربانو كالديرا، سانتوس التذاكر الأحد، 11 أكتوبر (3 مساءً) فلامنجو ضد فلومينينسي ماراكانا، ريو دي جانيرو التذاكر

كيفية شراء تذاكر فلامنجو

يمكنك شراء تذاكر فلامنجو الرسمية عبر الإنترنت من خلال البوابة الرسمية Flamengo Ingressos أو حضوريًا من المقر الرئيسي للنادي في غافيا ومن شباك تذاكر ملعب ماراكانا. وعادة ما تُطرح تذاكر الجمهور العام للبيع قبل المباراة بثلاثة إلى أربعة أيام، مباشرة بعد إغلاق نوافذ الأولوية الخاصة بأعضاء النادي.

يحصل الأعضاء الرسميون في نادي فلامنجو ضمن برنامج Nação Sócio-Torcedor على أولوية كبيرة وفرص أفضل لشراء تذاكر المباريات.

تُفتح نوافذ بيع التذاكر بشكل متتابع وفقًا لفئة العضوية، إذ تتمكن الخطط الأعلى مثل Diamond/Platinum أو فئات Maraca من الشراء أولًا، تليها الفئات الأدنى والخطط الوطنية مثل Nação Sem Fronteiras. كما يمكن للأعضاء الحصول على خصم يصل إلى 50% على أسعار التذاكر العادية لبعض المباريات الإقليمية والوطنية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجماهير شراء تذاكر مباريات فلامنجو من السوق الثانوية. ويُعد Ticombo واحدًا من أبرز الموزعين لمن يسعون إلى تأمين مقاعد عبر قنوات بديلة، مقدمًا خيارًا موثوقًا للجماهير التي تأمل في الحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر فلامنجو؟

تتراوح الأسعار الرسمية الاسمية لتذاكر مباريات فلامنجو المنزلية العادية على ملعب ماراكانا في ريو عمومًا بين 80 ريالًا برازيليًا و500 ريال برازيلي (حوالي 15 إلى 90 دولارًا) للجمهور العام، وذلك بحسب فئة المقاعد. ومع ذلك، قد تتضاعف الأسعار أو حتى ترتفع إلى ثلاثة أمثالها في المباريات الكبيرة مثل ديربي فلا-فلو، فلامنجو ضد فلومينينسي، الذي يُقام تاليًا في 11 أكتوبر كما هو موضح أعلاه، أو مواجهات الأدوار الإقصائية في كوبا ليبرتادوريس.

يعتمد النادي على هيكل أولوية صارم، مع تقديم تخفيضات كبيرة في الأسعار لأعضاء Nação من جماهيره، الذين يدفعون ما لا يقل عن 20 ريالًا برازيليًا للمقاعد الأساسية.

تابع البوابة الرسمية لتذاكر النادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع الثانوية مثل Ticombo لمعرفة التوافر الحالي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ماراكانا

يُنظر إلى ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو بالبرازيل، والذي يحمل رسميًا اسم Estádio Jornalista Mário Filho، على نطاق واسع باعتباره المعبد العالمي الأسمى لكرة القدم. وهو ملعب يظهر على قائمة الملاعب التي يحلم كل مشجع لكرة القدم بزيارتها.

شُيد لاستضافة كأس العالم 1950، وكان في وقت من الأوقات أكبر ملعب على وجه الأرض بسعة مذهلة قاربت 200,000 متفرج وقوفًا. وبعد عمليات تحديث مكثفة لتلبية معايير السلامة الصارمة، يعمل اليوم كملعب كامل المقاعد بسعة تبلغ 78,838 مقعدًا.

لا يزال ماراكانا أكبر ملعب في البرازيل ونصبًا أسطوريًا لثقافة الرياضة في أميركا الجنوبية. وإلى جانب كونه الملعب المشترك لعملاقي أندية ريو، فلامنجو وفلومينينسي، فإنه يستضيف أيضًا بانتظام مباريات مهمة للمنتخب البرازيلي.

ابن كرة القدم المفضل في البرازيل، بيليه، عاش لحظات عديدة لا تُنسى في ماراكانا. فقد خاض ظهوره الأول مع المنتخب هناك في عام 1957، وبعد 12 عامًا، في 1969، سجل الهدف رقم 1,000 في مسيرته الاحترافية، «أو ميليزيمو»، عندما نفذ ركلة جزاء لصالح سانتوس أمام فاسكو دا غاما. كما خاض بيليه مباراته الأخيرة مع البرازيل على هذا الملعب في 1971.

قائمة أرقام وإحصائيات فلامنجو

يُعد فلامنجو، Clube de Regatas do Flamengo، واحدًا من أكثر أندية كرة القدم نجاحًا وجماهيرية في العالم. ويتخذ من ريو دي جانيرو مقرًا له، ويحمل التميز المرموق المتمثل في عدم هبوطه مطلقًا من الدرجة الأولى في كرة القدم البرازيلية.

أبرز الألقاب والإنجازات

الألقاب العالمية: كأس إنتركونتيننتال واحدة (1981).

الألقاب القارية: 4 ألقاب في كوبا ليبرتادوريس (1981 و2019 و2022 و2025).

بطولات الدوري المحلية: 8 ألقاب في كامبيوناتو برازيليرو سيري آ (1980 و1982 و1983 و1992 و2009 و2019 و2020 و2025).

الكؤوس المحلية: 5 ألقاب في كوبا دو برازيل (1990 و2006 و2013 و2022 و2024).

الأرقام الفردية للاعبين

الأكثر مشاركة: جونيور (876)، زيكو (732)

الأكثر تسجيلًا: زيكو (508)، ديدا (264)

سلسلة اللاهزيمة

اشتهر فلامنجو بخوض 52 مباراة متتالية من دون هزيمة في جميع المسابقات بين 1978 و1979، بقيادة الجيل الذهبي المكون من زيكو وجونيور.



