يتوجه بوسطن سيلتيكس لمواجهة ديترويت بيستونز على ملعب ليتل سيزرز أرينا في مواجهة قوية ضمن القسم الشرقي من دوري كرة السلة. ويملك بوسطن تشكيلة بمستوى الأبطال مع قدرات تهديفية لا تهدأ، بينما يعتمد ديترويت على مجموعة شابة وحيوية تتطلع إلى رفع الإيقاع على أرضها.

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متى تقام مباراة سيلتيكس ضد بيستونز؟

التاريخ والوقت المباراة الموقع التذاكر 20 أكتوبر 2026، 3:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة بوسطن سيلتيكس ضد ديترويت بيستونز ليتل سيزرز أرينا، ديترويت، ميشيغان التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر سيلتيكس ضد بيستونز؟

تُطرح التذاكر الرسمية للمباريات الفردية على أرض ليتل سيزرز أرينا مباشرة عبر منصة التذاكر الأساسية على الموقع الرسمي لديترويت بيستونز من خلال Ticketmaster.

إذا نفدت المخصصات الرسمية العامة، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub توفر خياراً بديلاً للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر سيلتيكس ضد بيستونز؟

تذاكر المباريات الفردية الأساسية المباعة مباشرة عبر مكتب التذاكر الرسمي للفريق تبدأ عادة من نحو 40 إلى 45 دولاراً للمقاعد في المستويات العلوية، بحسب التوافر وفئة المقعد.

إذا نفدت المخصصات الرسمية العامة، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub توفر خياراً بديلاً للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة. وفي الأسواق الثانوية، تبدأ أسعار التذاكر من 36 إلى 37 دولاراً للمقاعد في المستويات العلوية.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن سيلتيكس ضد بيستونز

يتطلب حضور مباراة في ليتل سيزرز أرينا مراعاة بعض إرشادات الملعب الأساسية لضمان تجربة سلسة في يوم المباراة: